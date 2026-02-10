“Tento não me concentrar apenas no futebol” – Lamine Yamal revela como “desliga” da pressão do Barcelona

Yamal é indiscutivelmente o adolescente mais observado do futebol mundial, tendo quebrado quase todos os recordes possíveis no Barcelona e se tornado uma figura central da seleção espanhola. No entanto, o jovem insiste que a chave do seu sucesso está na sua capacidade de separar a vida profissional da pessoal. Em entrevista à ESPN, o ponta explicou que evita ficar obcecado com os adversários ou assistir a imagens intermináveis de zagueiros, preferindo viver a vida de um adolescente “normal” quando sai do campo de treinamento.

“Faço o que qualquer jovem de 18 anos faz: sair com os amigos, cuidar do meu irmão, jogar PlayStation, dar um passeio... coisas assim”, disse ele.

“Tento passar tempo com meus amigos e viver minha vida. Tento não me concentrar apenas no futebol, não ficar constantemente pensando na partida ou assistindo a vídeos do lateral que vou enfrentar, nada disso. Tento aproveitar o dia inteiro e, quando estou em campo, dou o meu melhor, mas quando saio do campo, faço o mesmo, desconectando-me do futebol o máximo possível.”