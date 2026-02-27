Getty Images Sport
“Tenho vários problemas” – Ex-estrela do Barcelona explica por que está trabalhando em uma loja de artigos esportivos local em meio a batalhas judiciais e de saúde mental
A transição de Mathieu para a vida fora dos campos
O francês, que teve uma carreira repleta de troféus no Camp Nou e se tornou um dos favoritos dos torcedores no Mestalla, viu sua carreira profissional chegar a um fim abrupto em 2020, quando uma grave lesão no joelho o forçou a pendurar as chuteiras enquanto jogava pelo Sporting CP, em Portugal. Desde essa aposentadoria forçada, o ex-zagueiro internacional havia praticamente desaparecido dos holofotes até que imagens dele trabalhando em uma loja da Intersport perto de Marselha começaram a circular nas redes sociais. A imagem de um vencedor da Liga dos Campeões atendendo clientes causou alvoroço online, mas Mathieu esclareceu que a mudança foi necessária para seu próprio bem-estar e circunstâncias pessoais. Em uma entrevista profundamente pessoal à beIN Sports, o jogador de 41 anos admitiu que a transição para a vida fora dos gramados foi muito mais desafiadora do que muitos imaginavam.
Lutando contra a depressão e buscando uma vida social
Mathieu diz que foi graças a um amigo com quem jogava na academia do Sochaux, Loic Loval-Landre, que conseguiu sair de casa e encontrar trabalho na Intersport após vários meses em que sofreu problemas de saúde mental. O ex-zagueiro explicou que havia chegado a um ponto em que precisava de uma rotina estruturada para combater o isolamento que sentia após o fim da carreira.
“Ele sabia que eu queria sair de casa por um tempo, pois estava sem fazer nada há algum tempo. Estávamos conversando e ele me disse: ‘Há uma vaga disponível’”, contou.
A transição do ambiente de alta intensidade do futebol europeu de alto nível para a inatividade total afetou profundamente o estado mental de Mathieu. Ao assumir a função no varejo, ele buscou recuperar a sensação de normalidade e propósito que havia desaparecido desde sua lesão no joelho em Portugal.
O impacto viral e as preocupações com a privacidade
No verão, um transeunte encontrou Mathieu trabalhando e a imagem viralizou, atraindo muitas pessoas que só foram à loja para tirar fotos com o francês e imortalizar o momento. Essa atenção indesejada foi difícil para o ex-jogador, que estava simplesmente tentando reconstruir sua vida longe dos holofotes. Pessoas de seu círculo, nas redes sociais, pediram respeito pela privacidade do ex-jogador do Sporting Portugal, clube onde ele se aposentou, para que o deixassem trabalhar em paz.
Apesar de seus esforços para manter um perfil discreto, a fama associada aos seus anos de sucesso na La Liga dificultou a manutenção de uma existência tranquila no chão de fábrica. Os representantes e amigos de Mathieu tiveram que lembrar ao público que por trás do rosto famoso está um homem tentando navegar por um caminho pós-carreira complexo. A loja se tornou um ponto turístico inesperado para os fãs de futebol, complicando o que pretendia ser um retorno simples e terapêutico a um ambiente social normal.
Disputas judiciais em andamento e perspectivas futuras
Além de sua jornada pela saúde mental, Mathieu também revelou que há fatores mais complicados por trás de sua atual situação profissional envolvendo o sistema judicial. Mathieu também confessou que está trabalhando porque está envolvido em um processo judicial.
“Não posso falar sobre isso. Se estou na Intersport é porque está acontecendo algo que me causou alguns problemas. Só posso dizer que estou envolvido em um processo judicial. Não vou fazer isso para sempre. Foi para ter uma vida social”, explicou.
Embora os detalhes do caso jurídico permaneçam confidenciais, está claro que o ex-zagueiro está enfrentando um desafio multifacetado em sua vida pessoal. O emprego na loja de artigos esportivos serve tanto como um refúgio temporário quanto como uma necessidade prática durante este período turbulento. Embora ele não se veja permanecendo no varejo indefinidamente, a função continua sendo uma ponte crucial para ele, enquanto lida com seus “bastantes problemas” e busca encontrar uma base estável para o próximo capítulo de sua vida após o belo jogo.
