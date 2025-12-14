+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luigi Vargas

The Best 2025: horário, quem são os finalistas, onde assistir e mais informações da premiação de melhor do mundo da Fifa

Anúncio do melhor jogador do mundo da Fifa será realizado nesta terça-feira (16)

Mais um ano vai chegando ao fim e, com isso, nos aproximamos de um dos momentos mais aguardados no mundo da bola: saber quem foi o melhor jogador e a melhor jogadora do planeta. Mas a atenção não se volta apenas para os primeiros colocados.

O The Best, cerimônia de premiação da Fifa que elege anualmente os principais destaques do futebol, acontece desde 2016 e, com o tempo, aprimorou suas categorias. Além dos melhores jogadores, há também indicações para melhores técnicos, goleiros, seleção do ano, gol mais bonito, prêmio fair play e até o de melhor torcedor.

Em 2025, já temos quase tudo pronto para a realização do The Best. Com todos os indicados anunciados antecipadamente para votação, os vencedores serão apresentados nesta terça-feira (16), antecedendo a final da Copa Intercontinental da Fifa, entre Flamengo e PSG.

Para esta edição, o Brasil conta com Raphinha como o único entre os 11 indicados ao prêmio individual de melhor jogador do mundo no masculino, enquanto no feminino não há representantes. Ainda assim, há outros brasileiros participando da cerimônia em diversas categorias. Confira, abaixo, todas as informações...

  • The Best FIFA Football Awards 2023 - ShowGetty Images Sport

    Quando é?

    O The Best Fifa 2025 acontece nesta terça-feira, 16 de dezembro, a partir das 14h (horário de Brasília). A premiação será em Doha, no Catar, contando com a presença de mais de 800 convidados.

  • Como funciona?

    Diferentemente da Bola de Ouro, que é organizada pela revista francesa France Football, o The Best é organizado exclusivamente pela Fifa, entidade máxima do futebol. A premiação considera o período da temporada europeia, que inicia e termina no meio do ano — desta forma, será baseada na temporada 2024/25.

    O prêmio The Best Fifa Awards, como passou a ser chamado na última edição, elege os melhores jogadores, goleiros e técnicos do futebol masculino e feminino no período em questão. Além disso, tem honrarias para melhor torcedor, prêmio fair play e seleções do ano. Um comitê que inclui técnicos e capitães das seleções da entidade, jornalistas e público geral seleciona os finalistas por meio de votação. Cada votante escolhe seus melhores e a pontuação varia de acordo com a posição recebida, concedendo o prêmio ao maior pontuador.

  • Onde assistir?

    O The Best Fifa Football Awards 2025 será transmitido ao vivo através do FIFA.com, o site oficial da entidade.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-RENNESAFP

    Jogadores indicados ao The Best 2025

    MELHOR JOGADOR

    • Ousmane Dembélé (PSG)
    • Achraf Hakimi (PSG)
    • Harry Kane (Bayern de Munique)
    • Kylian Mbappé (Real Madrid)
    • Nuno Mendes (PSG)
    • Cole Palmer (Chelsea)
    • Pedri (Barcelona)
    • Raphinha (Barcelona)
    • Mohamed Salah (Liverpool)
    • Vitinha (PSG)
    • Lamine Yamal (Barcelona)

    MELHOR JOGADORA

    • Sandy Baltimore (Chelsea)
    • Nathalie Bjorn (Chelsea)
    • Aitana Bonmati (Barcelona)
    • Lucy Bronze (Chelsea)
    • Mariona Caldentey (Arsenal)
    • Temwa Chawinga (Kansas City Current)
    • Diani Kadidiatou (Lyon)
    • Melchie Dumornay (Lyon)
    • Patri Guijarro (Barcelona)
    • Lindsey Heaps (Lyon)
    • Lauren James (Chelsea)
    • Chloe Kelly (Arsenal)
    • Ewa Pajor (Barcelona)
    • Claudia Pina (Barcelona)
    • Alexia Putellas (Barcelona)
    • Alessia Russo (Arsenal)
    • Leah Williamson (Arsenal)
  • Fluminsense v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Seleção do ano

    São 88 jogadores indicados à seleção The Best Fifa masculina — 22 goleiros, 22 defensores, 22 meio-campistas e 22 atacantes. Os maiores nomes do esporte estão nessa disputa, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e companhia. Ao todo, temos 11 brasileiros na disputa. São eles:

    • Alisson, goleiro (Liverpool)
    • Fábio, goleiro (Fluminense)
    • Weverton, goleiro (Palmeiras)
    • John, goleiro (Botafogo)
    • Thiago Silva, defensor (Fluminense)
    • Marquinhos, defensor (PSG)
    • Gabriel Magalhães, defensor (Arsenal)
    • João Pedro, atacante (Chelsea)
    • Raphinha, atacante (Barcelona)
    • Luiz Henrique, atacante (Zenit)

    No feminino, a premiação segue o mesmo modelo, com as seguintes brasileiras indicadas:

    • Lorena, goleira (Kansas City Current)
    • Nicole, goleira (Corinthians)
    • Mariza, defensora (Corinthians)
    • Tarciane, defensora (Lyon)
    • Amanda Gutierres, atacante (Palmeiras)
    • Marta, atacante (Orlando Pride)
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-EVERTONAFP

    Técnicos indicados

    Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Lionel Scaloni, Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Didier Deschamps, Zinedine Zidane e Claudio Ranieri foram os técnicos do ano pela Fifa nas últimas edições. Para este ano, a entidade indicou sete nomes para a disputa pelo prêmio. São eles:

    • Javier Aguirre (México)
    • Mikel Arteta (Arsenal)
    • Luis Enrique (PSG)
    • Hansi Flick (Barcelona)
    • Enzo Maresca (Chelsea)
    • Roberto Martínez (Portugal)
    • Arne Slot (Liverpool)
  • Orlando Pride v Washington Spirit - 2025 NWSL Challenge CupGetty Images Sport

    Gol mais bonito

    PRÊMIO PUSKAS (Masculino)

    • Alerrandro (Vitória)
    • Alessandro Deiola (Cagliari)
    • Pedro de la Vega (Seattle Sounders)
    • Santiago Montiel (Independiente)
    • Amr Nasser (Pharco)
    • Carlos Orrantia (Atlas)
    • Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns)
    • Declan Rice (Arsenal)
    • Rizky Ridho (Persija Jakarta)
    • Kévin Rodrigues (Kasimpasa)
    • Lamine Yamal (Barcelona)

    PRÊMIO MARTA (Feminino)

    • Jordyn Bugg (Seattle Reign)
    • Mariona Caldentey (Arsenal)
    • Ashley Cheatley (Brentford)
    • Kyra Cooney-Cross (Austrália)
    • Jon Ryong-jong (Coreia do Norte)
    • Marta (Orlando Pride)
    • Kishi Núñez (Argentina)
    • Vivianne Miedema (Holanda)
    • Lizbeth Ovalle (Tigres)
    • Ally Sentnor (Estados Unidos)
    • Khadja Shaw (Manchester City)

  • Prêmio torcedor da Fifa

    • Alejandro Ciganotto (Argentina)
    • Manuel Cáceres (Espanha)
    • Torcedores do Zakho SC (Iraque)
  • TOPSHOT-FBL-FIFA-AWARDAFP

    Os maiores vencedores do The Best Fifa

    O The Best foi criado em 2016 e, desde então, já tivemos cinco vencedores: Cristiano Ronaldo (2016 e 2017), Lionel Messi (2019, 2022 e 2023), Luka Modric (2018), Robert Lewandowski (2020 e 2021) e Vinícius Júnior (2024).

    Estendendo o panorama a todos os vencedores do prêmio de melhor do mundo da Fifa em geral, que existe desde 1991, antes da criação do The Best, temos a seguinte ordem:

    • Lionel Messi - 8x (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022 e 2023);
    • Cristiano Ronaldo - 5x (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017);
    • Ronaldo - 3x (1996, 1997 e 2002);
    • Zinedine Zidane - 3x (1998, 2000 e 2003);
    • Robert Lewandowski - 2x (2020 e 2021);
    • Ronaldinho - 2x (2004 e 2005);
    • Vinícius Júnior (2024);
    • Luka Modric (2018);
    • Kaká (2007);
    • Fabio Cannavaro (2006);
    • Luis Figo (2001)
    • Rivaldo (1999);
    • George Weah (1995);
    • Romário (1994);
    • Roberto Baggio (1993);
    • Marco van Basten (1992);
    • Lottar Matthaus (1991).
