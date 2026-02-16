Getty Images
“Tenho um objetivo claro” – Karim Adeyemi almeja “o topo” enquanto rumores de transferência circulam em meio a negociações congeladas com o Borussia Dortmund
A questão dos 60 milhões de euros
O jogador internacional alemão de 24 anos, cujo contrato atual com o Die Schwarzgelben vai até junho de 2027, se viu no centro de intensos rumores após relatos de uma quebra na comunicação sobre uma possível extensão de contrato. O ex-jogador do Red Bull Salzburg tem sido fortemente associado a uma saída da Bundesliga, com sugestões de que o clube poderia tentar lucrar com um de seus ativos mais valiosos.
Relatos indicam que o Dortmund está agora considerando seriamente vendê-lo durante a próxima janela de transferências de verão. Tal transferência poderia render cerca de € 60 milhões, proporcionando ao Dortmund um capital significativo para reinvestir no elenco, ao mesmo tempo em que aliviaria seus livros contábeis do salário substancial do jogador.
“A decisão não depende apenas de mim.”
Em entrevista ao Ruhr Nachrichten sobre a incerteza em torno de seu futuro a longo prazo, Adeyemi foi sincero sobre as complexidades das negociações no futebol moderno. Ele reconheceu que, embora continue focado no presente, a situação não está totalmente sob seu controle. “No futebol, tudo pode mudar muito rapidamente. Tudo pode ser decidido em um ou dois meses – talvez até nas próximas semanas. A decisão não é só minha. Muitos fatores entram em jogo, incluindo considerações do clube”, explicou.
Adeyemi também aproveitou a oportunidade para descartar alegações de que sua vida pessoal estava ditando uma mudança para um grande centro metropolitano europeu. Abordando os rumores de que sua esposa estava pressionando por uma mudança de cenário, ele afirmou: “O que você lê na mídia nem sempre é preciso. Meu foco está aqui. Nunca disse que me sinto desconfortável ou algo parecido.”
Ele acrescentou: “Meu objetivo sempre foi competir no mais alto nível. No entanto, não vou fazer nenhuma declaração ousada sobre outros times. Estamos focados em nós mesmos, fazendo o nosso trabalho. Se tudo der certo no final, ótimo. Temos que permanecer fiéis a nós mesmos, ter um bom desempenho, vencer os jogos – e então veremos onde estamos. Tenho um objetivo claro – e vou anunciá-lo novamente todos os anos enquanto jogar aqui.”
Aparição em videoclipe causa agitação no BVB
Fora do campo, Adeyemi tem sido alvo de críticas por suas atividades extracurriculares, principalmente por sua participação em um videoclipe de sua esposa, a rapper Loredana. A participação especial teria pegado os dirigentes do clube de surpresa, adicionando mais tensão a uma situação já delicada. Alegou-se que os dirigentes do Borussia Dortmund não foram informados sobre o vídeo com antecedência, o que causou ainda mais irritação nos corredores do Signal Iduna Park.
O momento do lançamento do vídeo, juntamente com sua letra comparando o valor de mercado de Adeyemi ao do ex-ícone do BVB Erling Haaland, não foi bem recebido por parte da torcida. Embora os jogadores tenham direito ao seu tempo livre, a aparência da situação complicou sua posição em um momento em que sua consistência em campo está sob os holofotes. A hierarquia do clube estaria avaliando se o perfil dele fora de campo corresponde aos padrões profissionais esperados de um jogador sênior.
Verão decisivo para o jogador da seleção alemã
Com o envolvimento do renomado agente Jorge Mendes, a mesa de negociações ficou ainda mais concorrida. Mendes é conhecido por ser um negociador duro, e sua presença geralmente sinaliza que uma grande mudança está por vir. O Dortmund pode se encontrar em uma encruzilhada: ceder às exigências financeiras necessárias para manter o ponta por um longo prazo ou buscar uma ruptura limpa que permita renovar as opções de ataque de Niko Kovac com talentos mais jovens e mais consolidados.
À medida que a temporada da Bundesliga se aproxima do clímax, a pressão recairá sobre Adeyemi para provar que continua totalmente comprometido com a causa do Dortmund. As próximas semanas podem ser decisivas para determinar se ele continuará sendo o rosto do futuro ofensivo do clube ou se se tornará sua próxima exportação de alto nível. Por enquanto, o jogador da seleção alemã afirma ter um “objetivo claro” em mente, mas se esse objetivo está alinhado com a visão do clube continua sendo a pergunta de vários milhões de euros que paira sobre o Westfalenstadion.
