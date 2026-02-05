Time que foi campeão da Premier League é punido com perda de pontos e fica perto da zona de rebaixamento à terceira divisão da Inglaterra

O Leicester City ainda pode recorrer da sanção, após ter sido determinado que o clube violou as Regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSR) da temporada 2023/24, quando estava na Championship. O Leicester acumulou prejuízos de mais de £200 milhões (R$ 1,4 bilhões) ao longo do período de três anos encerrado em junho, sendo que o limite máximo de prejuízo permitido é de £81 milhões (R$ 576,3 milhões).

A Premier League declarou: “Após a promoção do Leicester City à Premier League em 2024, a investigação da EFL sobre as alegadas violações das Regras de Política e Segurança do clube foi transferida para a Premier League. Após a decisão de um Tribunal Arbitral em março de 2025, que confirmou a jurisdição da Premier League, o caso do Leicester City foi encaminhado a uma Comissão independente em maio de 2025.”

“Durante uma audiência que durou uma semana, em novembro de 2025, o Leicester City apresentou uma série de contestações legais relativas à aplicabilidade das regras pertinentes e à capacidade da Comissão de impor uma sanção ao clube, todas as quais foram rejeitadas.

“Entre essas alegações, estava a de que as regras pertinentes violavam a lei da concorrência. A Comissão acatou os argumentos do clube quanto à duração do período de avaliação relevante e a necessidade de aplicar uma política contábil específica relacionada aos custos com jogadores para reduzir os prejuízos do clube em suas demonstrações financeiras de 2022.”

"Após essa análise, a Comissão determinou que o clube havia ultrapassado o limite de lucros e prejuízos em £20,8 milhões (R$ 148 milhões) durante o período de avaliação de três anos (2022-2024). A Comissão concluiu que a recusa do clube em fornecer suas demonstrações financeiras anuais à Premier League dentro do prazo estipulado constituiu uma violação das regras da Premier League."

"Rejeitou também a alegação do clube de que este havia demonstrado cooperação excepcional ao longo de todo o processo."

“Após acordo entre as partes e em consonância com as diretrizes pertinentes, a Comissão concordou que a melhoria da situação financeira do clube durante o período de avaliação relevante foi um fator atenuante.

“De acordo com os regulamentos da EFL, como o Leicester City é atualmente um clube do Championship, o Conselho da EFL ratificou hoje a recomendação da Comissão de dedução imediata de pontos.”