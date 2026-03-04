“Tenho que aprender isso!” – Filipe Luís revela o momento em que se convenceu de que Pep Guardiola “trapaceou”, enquanto o ex-jogador do Chelsea fala abertamente sobre a “maior goleada” sofrida nas mãos do técnico do Manchester City

Luís relembrou o domínio absoluto demonstrado pela equipe de Guardiola durante uma partida europeia de alto risco, enquanto o brasileiro estava no Atlético de Madrid. A superioridade tática era tão esmagadora que o zagueiro admitiu, em tom de brincadeira, acreditar que algo de errado estava acontecendo em campo. Foi essa “goleada” específica que serviu como um momento decisivo para suas próprias aspirações como técnico.

Sobre esse encontro, Luís afirmou: “A maior goleada que sofri na minha carreira foi contra o Bayern de Guardiola. Eu estava convencido de que ele havia trapaceado com o tamanho do campo, porque tudo parecia tão distante; nunca chegávamos ao gol e parecia que ele tinha mais jogadores em campo. Eu disse a mim mesmo: tenho que aprender isso.”