Thiago Silva critica reformulação de Ancelotti na seleção brasileira

Thiago Silva criticou o processo de renovação da seleção brasileira comandado por Carlo Ancelotti para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Em entrevista exclusiva à Super Rádio Tupi, após a vitória por 2 a 0 sobre o Platense, pela Libertadores, o zagueiro do Fluminense defendeu a permanência de jogadores experientes que ainda atuam em alto nível e pediu uma transição mais gradual.
Aos 41 anos, Thiago Silva sabe como poucos o peso de defender o Brasil. O zagueiro disputou quatro Copas do Mundo e foi titular no Mundial de 2022, aos 38 anos. Para ele, a renovação é necessária, mas não deve significar o descarte automático de atletas acima dos 30 anos.