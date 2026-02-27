“Tenho vários problemas” – Ex-estrela do Barcelona explica por que está trabalhando em uma loja de artigos esportivos local em meio a batalhas judiciais e de saúde mental

Mathieu diz que foi graças a um amigo com quem jogava na academia do Sochaux, Loic Loval-Landre, que conseguiu sair de casa e encontrar trabalho na Intersport após vários meses em que sofreu problemas de saúde mental. O ex-zagueiro explicou que havia chegado a um ponto em que precisava de uma rotina estruturada para combater o isolamento que sentia após o fim da carreira.

“Ele sabia que eu queria sair de casa por um tempo, pois estava sem fazer nada há algum tempo. Estávamos conversando e ele me disse: ‘Há uma vaga disponível’”, contou.

A transição do ambiente de alta intensidade do futebol europeu de alto nível para a inatividade total afetou profundamente o estado mental de Mathieu. Ao assumir a função no varejo, ele buscou recuperar a sensação de normalidade e propósito que havia desaparecido desde sua lesão no joelho em Portugal.