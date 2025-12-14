The Best 2025: horário, quem são os finalistas, onde assistir e mais informações da premiação de melhor do mundo da Fifa

Mais um ano vai chegando ao fim e, com isso, nos aproximamos de um dos momentos mais aguardados no mundo da bola: saber quem foi o melhor jogador e a melhor jogadora do planeta. Mas a atenção não se volta apenas para os primeiros colocados.

O The Best, cerimônia de premiação da Fifa que elege anualmente os principais destaques do futebol, acontece desde 2016 e, com o tempo, aprimorou suas categorias. Além dos melhores jogadores, há também indicações para melhores técnicos, goleiros, seleção do ano, gol mais bonito, prêmio fair play e até o de melhor torcedor.

Em 2025, já temos quase tudo pronto para a realização do The Best. Com todos os indicados anunciados antecipadamente para votação, os vencedores serão apresentados nesta terça-feira (16), antecedendo a final da Copa Intercontinental da Fifa, entre Flamengo e PSG.

Para esta edição, o Brasil conta com Raphinha como o único entre os 11 indicados ao prêmio individual de melhor jogador do mundo no masculino, enquanto no feminino não há representantes. Ainda assim, há outros brasileiros participando da cerimônia em diversas categorias. Confira, abaixo, todas as informações...