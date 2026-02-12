Thomas Tuchel prolonga a sua estadia em Inglaterra e assina novo contrato até 2028

Tuchel falou sobre sua alegria ao assinar um novo contrato. Ele disse: “Estou muito feliz e orgulhoso por prolongar minha estadia na Inglaterra. Não é segredo para ninguém que adorei cada minuto que passei trabalhando com meus jogadores e treinadores até agora, e mal posso esperar para levá-los à Copa do Mundo. É uma oportunidade incrível e vamos dar o nosso melhor para deixar o país orgulhoso.

Recebi tanto apoio de Mark, de todos os meus colegas da FA e dos torcedores onde quer que eu vá, que não hesitei quando me pediram para continuar neste trabalho dos sonhos. A Eurocopa 2028 será um torneio muito especial e, como técnico, não há nada mais que você queira do que competir com os melhores no maior palco possível.”

O CEO da Associação de Futebol, Mark Bullingham, acrescentou: “Estou muito feliz que Thomas tenha se comprometido a permanecer conosco até a Eurocopa de 2028. Ele era a pessoa certa para o cargo quando se juntou a nós para a campanha da Copa do Mundo e só fortaleceu sua reputação ao longo das eliminatórias. Sabemos que os jogadores o apoiam e a união dentro do grupo é evidente para todos.

“Simplesmente não há candidato melhor disponível no futebol mundial. Com sua experiência em grandes jogos, conhecimento e paixão, ele dá à equipe a melhor chance de sucesso – neste verão e com a Eurocopa, que acontece uma vez a cada geração, sendo sediada neste país daqui a dois anos.

“Em Thomas, Anthony e toda a equipe, temos uma combinação perfeita de treinamento inglês e experiência internacional. O foco total deles continua sendo fazer o melhor possível neste verão e, ao garantir sua permanência para 2028, eliminamos a possível distração das renegociações contratuais em torno do torneio.”