Um terremoto de magnitude 5,6 na escala Richter atingiu a maioria das províncias do Egito nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

O Instituto Nacional de Pesquisas Astronômicas e Geofísicas informou que o abalo sísmico ocorreu a 38 quilômetros ao norte de Suez.

O Ministério da Saúde relatou, por meio de sua conta no Facebook, que o acompanhamento em campo registrou apenas um número limitado de ferimentos leves, que foram atendidos sem que houvesse registro de mortes.

Muitas pessoas reagiram, nas redes sociais, à intensidade do terremoto, que ocorreu às três da manhã no horário do Egito.

Os artistas estiveram entre os primeiros a reagir ao terremoto, mas as personalidades do esporte não se manifestaram, com exceção de Ahmed Sayed Zizo, estrela do Al Ahly.