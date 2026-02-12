Getty
Thomas Tuchel deve prolongar a sua estadia na Inglaterra e assinar um novo contrato até 2028
Quando expira o contrato atual de Tuchel com a Inglaterra?
O ex-técnico do Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, Tuchel, assumiu o comando da Inglaterra em janeiro de 2025, após ter concordado em assumir o cargo alguns meses antes. Seu contrato inicial era relativamente curto, com duração até o final da Copa do Mundo.
A seleção avançou sem problemas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, sendo considerada uma das favoritas para conquistar o título mundial no solo norte-americano. Tuchel foi encarregado de pôr fim a 60 anos de sofrimento internacional da seleção masculina da Inglaterra.
Tuchel associado ao Manchester United, Tottenham e Real Madrid
No entanto, surgiram dúvidas sobre o seu futuro antes mesmo de conquistar o primeiro troféu. Com o seu contrato atual a expirar no verão, tem-se falado num regresso ao futebol nacional. O técnico de 52 anos está entre os nomes que o Manchester United teria considerado para substituir Ruben Amorim, com Michael Carrick a assumir interinamente o comando dos Red Devils.
O Tottenham, que demitiu Thomas Frank, também é considerado um admirador, enquanto o Real Madrid é outro time de peso que atualmente trabalha sob o comando de um técnico interino, com Álvaro Arbeloa substituindo Xabi Alonso. Questões estão sendo levantadas sobre se Pep Guardiola ainda estará no Manchester City na próxima temporada e se Luis Enrique concordará com novos termos no PSG.
A Federação Inglesa de Futebol está ciente desses rumores e está tomando medidas para garantir que Tuchel permaneça no comando da equipe. O jornal The Times informa que um acordo para a Eurocopa de 2028 foi fechado.
Tuchel aproveitando a vida no futebol internacional
Tuchel já havia deixado a porta aberta para negociações, tendo expressado sua satisfação com a gestão internacional. Ele afirmou: “Sei, por muitos anos de experiência no futebol profissional e em clubes, o que me faz feliz e o que tira o melhor de mim. Sinto-me reenergizado e adoro trabalhar com os jogadores e estar próximo da Premier League. Também sei o nível de apoio e confiança que tenho”.
A FA (Federação Inglesa de Futebol) considera “uma conquista significativa manter um dos melhores treinadores do mundo, especialmente quando cargos importantes em clubes estão abertos ou prestes a ficar”. Eles viram jogadores importantes, como o capitão Harry Kane e o meio-campista do Arsenal Declan Rice, falarem “elogiosamente” de Tuchel.
A Inglaterra já tem um histórico de renovar contratos antes da Copa do Mundo, com uma abordagem semelhante adotada com Fabio Capello em 2010. Tuchel é considerado mais adequado quando se trata de planejamento de longo prazo.
Sorteio da Liga das Nações e busca pela Copa do Mundo: Inglaterra em 2026
Ele estará presente no sorteio da Liga das Nações, em Bruxelas, na quinta-feira. A Inglaterra está no pote três e será emparelhada com uma das principais seleções: Portugal, França, Espanha ou Alemanha. A competição começa em setembro, com as finais a serem disputadas no próximo verão.
O jornal The Times afirma que “vencer está entre as ambições da Inglaterra e querer que Tuchel esteja no comando é outro fator na decisão da FA”. No entanto, ele “será julgado por seu histórico em grandes torneios, especialmente na Copa do Mundo”. A Inglaterra tem amistosos marcados com o Uruguai e o Japão em março.
Em seguida, enfrentará a Nova Zelândia e a Costa Rica em jogos preparatórios para a Copa do Mundo, realizados na Flórida, antes de se mudar para um centro de treinamento em Kansas City. Sua busca pelo título mundial terá início contra a Croácia, rival do Grupo L, em Dallas, no dia 17 de junho. Em seguida, enfrentará Gana em Boston, no dia 23 de junho, e o Panamá, quatro dias depois, em Nova Jersey.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
