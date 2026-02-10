Getty Images Sport
“Tento não me concentrar apenas no futebol” – Lamine Yamal revela como “desliga” da pressão do Barcelona
A arte de desligar
Yamal é indiscutivelmente o adolescente mais observado do futebol mundial, tendo quebrado quase todos os recordes possíveis no Barcelona e se tornado uma figura central da seleção espanhola. No entanto, o jovem insiste que a chave do seu sucesso está na sua capacidade de separar a vida profissional da pessoal. Em entrevista à ESPN, o ponta explicou que evita ficar obcecado com os adversários ou assistir a imagens intermináveis de zagueiros, preferindo viver a vida de um adolescente “normal” quando sai do campo de treinamento.
“Faço o que qualquer jovem de 18 anos faz: sair com os amigos, cuidar do meu irmão, jogar PlayStation, dar um passeio... coisas assim”, disse ele.
“Tento passar tempo com meus amigos e viver minha vida. Tento não me concentrar apenas no futebol, não ficar constantemente pensando na partida ou assistindo a vídeos do lateral que vou enfrentar, nada disso. Tento aproveitar o dia inteiro e, quando estou em campo, dou o meu melhor, mas quando saio do campo, faço o mesmo, desconectando-me do futebol o máximo possível.”
- AFP
Olhos na Copa do Mundo e nos tacos mexicanos
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a empolgação está crescendo no elenco da La Roja. A Espanha foi sorteada em um grupo ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, com jogos programados em Atlanta e Guadalajara. Para Yamal, o torneio representa mais uma oportunidade de gravar seu nome na história, mas ele também está ansioso pela experiência cultural, especificamente pela comida do México.
Quando questionado sobre jogar em Guadalajara, Yamal confessou que, embora nunca tenha visitado o país antes, está ansioso para experimentar a culinária local. “Ainda há um longo caminho a percorrer, mas o entusiasmo é compartilhado por todos os espanhóis. Queremos vencer e dar o nosso melhor pelo país”, disse ele. “Acho que vou ter que experimentar alguns tacos. Nunca estive no México.”
Estrela espanhola fala sobre sua paixão por Pokémon
Em uma revelação encantadora que lembra ao mundo sua tenra idade, Yamal falou abertamente sobre seus hobbies de infância, antes de se tornar um nome conhecido. Antes do PlayStation se tornar um elemento essencial em seu tempo livre, o atacante passava o tempo colecionando e jogando com cartas Pokémon. Ele explicou que esse interesse nasceu tanto da necessidade financeira quanto da paixão, observando que os consoles de videogame nem sempre eram acessíveis para sua família durante sua infância.
“Na escola, jogávamos cartas Pokémon e tudo mais. Alguns jogavam Nintendo, mas a maioria jogava cartas. Quando eu era pequeno, não podíamos comprar um PlayStation ou um Nintendo. Então, brincávamos com meus amigos no parquinho com essas cartas, que custavam um euro”, disse ele.
- AFP
Os pesadelos na cozinha de Yamal
Embora Yamal consiga abrir as defesas com precisão cirúrgica, suas habilidades claramente não se transferem para a cozinha. O adolescente, que marcou 15 gols em 30 partidas em todas as competições nesta temporada, admitiu que seu repertório culinário é bastante limitado, brincando que é “muito ruim” na cozinha e teria dificuldade para sobreviver se tivesse que preparar suas próprias refeições regularmente.
“A verdade é que desisti porque não era para mim. Eu era muito ruim, muito ruim mesmo”, admitiu. “No máximo, eu faço alguns nuggets com batatas fritas.”
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
