Time que foi campeão da Premier League é punido com perda de pontos e fica perto da zona de rebaixamento à terceira divisão da Inglaterra
Leicester City perde pontos
A EFL confirmou que o Leicester perdeu seis pontos, caindo para a 20ª posição no Championship, ficando fora da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols.
Em comunicado, o órgão dirigente afirmou: "A EFL toma conhecimento da decisão da Comissão Disciplinar independente, nomeada de acordo com as regras da Premier League, que confirmou que o Leicester City FC violou as Regras de Lucro e Sustentabilidade no período de três anos que terminou na temporada 2023/24."
"Considerando todos os fatores relevantes, a Comissão recomendou uma dedução de seis pontos."
"O Conselho da EFL reuniu-se para analisar a decisão e determinou que a sanção deve ser aplicada à tabela do Championship com efeito imediato."
O veredito foi proferido por uma comissão reguladora independente e o processo contra o Leicester está em andamento desde maio de 2025.
Leicester em perigo
O Leicester City ainda pode recorrer da sanção, após ter sido determinado que o clube violou as Regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSR) da temporada 2023/24, quando estava na Championship. O Leicester acumulou prejuízos de mais de £200 milhões (R$ 1,4 bilhões) ao longo do período de três anos encerrado em junho, sendo que o limite máximo de prejuízo permitido é de £81 milhões (R$ 576,3 milhões).
A Premier League declarou: “Após a promoção do Leicester City à Premier League em 2024, a investigação da EFL sobre as alegadas violações das Regras de Política e Segurança do clube foi transferida para a Premier League. Após a decisão de um Tribunal Arbitral em março de 2025, que confirmou a jurisdição da Premier League, o caso do Leicester City foi encaminhado a uma Comissão independente em maio de 2025.”
“Durante uma audiência que durou uma semana, em novembro de 2025, o Leicester City apresentou uma série de contestações legais relativas à aplicabilidade das regras pertinentes e à capacidade da Comissão de impor uma sanção ao clube, todas as quais foram rejeitadas.
“Entre essas alegações, estava a de que as regras pertinentes violavam a lei da concorrência. A Comissão acatou os argumentos do clube quanto à duração do período de avaliação relevante e a necessidade de aplicar uma política contábil específica relacionada aos custos com jogadores para reduzir os prejuízos do clube em suas demonstrações financeiras de 2022.”
"Após essa análise, a Comissão determinou que o clube havia ultrapassado o limite de lucros e prejuízos em £20,8 milhões (R$ 148 milhões) durante o período de avaliação de três anos (2022-2024). A Comissão concluiu que a recusa do clube em fornecer suas demonstrações financeiras anuais à Premier League dentro do prazo estipulado constituiu uma violação das regras da Premier League."
"Rejeitou também a alegação do clube de que este havia demonstrado cooperação excepcional ao longo de todo o processo."
“Após acordo entre as partes e em consonância com as diretrizes pertinentes, a Comissão concordou que a melhoria da situação financeira do clube durante o período de avaliação relevante foi um fator atenuante.
“De acordo com os regulamentos da EFL, como o Leicester City é atualmente um clube do Championship, o Conselho da EFL ratificou hoje a recomendação da Comissão de dedução imediata de pontos.”
Os problemas do Leicester
O Leicester está atualmente sem treinador, após a demissão de Marti Cifuentes em janeiro. Os Foxes perderam 11 dos seus 29 jogos sob o comando do espanhol e ainda estão à procura de um novo técnico. Talvez precisem acelerar esse processo agora que se encontram logo acima da zona de rebaixamento. Perderam três dos seus últimos cinco jogos e foram derrotados por 2 a 0 pelo Charlton Athletic na última rodada.
Próximo confronto
O Leicester enfrenta o Birmingham City em um jogo que promete ser difícil neste fim de semana. Seus adversários estão em 13º lugar e invictos há cinco jogos no campeonato.
