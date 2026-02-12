Getty
Thomas Tuchel prolonga a sua estadia em Inglaterra e assina novo contrato até 2028
Tuchel assina novo contrato com a Inglaterra até 2028
O ex-técnico do Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, Tuchel, assumiu o comando da Inglaterra em janeiro de 2025, após ter concordado em assumir o cargo alguns meses antes. Seu contrato inicial era relativamente curto, com duração até o final da Copa do Mundo.
O progresso foi impecável nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com a seleção inglesa considerada uma das favoritas para conquistar o título mundial no solo norte-americano. Tuchel foi encarregado de pôr fim a 60 anos de sofrimento internacional da seleção masculina da Inglaterra e agora assinou contrato com a seleção até 2028.
- Getty Images Sport
Tuchel associado ao Manchester United, Tottenham e Real Madrid
No entanto, surgiram dúvidas sobre o seu futuro antes mesmo de conquistar o primeiro troféu, e foi cogitada a possibilidade de ele voltar a treinar no país natal. O técnico de 52 anos está entre os nomes cogitados pelo Manchester United para substituir Ruben Amorim, com Michael Carrick assumindo interinamente o comando dos Red Devils por enquanto.
O Tottenham, que demitiu Thomas Frank, também é considerado um admirador, enquanto o Real Madrid é outro time de peso que atualmente trabalha sob o comando de um técnico interino, com Álvaro Arbeloa substituindo Xabi Alonso. Há dúvidas sobre se Pep Guardiola ainda estará no Manchester City na próxima temporada e se Luis Enrique aceitará novos termos no PSG.
A Federação Inglesa de Futebol está ciente desses rumores e tomou medidas para garantir que Tuchel permaneça no comando, com um acordo para a Eurocopa de 2028, que será disputada em casa, agora assinado, selado e entregue.
Tuchel aproveitando a vida no futebol internacional
Tuchel falou sobre sua alegria ao assinar um novo contrato. Ele disse: “Estou muito feliz e orgulhoso por prolongar minha estadia na Inglaterra. Não é segredo para ninguém que adorei cada minuto que passei trabalhando com meus jogadores e treinadores até agora, e mal posso esperar para levá-los à Copa do Mundo. É uma oportunidade incrível e vamos dar o nosso melhor para deixar o país orgulhoso.
Recebi tanto apoio de Mark, de todos os meus colegas da FA e dos torcedores onde quer que eu vá, que não hesitei quando me pediram para continuar neste trabalho dos sonhos. A Eurocopa 2028 será um torneio muito especial e, como técnico, não há nada mais que você queira do que competir com os melhores no maior palco possível.”
O CEO da Associação de Futebol, Mark Bullingham, acrescentou: “Estou muito feliz que Thomas tenha se comprometido a permanecer conosco até a Eurocopa de 2028. Ele era a pessoa certa para o cargo quando se juntou a nós para a campanha da Copa do Mundo e só fortaleceu sua reputação ao longo das eliminatórias. Sabemos que os jogadores o apoiam e a união dentro do grupo é evidente para todos.
“Simplesmente não há candidato melhor disponível no futebol mundial. Com sua experiência em grandes jogos, conhecimento e paixão, ele dá à equipe a melhor chance de sucesso – neste verão e com a Eurocopa, que acontece uma vez a cada geração, sendo sediada neste país daqui a dois anos.
“Em Thomas, Anthony e toda a equipe, temos uma combinação perfeita de treinamento inglês e experiência internacional. O foco total deles continua sendo fazer o melhor possível neste verão e, ao garantir sua permanência para 2028, eliminamos a possível distração das renegociações contratuais em torno do torneio.”
- Getty Images Sport
Sorteio da Liga das Nações e busca pela Copa do Mundo: Inglaterra em 2026
Ele estará presente no sorteio da Liga das Nações, em Bruxelas, na quinta-feira. A Inglaterra está no pote três e será emparelhada com uma das principais seleções: Portugal, França, Espanha ou Alemanha. A competição começa em setembro, com as finais a serem disputadas no próximo verão.
O jornal The Times afirma que “vencer está entre as ambições da Inglaterra e querer que Tuchel esteja no comando é outro fator na decisão da FA”. No entanto, ele “será julgado por seu histórico em grandes torneios, especialmente na Copa do Mundo”. A Inglaterra tem amistosos marcados com o Uruguai e o Japão em março.
Em seguida, enfrentará a Nova Zelândia e a Costa Rica em jogos preparatórios para a Copa do Mundo, realizados na Flórida, antes de se mudar para um centro de treinamento em Kansas City. Sua busca pelo título mundial terá início contra a Croácia, rival do Grupo L, em Dallas, no dia 17 de junho. Em seguida, enfrentará Gana em Boston, no dia 23 de junho, e o Panamá, quatro dias depois, em Nova Jersey.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade