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Luis Felipe Gonçalves

Thiago Silva critica reformulação de Ancelotti na seleção brasileira

Brasil
T. Silva
C. Ancelotti
Copa do Mundo

Zagueiro defendeu jogadores experientes e afirmou não concordar com mudança radical prometida pelo treinador italiano

Thiago Silva criticou o processo de renovação da seleção brasileira comandado por Carlo Ancelotti para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Em entrevista exclusiva à Super Rádio Tupi, após a vitória por 2 a 0 sobre o Platense, pela Libertadores, o zagueiro do Fluminense defendeu a permanência de jogadores experientes que ainda atuam em alto nível e pediu uma transição mais gradual.

Aos 41 anos, Thiago Silva sabe como poucos o peso de defender o Brasil. O zagueiro disputou quatro Copas do Mundo e foi titular no Mundial de 2022, aos 38 anos. Para ele, a renovação é necessária, mas não deve significar o descarte automático de atletas acima dos 30 anos.

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    Críticas à reformulação

    O capitão do Fluminense deixou clara sua discordância com uma reformulação radical do elenco. Questionado sobre a política de rejuvenescimento da seleção, Thiago Silva afirmou que jogadores de 31, 32 ou 33 anos não deveriam ser descartados apenas pela idade.

    "Quer que eu minta ou fale a verdade? Você não pode descartar quem tem 31, 32, 33. Eu quase fui para a Copa com 41. Não pode descartar quem está vivendo um bom momento. Em seleção brasileira as coisas têm que ser devagar. Não pode tirar todo mundo e pôr novo. Tem que ser passo a passo."

    O zagueiro também ressaltou a diferença entre o futebol de clubes e a seleção e fez um alerta sobre a dificuldade de vestir a camisa da Amarelinha.

    "É muito difícil ser jogador de seleção brasileira, é muito diferente de clube. Ele vem do futebol europeu, que é mais fácil fazer. Aqui não funciona assim. Você precisa mudar e dar resultado. E, se possível, jogar bem. Eu não gosto desse tipo de mudança. Não concordo, porém ele que está no comando", completou.

    Para Thiago, a experiência pode conviver com a chegada de novos talentos, especialmente em um período de transição. A ideia é evitar uma mudança brusca que aumente a pressão sobre jogadores ainda sem experiência com a seleção.

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    Os planos da seleção

    Ancelotti afirmou após a eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, que aquele resultado marcou o fim de um ciclo. Jogadores como Neymar, Danilo, Alex Sandro e Casemiro, todos acima dos 30 anos, podem não fazer mais parte dos planos da equipe.

    O italiano pretende aproveitar o início do novo ciclo para observar jogadores mais jovens e ampliar as opções para a seleção. O trabalho também envolve maior integração com as categorias de base e atenção à equipe que disputará os Jogos Olímpicos.

    "Como primeiro objetivo tem a Copa América em 2028 e depois a Copa de 2030. Aproveitaremos esses primeiros amistosos para tentar colocar novas caras na equipe, sobretudo os jovens que têm talento, e que podem mostrar seu talento na seleção nos próximos anos", afirmou Ancelotti.

    "Temos que ter uma boa conexão com o sub-20, aproveitar também a preparação para a próxima Olimpíada, onde muitos jogadores podem estar, em teoria, na Copa do Mundo de 2030", completou.

    A próxima convocação da seleção brasileira será anunciada por Ancelotti às 15h (de Brasília) desta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro.

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    Experiência com Ancelotti

    Thiago Silva conhece Ancelotti desde o início da carreira na Europa. Os dois trabalharam juntos no Milan, em 2008, quando o zagueiro deixou o Fluminense para defender o clube italiano. A parceria durou uma temporada, antes de o treinador deixar a equipe.

    Pela seleção brasileira, Thiago Silva disputou 113 partidas e marcou sete gols. Além das quatro Copas do Mundo, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019.

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