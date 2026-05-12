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Thomas Frank retorna ao futebol como adversário de seu colega e ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou
O confronto entre os ex-treinadores do Tottenham
Frank e Postecoglou devem reacender sua rivalidade neste verão, mas, desta vez, a batalha acontecerá no estúdio de televisão, e não na área técnica.
Os dois treinadores, que recentemente passaram um tempo no comando do Tottenham, foram contratados por emissoras rivais para a Copa do Mundo de 2026. Frank concordou em se juntar à BBC como um de seus principais analistas, enquanto Postecoglou assinou um contrato para dar sua opinião especializada à ITV.
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Baixos na carreira
Para Frank, essa mudança marca sua primeira aparição pública desde que foi demitido do Spurs em fevereiro. O técnico de 52 anos passou por uma fase difícil no norte de Londres, vencendo apenas 13 das 38 partidas que comandou.
Sua taxa de vitórias de 34,2% é a pior entre todos os treinadores titulares da história do clube, embora o fracasso subsequente do técnico interino Igor Tudor talvez tenha amenizado o golpe à sua reputação.
Postecoglou também tem mantido um perfil discreto depois que sua breve passagem de 39 dias pelo Nottingham Forest chegou ao fim em outubro, após uma derrota em casa para o Chelsea.
Elencos repletos de estrelas confirmados
A contratação de Frank e Postecoglou faz parte de uma disputa mais ampla por talentos entre as duas principais emissoras do Reino Unido. A BBC teria reforçado seu time ao incluir o ex-atacante do Arsenal, Olivier Giroud, em um painel que já conta com figuras lendárias como Wayne Rooney, Alan Shearer e Joe Hart.
A inclusão de Giroud acrescenta um toque continental a uma equipe encarregada de cobrir o torneio ampliado para 48 seleções nos Estados Unidos, Canadá e México.
A ITV respondeu garantindo os serviços de Andros Townsend para se juntar ao seu elenco de peso. O ex-jogador da seleção inglesa fará parte do trio já consagrado formado por Gary Neville, Ian Wright e Roy Keane.
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Luxo em Nova York x sustentabilidade em Salford
As abordagens logísticas das duas emissoras não poderiam ser mais distintas. A ITV está apostando no glamour do país anfitrião, montando um estúdio com paredes de vidro no Brooklyn, com vista para o horizonte de Manhattan. Os apresentadores Mark Pougatch e Laura Woods ficarão baseados em Nova York durante todo o torneio, contando com um orçamento comercial significativamente maior.
Em contrapartida, a BBC optou por uma estratégia mais conservadora e ambientalmente consciente. Sua equipe principal de apresentação, incluindo Mark Chapman, Gabby Logan e Kelly Cates, permanecerá nos estúdios de Salford até a fase das quartas de final.