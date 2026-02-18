“Tenho vergonha” – Lenda do Benfica acusa Gianluca Prestianni de mentir sobre “ato racista” contra Vinicius Júnior em confronto acirrado com o Real Madrid

Mais tarde, Prestianni insistiu que não havia usado nenhuma linguagem discriminatória em relação a Vinicius, alegando que suas palavras foram mal interpretadas pelo ala brasileiro e seus companheiros de equipe.

Ele disse: “Em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinicius Jr., que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém”.

Seu clube e seu técnico também mantiveram sua inocência. A declaração do Benfica diz: “O Sport Lisboa e Benfica encara com espírito de total colaboração, transparência, abertura e clareza as medidas anunciadas hoje pela UEFA, após o suposto caso de racismo ocorrido na partida contra o Real Madrid. O clube reafirma, de forma clara e inequívoca, seu compromisso histórico e inabalável com a defesa dos valores de igualdade, respeito e inclusão, que estão alinhados com os valores fundamentais de sua fundação e que têm Eusébio como seu maior símbolo. O Sport Lisboa e Benfica reitera que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do clube sempre foi orientada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade do Benfica. O clube lamenta a campanha de difamação a que o jogador tem sido sujeito.”

Mourinho criticou Vinicius por incitar os insultos com a sua comemoração do golo, acrescentando: “As palavras que trocam Gianluca Prestianni com Vinicius, quero ser independente. Vi duas coisas completamente diferentes. Quero ser independente e não comento sobre isso. Disse-lhe [Vinicius Jr] exatamente isso. Disse-lhe: ‘quando marcas um golo assim, comemora e volta para trás.Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade [Eusébio] da história deste clube era negra. Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, este é o Benfica. Eles [Vinicius Jr e Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas eu não acredito em um ou outro. Quero ser independente.”