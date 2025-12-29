Time de Kylian Mbappé na França contrata ex-jogador de Arsenal e Manchester City como técnico
Caen nomeia Clichy como treinador principal
O Caen confirmou, recentemente, Gaël Clichy como treinador principal, entregando ao ex-defensor do Arsenal e Manchester City seu primeiro cargo de treinador no profissional. A mudança ocorre após um período turbulento no clube francês, tanto dentro quanto fora de campo, após o rebaixamento e uma série de resultados prejudiciais.
Clichy substitui Maxime d’Ornano, que foi demitido após o Caen não cumprir as expectativas na liga e ser eliminado da Copa da França. O clube tem lutado por consistência desde que caiu da Ligue 2, deixando-o isolado em uma luta de meio de tabela no Championnat National, a terceira divisão, precisando de uma renovação completa ao entrar na segunda metade da temporada.
A nomeação também ocorre no contexto de crescente tensão entre torcedores e a propriedade. O Caen é majoritariamente de propriedade da estrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, e nas últimas semanas houve protestos de torcedores insatisfeitos com as decisões esportivas do clube, incluindo a demissão da ex-lenda Nicolas Seube. Clichy agora assume um papel que carrega tanto oportunidade quanto pressão.
- Getty Images Sport
Clube divulga declaração detalhada sobre a trajetória de Clichy
Ao confirmar a nomeação, o Caen divulgou um comunicado detalhado explicando por que acreditam que Clichy é o homem certo para liderar o clube adiante. O clube disse: “O Stade Malherbe Caen anuncia a chegada de Gaël Clichy como treinador principal de sua equipe profissional.”
O comunicado continuou destacando as qualidades que esperam que o ex-jogador francês traga: “Ex-jogador da seleção da França, ele trará ao clube sua experiência no mais alto nível, seu conhecimento do futebol moderno e seus altos padrões.”
O Caen também destacou o caminho de Clichy para o treinamento e a estrutura de apoio ao seu redor, acrescentando: “Após seu tempo no Arsenal e no Manchester City como jogador, Gaël rapidamente fez a transição para um papel híbrido de jogador/treinador no Basaksehir Istanbul e no Servette Geneva. Ele então se juntou a Thierry Henry como treinador da equipe sub-21 da França, uma experiência que culminou em um segundo lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele será acompanhado por Marvin Esor, que completará a atual equipe técnica que permanece inalterada. O SM Caen dá as boas-vindas a este novo treinador e oferece-lhe todo o seu apoio para enfrentar os desafios da segunda metade da temporada.”
A transição de Clichy para a carreira de treinador após a sua carreira como jogador
A nomeação de Clichy representa um passo significativo em sua carreira após a aposentadoria. Depois de se aposentar em 2023, o ex-lateral-esquerdo rapidamente se envolveu na área de treinamentos, inicialmente assumindo funções híbridas de jogador-treinador antes de integrar a equipe de Thierry Henry na seleção sub-21 da França. Esse período provou ser formativo, culminando com uma medalha de prata olímpica em casa, em Paris, em 2024.
Clichy traz um pedigree imenso para o Caen, pois fez parte do lendário time "Invencível" do Arsenal e mais tarde desfrutou de um sucesso contínuo no Manchester City, vencendo vários títulos da Premier League. O Caen acredita que a exposição a ambientes de elite sob a liderança de treinadores como Arsene Wenger e Pep Guardiola o equipou com a base tática e os padrões necessários para liderar um projeto de reconstrução.
- AFP
Caen e Mbappé esperam que Clichy possa aliviar as tensões
O contexto em Caen está bem distante dos confortos do futebol de primeira divisão. O clube está atuando na terceira divisão da França e lidando com discordâncias entre torcedores e a diretoria. Recentemente, os torcedores revelaram faixas direcionadas a Mbappé, dizendo: “Mbappé, o SMC não é seu brinquedo.”
A tarefa imediata de Clichy será estabilizar as performances e restaurar a confiança dentro do elenco. As ambições de Caen continuam focadas na promoção para a Ligue 2, mas a realidade de sua posição na liga significa que o novo técnico precisará priorizar a consistência e a estrutura antes que qualquer avanço significativo na tabela possa ser alcançado.
Fora do campo, Clichy também deverá atuar como uma ponte entre os torcedores e a hierarquia do clube. Com a propriedade de Mbappé recebendo uma enxurrada de críticas, a comunicação clara e o progresso visível serão cruciais para as tensões serem aliviadas e a paciência reconstruída entre a base de fãs.