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Tetris da transferência! O quebra-cabeça complexo que o Napoli precisa resolver para contratar a estrela do Arsenal Gabriel Jesus
Napoli mira contratação de Gabriel Jesus
O Napoli está buscando ativamente uma transferência de verão pelo atacante do Arsenal Jesus, mas o clube da Serie A primeiro precisa resolver um quebra-cabeça complexo no mercado, segundo o TuttoMercatoweb. O gigante italiano identificou o jogador de 29 anos como o reforço ideal para o seu setor ofensivo. Para concluir a chegada do internacional brasileiro, o clube foi forçado a executar um estratégico "Tetris de transferências" para equilibrar seu elenco inchado.
Os dirigentes do clube sabem que abrir espaço é absolutamente essencial. Com o técnico Massimiliano Allegri buscando reformular radicalmente suas opções táticas antes da nova temporada, Jesus surgiu com força como um alvo prioritário do Napoli.
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A peça de dominó de Lukaku cai
A peça mais crucial do intrincado quebra-cabeça de transferências do Napoli era a necessária saída do atacante Lukaku, que estava fora dos planos. O atacante belga agora concluiu uma transferência em definitivo para o gigante turco Fenerbahce em um negócio de € 6 milhões (£ 5,1 milhões), segundo informações. A saída de Lukaku abriu espaço de forma significativa na folha salarial do Napoli, permitindo que o clube mire de forma realista a contratação de Jesus sem violar as regras financeiras. Outras saídas no ataque, incluindo a possível saída de Lorenzo Lucca, também podem ajudar a financiar a movimentação lucrativa.
O agente de Jesus, Giovanni Branchini, foi visto recentemente no campo de pré-temporada do Napoli, em Castel di Sangro. Embora Branchini tenha insistido firmemente que estava apenas visitando Allegri, sua presença repentina inevitavelmente fez a especulação sobre a transferência disparar.
Arsenal aberto à venda por € 20 milhões
O Arsenal estaria totalmente aberto a negociar o atacante de 29 anos neste verão, em vez de perdê-lo de graça no ano que vem. O clube londrino entende-se que busca uma taxa razoável em torno de €20 milhões (£17 milhões) pelo ex-jogador do Manchester City.
Jesus está entrando nos últimos 12 meses de seu contrato no Emirates Stadium e atualmente figura entre os jogadores mais bem pagos do clube do norte de Londres. O Arsenal está ansioso para reduzir sua folha salarial, enquanto Mikel Arteta busca reforçar seu elenco em outras posições. Após sofrer várias lesões frustrantes ao longo do último ano, o brasileiro caiu na hierarquia ofensiva de Arteta. Agora, ele está claramente atrás de Kai Havertz e Viktor Gyokeres.
- Getty Images Sport
Um novo começo na Serie A?
Enquanto o Arsenal espera pacientemente por uma abordagem formal, o Napoli agora está em uma posição notavelmente forte para acelerar sua investida após a transferência de Lukaku para a Turquia. O gigante da Serie A tem os recursos necessários prontos para usar.
O TuttoMercatoweb também sugere que Jesus está totalmente aberto à perspectiva empolgante de se mudar para Nápoles. O atacante estaria inclusive disposto a reduzir seu substancial salário de £ 265 mil por semana para garantir que a transferência seja concluída sem problemas.
Se um acordo puder ser alcançado rapidamente entre os dois clubes, Jesus viajará em breve para a Itália para realizar exames médicos. Depois, ele formaria uma nova dupla de ataque com Rasmus Hojlund sob a orientação de Allegri.
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