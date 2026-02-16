“Tenho um objetivo claro” – Karim Adeyemi almeja “o topo” enquanto rumores de transferência circulam em meio a negociações congeladas com o Borussia Dortmund

Em entrevista ao Ruhr Nachrichten sobre a incerteza em torno de seu futuro a longo prazo, Adeyemi foi sincero sobre as complexidades das negociações no futebol moderno. Ele reconheceu que, embora continue focado no presente, a situação não está totalmente sob seu controle. “No futebol, tudo pode mudar muito rapidamente. Tudo pode ser decidido em um ou dois meses – talvez até nas próximas semanas. A decisão não é só minha. Muitos fatores entram em jogo, incluindo considerações do clube”, explicou.

Adeyemi também aproveitou a oportunidade para descartar alegações de que sua vida pessoal estava ditando uma mudança para um grande centro metropolitano europeu. Abordando os rumores de que sua esposa estava pressionando por uma mudança de cenário, ele afirmou: “O que você lê na mídia nem sempre é preciso. Meu foco está aqui. Nunca disse que me sinto desconfortável ou algo parecido.”

Ele acrescentou: “Meu objetivo sempre foi competir no mais alto nível. No entanto, não vou fazer nenhuma declaração ousada sobre outros times. Estamos focados em nós mesmos, fazendo o nosso trabalho. Se tudo der certo no final, ótimo. Temos que permanecer fiéis a nós mesmos, ter um bom desempenho, vencer os jogos – e então veremos onde estamos. Tenho um objetivo claro – e vou anunciá-lo novamente todos os anos enquanto jogar aqui.”