Thomas Tuchel é o candidato perfeito para enfrentar o campo minado do Manchester United - mas buscar o técnico da Inglaterra colocaria o clube em rota de colisão com a FA

O United conversou com Tuchel sobre a possibilidade de substituir Erik ten Hag antes de, imprudentemente, estender o contrato do holandês na metade de 2024, e existem diversas teorias sobre o motivo pelo qual o alemão acabou dizendo "não".

Alguns sugeriram que se tratava de uma questão de controle e de uma relutância em trabalhar dentro de uma estrutura esportiva onde ele não pudesse ditar a política de transferências. Outros apontaram para o fato de Tuchel estar esgotado após um período intenso no Bayern de Munique e, portanto, querer descansar antes de assumir seu próximo cargo. Isso explicaria por que, quatro meses depois, ele aceitou o cargo de técnico da seleção inglesa, que oferece muito mais tempo livre do que um cargo em um clube, e por que ele só assumiu oficialmente o cargo em janeiro do ano seguinte.

Desde então, o United passou por dois treinadores permanentes e três interinos, mas continua sendo um desastre total, e Tuchel é uma das poucas pessoas que podem tirá-los disso. No entanto, tentar contratar o técnico da Inglaterra tão perto da Copa do Mundo é uma jogada arriscada.