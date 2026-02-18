Getty Images
“Tenho vergonha” – Lenda do Benfica acusa Gianluca Prestianni de mentir sobre “ato racista” contra Vinicius Júnior em confronto acirrado com o Real Madrid
Vitória do Real Madrid no Benfica manchada por polêmica racista
Vinicius marcou o único gol da partida, dando ao Real Madrid a vantagem na ida das eliminatórias contra o Benfica. No entanto, alegações de racismo por parte de Prestianni mancharam o jogo, que foi interrompido por dez minutos após o árbitro Letexier iniciar o protocolo antirracismo. Vinicius recebeu o apoio de seus companheiros de equipe, que após a partida revelaram que estariam dispostos a interromper completamente o jogo, e mais tarde ele postou uma declaração sobre o incidente.
Ele escreveu nas redes sociais: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quão fracos são. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida da minha equipe. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda não entendo o motivo. Por outro lado, foi apenas um protocolo mal executado que não serviu para nada. Não gosto de aparecer em situações como essa, especialmente depois de uma grande vitória e quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”
Prestianni nega ter insultado racialmente Vinicius
Mais tarde, Prestianni insistiu que não havia usado nenhuma linguagem discriminatória em relação a Vinicius, alegando que suas palavras foram mal interpretadas pelo ala brasileiro e seus companheiros de equipe.
Ele disse: “Em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinicius Jr., que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém”.
Seu clube e seu técnico também mantiveram sua inocência. A declaração do Benfica diz: “O Sport Lisboa e Benfica encara com espírito de total colaboração, transparência, abertura e clareza as medidas anunciadas hoje pela UEFA, após o suposto caso de racismo ocorrido na partida contra o Real Madrid. O clube reafirma, de forma clara e inequívoca, seu compromisso histórico e inabalável com a defesa dos valores de igualdade, respeito e inclusão, que estão alinhados com os valores fundamentais de sua fundação e que têm Eusébio como seu maior símbolo. O Sport Lisboa e Benfica reitera que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do clube sempre foi orientada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade do Benfica. O clube lamenta a campanha de difamação a que o jogador tem sido sujeito.”
Mourinho criticou Vinicius por incitar os insultos com a sua comemoração do golo, acrescentando: “As palavras que trocam Gianluca Prestianni com Vinicius, quero ser independente. Vi duas coisas completamente diferentes. Quero ser independente e não comento sobre isso. Disse-lhe [Vinicius Jr] exatamente isso. Disse-lhe: ‘quando marcas um golo assim, comemora e volta para trás.Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade [Eusébio] da história deste clube era negra. Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, este é o Benfica. Eles [Vinicius Jr e Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas eu não acredito em um ou outro. Quero ser independente.”
Lenda do Benfica “envergonhada” com “ato racista”
Prestianni foi agora acusado de mentir por Luisão, que fez mais de 500 jogos pelo Benfica durante as décadas de 2000 e 2010, conquistando seis títulos da Primeira Liga, entre outros troféus, durante esse período.
Ele disse: “Esta camisa é grande demais. Eu amo o Benfica, é a minha segunda pele, mas é preciso ser digno para vestir o manto sagrado. E este texto [de Prestianni] piora [tudo] porque é uma mentira. O futebol se ganha com garra, com espírito de luta. Foi um ato racista, sim, e tenho vergonha disso.
“Eu defendo o clube e tenho experiência, sei do que estou falando. Não estou julgando ninguém. Só estou dizendo que o Benfica é grande demais para se envolver nisso, seja verdade ou não. Embora, por experiência própria, eu saiba a verdade.
“Quantas vezes você comemorou? Não se esqueça de que o emprego confortável é para quem tem mais títulos e ama mais este clube. Nem vou responder [aos insultos], para mim você não é nada. Um zé-ninguém.”
UEFA confirma investigação sobre alegações
A UEFA confirmou que investigará o incidente, o que poderá ter repercussões graves para Prestianni, caso seja considerado culpado de comportamento racista em relação a Vinicius. O jogador de 20 anos poderá enfrentar uma suspensão pesada por vários jogos, embora ainda não se saiba se será acusado e punido antes da segunda mão, que terá lugar na próxima semana.
