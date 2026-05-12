Para Frank, essa mudança marca sua primeira aparição pública desde que foi demitido do Spurs em fevereiro. O técnico de 52 anos passou por uma fase difícil no norte de Londres, vencendo apenas 13 das 38 partidas que comandou.

Sua taxa de vitórias de 34,2% é a pior entre todos os treinadores titulares da história do clube, embora o fracasso subsequente do técnico interino Igor Tudor talvez tenha amenizado o golpe à sua reputação.

Postecoglou também tem mantido um perfil discreto depois que sua breve passagem de 39 dias pelo Nottingham Forest chegou ao fim em outubro, após uma derrota em casa para o Chelsea.



