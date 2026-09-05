Theo Walcott e Ian Wright admitem que o Arsenal cometeu um erro enorme ao deixar escapar a nova estrela do Chelsea

O Arsenal sondou investidas por Vinicius Junior e Julian Alvarez, mas ambos recusaram a chance de se juntar ao clube. Wright sugeriu que essa perseguição acabou custando caro. "Aconteceu algo com o Arsenal pela forma como eles estavam indo atrás do Vini", acrescentou Wright. "Se você é um jogador e vê um time indo atrás dele, pensa: 'Achei que eles estavam interessados em mim?'. Era o jogador que o treinador queria. O Chelsea pensou: bem, se vocês não vão pagar isso, nós vamos pagar. Estou arrasado, adoraria que ele viesse."

Enquanto isso, Arteta insistiu que o Arsenal não tem arrependimentos. "A venda de jogadores também pode vir de diferentes aspectos. Nem sempre é o mesmo. Isso faz parte da responsabilidade que temos no clube", explicou Arteta.