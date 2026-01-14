+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thomas Tuchel Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Thomas Tuchel é o candidato perfeito para enfrentar o campo minado do Manchester United - mas buscar o técnico da Inglaterra colocaria o clube em rota de colisão com a FA

O Manchester United nomeou Michael Carrick como treinador interino até o final da temporada para resolver a situação deixada pela saída repentina de Ruben Amorim. E agora começa o verdadeiro trabalho: encontrar um sucessor a longo prazo que possa trazer sucesso duradouro. De todos os candidatos disponíveis, Thomas Tuchel é de longe o mais convincente

O United conversou com Tuchel sobre a possibilidade de substituir Erik ten Hag antes de, imprudentemente, estender o contrato do holandês na metade de 2024, e existem diversas teorias sobre o motivo pelo qual o alemão acabou dizendo "não".

Alguns sugeriram que se tratava de uma questão de controle e de uma relutância em trabalhar dentro de uma estrutura esportiva onde ele não pudesse ditar a política de transferências. Outros apontaram para o fato de Tuchel estar esgotado após um período intenso no Bayern de Munique e, portanto, querer descansar antes de assumir seu próximo cargo. Isso explicaria por que, quatro meses depois, ele aceitou o cargo de técnico da seleção inglesa, que oferece muito mais tempo livre do que um cargo em um clube, e por que ele só assumiu oficialmente o cargo em janeiro do ano seguinte.

Desde então, o United passou por dois treinadores permanentes e três interinos, mas continua sendo um desastre total, e Tuchel é uma das poucas pessoas que podem tirá-los disso. No entanto, tentar contratar o técnico da Inglaterra tão perto da Copa do Mundo é uma jogada arriscada.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-CHELSEA-TROPHYAFP

    Resultados instantâneos

    A escassez de candidatos de alto nível no mercado neste momento explica por que o United recorreu a Carrick como uma solução temporária, mas haverá opções muito mais atraentes no verão. O contrato de Andoni Iraola com o Bournemouth termina, assim como o de Oliver Glasner com o Crystal Palace e o de Marco Silva com o Fulham. 

    Mauricio Pochettino, que perdeu a disputa para Ten Hag em 2022, também poderá estar procurando emprego novamente após comandar os Estados Unidos na Copa do Mundo em casa, enquanto Xabi Alonso e Enzo Maresca se destacam como as melhores opções desempregadas no momento. 

    Tuchel, no entanto, é o homem que o United deveria contratar. O alemão tem uma incrível capacidade de obter resultados positivos em pouco tempo, e a pressão nunca pareceu afetá-lo.

    Ele não se intimidou ao substituir Jurgen Klopp no Borussia Dortmund, terminando em segundo e terceiro lugar na Bundesliga e conquistando a Copa da Alemanha em suas duas temporadas. Em seguida, ganhou dois títulos consecutivos da Ligue 1 com o Paris Saint-Germain e chegou à final da Liga dos Campeões, impondo sua autoridade sobre o elenco mais mimado do futebol.

  • FBL-FRIENDLY-ENG-WALAFP

    Flexibilidade tática

    Após suceder Frank Lampard, Tuchel transformou a sorte do Chelsea, conquistando a Liga dos Campeões em quatro meses e chegando a três finais de copas nacionais. Em seguida, alcançou o Dortmund na disputa pelo título poucas semanas depois de assumir o Bayern de Munique e, embora tenha se tornado o primeiro treinador em 11 anos a perder o título da Bundesliga na temporada seguinte, chegou muito perto de alcançar outra final da Liga dos Campeões. 

    Tuchel superou críticas intensas como o primeiro técnico estrangeiro da Inglaterra em mais de uma década, comandando uma campanha de qualificação para a Copa do Mundo que quebrou recordes, vencendo todas as partidas oficiais sem sofrer gols. Ele habilmente instaurou uma forte competição interna e mostrou que não se deixará influenciar pelo poder das estrelas.

    Do ponto de vista dos torcedores, há muito o que admirar em Tuchel. Ele é um dos melhores técnicos do mundo em termos de estratégia de jogo, rivalizado apenas por Pep Guardiola em sua capacidade de ajustar a formação da equipe para melhorá-la. Sua adaptabilidade, que ele demonstrou pela primeira vez ao superar as expectativas com o Mainz, também deve agradar aos torcedores do United frustrados com o "teimoso" Amorim. Enquanto o português falava em precisar de vários anos para acertar as coisas em Old Trafford, Tuchel normalmente precisa de apenas algumas semanas para obter os resultados desejados.


  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Personalidade forte

    A desvantagem de contratar Tuchel é que ele tende a não ficar por mais de alguns anos. Como ele brincou em sua apresentação como técnico da Inglaterra, "Estou trabalhando no meu jogo a longo prazo", mas sua perspectiva de curto prazo é boa para o United, já que ele parece já ter um plano de saída do cargo na seleção inglesa, após se recusar a se comprometer além da Copa do Mundo.

    Sir Jim Ratcliffe e o restante da diretoria do United podem estar receosos em relação a Tuchel, dado seu hábito de confrontar os donos e fazer as coisas à sua maneira, mas a confusão deixada pelo confronto de Amorim com Jason Wilcox deveria forçá-los a reconsiderar a forma como administram o clube.

    "Você interrompe o ciclo contratando um técnico com personalidade forte e marcante e deixando-o fazer o trabalho", disse Alan Shearer à Betfair. "Não é coincidência que os três clubes do topo – Aston Villa, Manchester City e Arsenal – sejam basicamente administrados por seus técnicos. Eles têm diretores de futebol, mas trabalham em sincronia. Isso precisa acontecer no Manchester United para que eles cheguem perto de onde querem estar."

  • Avram Glazer and Sir Jim Ratcliffe of Man UtdGetty Images/GOAL

    Engolir o orgulho

    Em algum momento, Ratcliffe terá que decidir se quer estar no comando de um navio afundando ou desempenhar um papel de delegação em um clube que está de fato progredindo e competindo por títulos. A segunda opção significaria que um homem com um ego enorme teria que engolir seu orgulho, mas também seria um resultado muito melhor para sua imagem, desde que Tuchel consiga os resultados que Amorim e Ten Hag, antes dele, não conseguiram.

    Mas mesmo que Ratcliffe decida que Tuchel deve ser o seu homem, contratá-lo não seria isento de riscos. Se a Inglaterra chegasse à final da Copa do Mundo, Tuchel teria menos de cinco semanas para se preparar para a próxima temporada. Isso estaria longe do ideal, mas valeria a pena, considerando o calibre e o histórico do treinador. Um acordo, no entanto, precisaria ser fechado antes do torneio, o que poderia potencialmente colocar a Federação Inglesa de Futebol (FA) e Tuchel em lados opostos. 

    O acordo de Tuchel para assumir o comando do United na próxima temporada seria, sem dúvida, interpretado como uma enorme distração durante a Copa do Mundo, e certamente seria citado pela mídia como o principal motivo se os ingleses tivessem um torneio decepcionante, que, no fim das contas, se resume a vencer ou não.

  • FBL-FRIENDLY-ESP-PRESSERAFP

    Evite um colapso como o da Espanha

    Há vários precedentes de treinadores internacionais de renome assumindo cargos em clubes antes de torneios, com resultados muito diferentes. O United contratou Louis van Gaal como sucessor de David Moyes antes da Copa do Mundo de 2014, e o forte desempenho do treinador no comando da Holanda no Brasil, que goleou a Espanha por 5 a 1 e chegou às semifinais, deixou os torcedores dos Red Devils ainda mais animados com a sua chegada. 

    A Itália também não teve grandes problemas com a ida de Antonio Conte para o Chelsea antes da Eurocopa de 2016, onde ele surpreendeu a todos e levou a Itália a eliminar a Espanha antes de ser eliminada pela Alemanha nos pênaltis. Mas quando Julen Lopetegui aceitou o cargo de técnico do Real Madrid às vésperas da Copa do Mundo de 2018, o caos se instaurou. 

    O técnico da Espanha foi demitido antes do início do torneio, a La Roja sofreu uma eliminação surpreendente para a Rússia nas oitavas de final sob o comando do interino Fernando Hierro, e a aventura de Lopetegui no Real Madrid durou menos de três meses. A principal diferença foi a falta de acordo entre Lopetegui e o presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, sobre quando o contrato deveria ter sido anunciado; Lopetegui havia concordado recentemente em estender seu vínculo com a Espanha e Rubiales, que mostrou sua verdadeira face com seu comportamento monstruoso na Copa do Mundo Feminina de 2023 e suas consequências, não podia se dar ao luxo de parecer fraco.

    A Inglaterra não quis comentar sobre o futuro ou a situação contratual de Tuchel quando contatada pela GOAL, mas a principal diferença entre ele e Lopetegui é que Tuchel tem sido muito transparente sobre o fato de nunca ter pensado em nada além da Copa do Mundo.

  • Manchester United v FC Bayern München: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Alto risco, alta recompensa

    É evidente que se trata de uma situação que precisa ser administrada com cuidado. Há também a possível ironia de o United ter que negociar com Dan Ashworth, que retornou à FA como diretor de futebol após ter sido demitido por Ratcliffe apenas cinco meses depois de assumir o cargo de diretor de futebol dos Red Devils. 

    Acredita-se que Ratcliffe tenha demitido Ashworth por não ter ficado nada impressionado com a lista de candidatos para suceder Ten Hag, que, segundo relatos, era composta exclusivamente por treinadores com experiência na Premier League. O fato de o United agora estar considerando apenas treinadores prontos para a Premier League para suceder Amorim evidencia a falta de clareza no clube, sem mencionar o desperdício financeiro, já que o United gastou mais de 40 milhões de libras nos últimos 15 meses com as demissões de Ten Hag e Ashworth, e com a contratação e demissão de Ruben Amorim. 

    Tuchel seria, sem dúvida, uma contratação de elite. As únicas dúvidas são se o United está disposto a alterar sua própria estrutura para atraí-lo e se tem estômago para as consequências negativas que enfrentaria por minar a seleção da Inglaterra antes de uma Copa do Mundo. Mas, se quiserem ter a melhor chance de transformar o United em uma máquina de vitórias novamente, não podem se dar ao luxo de ignorar Tuchel.

