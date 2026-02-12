Thomas Tuchel deve prolongar a sua estadia na Inglaterra e assinar um novo contrato até 2028

No entanto, surgiram dúvidas sobre o seu futuro antes mesmo de conquistar o primeiro troféu. Com o seu contrato atual a expirar no verão, tem-se falado num regresso ao futebol nacional. O técnico de 52 anos está entre os nomes que o Manchester United teria considerado para substituir Ruben Amorim, com Michael Carrick a assumir interinamente o comando dos Red Devils.

O Tottenham, que demitiu Thomas Frank, também é considerado um admirador, enquanto o Real Madrid é outro time de peso que atualmente trabalha sob o comando de um técnico interino, com Álvaro Arbeloa substituindo Xabi Alonso. Questões estão sendo levantadas sobre se Pep Guardiola ainda estará no Manchester City na próxima temporada e se Luis Enrique concordará com novos termos no PSG.

A Federação Inglesa de Futebol está ciente desses rumores e está tomando medidas para garantir que Tuchel permaneça no comando da equipe. O jornal The Times informa que um acordo para a Eurocopa de 2028 foi fechado.