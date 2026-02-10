Getty Images Sport
Thomas Frank admite que o Tottenham está em uma situação “desesperadora” ao dar notícias sombrias sobre as lesões de Dejan Kulusevski e Destiny Udogie.
A pressão atinge o ponto de ebulição enquanto a série sem vitórias continua
O ambiente no Tottenham Hotspur Stadium tornou-se tóxico, à medida que a temporada nacional do clube atinge um ponto crítico. O Spurs teve um início de 2026 desastroso, sem conseguir registrar uma única vitória na Premier League em sete tentativas e caindo para a 15ª posição na tabela. Após uma derrota desmoralizante por 2 a 0 para o Manchester United, o time londrino está agora apenas seis pontos acima da zona de rebaixamento, uma realidade que parecia impensável no início da campanha.
Embora o desempenho na Europa tenha proporcionado uma suspensão temporária da execução, a pressão sobre o técnico Frank agora é imensa. Os torcedores começaram a expressar abertamente sua frustração, com pedidos por uma mudança na liderança ficando mais altos a cada fim de semana sem vitórias. A equipe parece sem confiança e estabilidade defensiva e, com uma agenda de jogos difícil pela frente, a perspectiva de ser arrastada para uma verdadeira luta pela sobrevivência não é mais uma teoria marginal, mas um perigo iminente. A visita do Newcastle na terça-feira é vista como um jogo imperdível para um técnico que está cada vez mais lutando por seu emprego.
Frank está “desesperado” por uma vitória
Ao falar com a imprensa, Frank foi questionado se seu time agora está oficialmente envolvido na luta contra o rebaixamento. Ele respondeu com uma avaliação notavelmente sincera sobre o estado mental do clube.
“Não há dúvida de que estamos desesperados para vencer os jogos. Desesperados”, disse ele. “E estou focado no Newcastle amanhã. É uma grande oportunidade que temos pela frente contra um bom time. Isso é o mais importante. Será que conseguiremos sair de campo com três pontos amanhã? Isso seria muito bom. E então subir na tabela e olhar para frente. É isso que precisamos fazer. E esse é o nosso foco principal.”
Pressionado sobre o uso da palavra “desesperados”, Frank acrescentou: “Eu poderia ter me expressado de outra forma, talvez. Mas acho que há algo, deve ser esse sentimento. Deve ser esse sentimento quando não ganhamos o suficiente. Então, da maneira como trabalho, somos todos diferentes, se você não ganhou o suficiente, então você faz tudo o que pode e, na verdade, faz um pouco mais, trabalha um pouco mais, você sabe que essa é a maneira de sair de um momento difícil. É isso que espero dos jogadores e, na verdade, acho que é isso que vejo nos jogadores. Acho que eles correm muito e é por isso que estou tão irritado por não termos conseguido nada no jogo contra o United, porque teriam sido cinco jogos e estou convencido de que, 11 contra 11, teríamos conseguido algo.”
Lesões de Udogie e Kulusevski são um duro golpe
O boletim médico fornecido por Frank só aumentou o clima de tristeza que envolve o clube. Ele confirmou que o lateral-esquerdo italiano Destiny Udogie é o mais recente jogador importante a se juntar à lista de lesionados, que já inclui James Maddison, Pedro Porro, Richarlison e Ben Davies, entre outros. Frank detalhou o diagnóstico e as perspectivas preocupantes para Dejan Kulusevski, que ficará afastado por um longo período.
“Sim, infelizmente, Destiny tem uma lesão no tendão. Ele ficará fora das quatro a cinco próximas semanas”, acrescentou. “É claro que é um processo contínuo para mantê-lo cada vez mais robusto a cada dia. Portanto, é um processo de longo prazo. É uma combinação de diferentes coisas, trabalho na academia, recuperação, treinamento, gerenciamento, carga de jogos e tudo mais.” “
Ele acrescentou: “Kevin [Danso] se reuniu com o consultor e está indo adiante. Ainda faltam semanas para que ele esteja disponível. [Kulusevski] tem outra consulta no final desta semana, quando saberemos mais, mas é claro que, fora da equipe da Liga dos Campeões, isso é um sinal de que não será amanhã.”
Frank defende Romero e confirma o retorno de Spence
Em uma rara notícia positiva, Frank confirmou que Djed Spence se recuperou de um problema na panturrilha e está disponível para preencher a lacuna deixada por Udogie e Cristian Romero, que está suspenso. Frank passou grande parte da coletiva defendendo seu capitão, que começa sua suspensão após o cartão vermelho recebido contra o United.
Ele acrescentou: “Perdemos dois jogadores para amanhã [Romero e Udogie], mas Djed Spence está de volta”, disse ele. “E acho que [Radu] Dragusin vai se sair bem quando voltar. Então, sei que vamos colocar um time muito competitivo em campo amanhã também. E então, com sorte, deve haver um pouco mais depois disso voltando para o time.”
Questionado se Romero ainda pode ser considerado um líder após sua última expulsão e suas críticas públicas ao clube dias antes, ele disse: “Acho que ele é um líder. Já disse isso antes; ele é um jovem líder. Então, ele está aprendendo todos os dias. Vou usar um exemplo. Lembro-me de quando tinha 30 anos e achava que estava no topo do mundo. Eu estava muito longe do nível em que estou hoje em termos de liderança e compreensão das coisas.
E quando você tem um jogador que joga com tanta paixão e agressividade, às vezes coisas assim podem acontecer. Isso não quer dizer que ele não deva aprender com isso. É claro que ele precisa aprender com isso para seguir em frente.”
