Time de Kylian Mbappé na França contrata ex-jogador de Arsenal e Manchester City como técnico

O Caen confirmou, recentemente, Gaël Clichy como treinador principal, entregando ao ex-defensor do Arsenal e Manchester City seu primeiro cargo de treinador no profissional. A mudança ocorre após um período turbulento no clube francês, tanto dentro quanto fora de campo, após o rebaixamento e uma série de resultados prejudiciais.

Clichy substitui Maxime d’Ornano, que foi demitido após o Caen não cumprir as expectativas na liga e ser eliminado da Copa da França. O clube tem lutado por consistência desde que caiu da Ligue 2, deixando-o isolado em uma luta de meio de tabela no Championnat National, a terceira divisão, precisando de uma renovação completa ao entrar na segunda metade da temporada.

A nomeação também ocorre no contexto de crescente tensão entre torcedores e a propriedade. O Caen é majoritariamente de propriedade da estrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, e nas últimas semanas houve protestos de torcedores insatisfeitos com as decisões esportivas do clube, incluindo a demissão da ex-lenda Nicolas Seube. Clichy agora assume um papel que carrega tanto oportunidade quanto pressão.