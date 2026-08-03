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Terremoto de grande magnitude abala o Egito: atletas entre as vítimas

Especiais e Opinião
Premier League
Zizo
Al Ahly
Zamalek SC
Egito

Um terremoto de magnitude 5,6 na escala Richter atingiu a maioria das províncias do Egito nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

O Instituto Nacional de Pesquisas Astronômicas e Geofísicas informou que o abalo sísmico ocorreu a 38 quilômetros ao norte de Suez.

O Ministério da Saúde relatou, por meio de sua conta no Facebook, que o acompanhamento em campo registrou apenas um número limitado de ferimentos leves, que foram atendidos sem que houvesse registro de mortes.

Muitas pessoas reagiram, nas redes sociais, à intensidade do terremoto, que ocorreu às três da manhã no horário do Egito.

Os artistas estiveram entre os primeiros a reagir ao terremoto, mas as personalidades do esporte não se manifestaram, com exceção de Ahmed Sayed Zizo, estrela do Al Ahly.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mensagem de Ahmed Sayed Zizo

    Zizo escreveu, através de sua conta no Instagram: "Segundos de medo foram suficientes para que o mundo, com tudo o que há nele, se tornasse pequeno aos olhos do ser humano, e para que cada um se lembrasse de que, no fim, não há refúgio senão em nosso Senhor".

    E continuou: "A vida é curta demais para vivê-la em discórdia, injustiça e raiva, e curta demais para que o mundo nos distraia do dia ao qual todos estamos caminhando".

    E acrescentou: "Trabalhe, esforce-se e sonhe, mas não esqueça, enquanto constrói o seu mundo, de construir para a sua vida após a morte. Não adie o arrependimento, não protele uma boa ação que você possa fazer, nem um direito que você possa devolver".

    E destacou: "Talvez nosso Senhor nos envie momentos como este, não apenas para termos medo, mas para despertarmos e revermos a nós mesmos, e para entendermos que a existência de uma segunda chance é, em si, uma bênção".

    E concluiu: "Ó Deus, guarda-nos com Tua misericórdia, perdoa-nos, torna bom o nosso fim e não nos leves senão estando satisfeito conosco".

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  • A reação dos artistas ao terremoto

    Vários artistas reagiram nas redes sociais, entre eles o ator Mohamed Ramadan, que escreveu: "Graças a Deus, passou em segurança".

    Já o ator Ahmed El Awady escreveu: "Foi um tremor de terra, mas que estrago".

    O artista e membro do Senado, Yasser Galal, publicou um vídeo em que disse: "Gente, alguém sentiu esse terremoto?! Eu estava dormindo e acordei com o tremor. Que Deus nos proteja e nos guarde".

    O artista Essam El Sakka escreveu: "Alguns segundos e o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Pessoas acordaram assustadas, pessoas saíram correndo atrás dos seus filhos e familiares, e muitos corações pararam de medo".

    E enfatizou: "Em um instante, lembramos que a força pertence somente a Deus, e que tudo o que planejamos pode mudar em um segundo. Graças a Deus passou tudo bem, mas foi uma mensagem que nos lembra que a vida não é garantida e que a bênção da segurança não tem preço".

    Bassem Samra escreveu: "É só um terremoto comum, meu querido. Continua dormindo aí, de manhã a gente conversa", mas logo apagou a publicação.

    O artista Amir Karara escreveu: "Quando você acorda e encontra o Egito inteiro falando sobre o terremoto".

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