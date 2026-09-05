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Theo Walcott e Ian Wright admitem que o Arsenal cometeu um erro enorme ao deixar escapar a nova estrela do Chelsea
Walcott admite frustração com transferência
Walcott admitiu que gostaria que o Arsenal tivesse contratado Rogers antes do Chelsea, como noticiado pelo Metro. O Arsenal reforçou seu elenco com Bruno Guimaraes, Ezri Konsa e Christos Tzolis, mas perdeu vários alvos de peso para o ataque. O Chelsea de Xabi Alonso acabou agindo rápido para contratar Rogers em um enorme acordo de £117 milhões pouco depois da Copa do Mundo.
Ao escolher entre Tzolis e Rogers para um XI combinado, Walcott não escondeu sua decepção pela oportunidade perdida. "Tzolis, eu gosto dele, mas é Rogers", disse Walcott. "Devíamos tê-lo contratado, fazer o quê."
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Wright fica arrasado com transferência para o Chelsea
Wright ficou igualmente decepcionado com o fracasso em levar o meio-campista para o Emirates Stadium. Falando ao Stick to Football, Wright explicou que Mikel Arteta queria especificamente um jogador capaz de fazer a diferença para complementar Bukayo Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz. "Acho que nós precisávamos do Rogers", afirmou Wright. "Você diz que temos esse tipo de jogador, mas era isso que o Mikel queria. É uma posição em que precisamos desse jogador. Claro que Saka voltou, Odegaard voltou, Havertz voltou e eles estão jogando juntos, mas ele queria alguém capaz de fazer a diferença. Foi com ele que fomos ligados há muito tempo, e ele adoraria ter vindo, eu consigo sentir isso."
Arteta defende a estratégia de transferências do Arsenal
O Arsenal sondou investidas por Vinicius Junior e Julian Alvarez, mas ambos recusaram a chance de se juntar ao clube. Wright sugeriu que essa perseguição acabou custando caro. "Aconteceu algo com o Arsenal pela forma como eles estavam indo atrás do Vini", acrescentou Wright. "Se você é um jogador e vê um time indo atrás dele, pensa: 'Achei que eles estavam interessados em mim?'. Era o jogador que o treinador queria. O Chelsea pensou: bem, se vocês não vão pagar isso, nós vamos pagar. Estou arrasado, adoraria que ele viesse."
Enquanto isso, Arteta insistiu que o Arsenal não tem arrependimentos. "A venda de jogadores também pode vir de diferentes aspectos. Nem sempre é o mesmo. Isso faz parte da responsabilidade que temos no clube", explicou Arteta.
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O que acontece a seguir?
Rogers já começou bem a vida em Stamford Bridge, com um gol e uma assistência em seus dois primeiros jogos. Agora, o meio-campista terá a oportunidade perfeita para mostrar ao Arsenal exatamente o que o clube deixou passar quando o Chelsea viajar para enfrentar o time de Arteta no Emirates, no domingo.
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