Thomas Frank admite que o Tottenham está em uma situação “desesperadora” ao dar notícias sombrias sobre as lesões de Dejan Kulusevski e Destiny Udogie.

Ao falar com a imprensa, Frank foi questionado se seu time agora está oficialmente envolvido na luta contra o rebaixamento. Ele respondeu com uma avaliação notavelmente sincera sobre o estado mental do clube.

“Não há dúvida de que estamos desesperados para vencer os jogos. Desesperados”, disse ele. “E estou focado no Newcastle amanhã. É uma grande oportunidade que temos pela frente contra um bom time. Isso é o mais importante. Será que conseguiremos sair de campo com três pontos amanhã? Isso seria muito bom. E então subir na tabela e olhar para frente. É isso que precisamos fazer. E esse é o nosso foco principal.”

Pressionado sobre o uso da palavra “desesperados”, Frank acrescentou: “Eu poderia ter me expressado de outra forma, talvez. Mas acho que há algo, deve ser esse sentimento. Deve ser esse sentimento quando não ganhamos o suficiente. Então, da maneira como trabalho, somos todos diferentes, se você não ganhou o suficiente, então você faz tudo o que pode e, na verdade, faz um pouco mais, trabalha um pouco mais, você sabe que essa é a maneira de sair de um momento difícil. É isso que espero dos jogadores e, na verdade, acho que é isso que vejo nos jogadores. Acho que eles correm muito e é por isso que estou tão irritado por não termos conseguido nada no jogo contra o United, porque teriam sido cinco jogos e estou convencido de que, 11 contra 11, teríamos conseguido algo.”

