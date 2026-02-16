“Tenho feito isso toda a minha vida” – José Mourinho admite que o Real Madrid, “rei ferido”, será “perigoso”, mas o técnico do Benfica insiste que está “acostumado” aos grandes desafios da Liga dos Campeões

Perante os meios de comunicação social no Estádio da Luz, Mourinho recusou-se a deixar-se levar pela memória da vitória surpreendente do Benfica na fase da liga. O técnico português sabe que o triunfo por 4-2, embora histórico, serviu apenas para provocar os 15 vezes campeões europeus. Com o Real Madrid a chegar a Lisboa desesperado para restaurar a sua reputação, Mourinho alertou a sua equipa que enfrentar um adversário encurralado é muitas vezes mais difícil do que enfrentar um adversário confiante.

“Eles estão feridos. E um rei ferido é perigoso”, disse Mourinho aos repórteres. “Vamos jogar a primeira partida com cabeça, ambição e confiança. Sabemos o que fizemos com os reis da Liga dos Campeões, mas temos que estar preparados para a reação deles.”

A derrota em Lisboa no início desta campanha foi um resultado catastrófico para o Los Blancos, fazendo-o cair da terceira para a nona posição na tabela e forçando-o a disputar esta perigosa fase de desempate. Foi uma noite caótica marcada pelo impressionante cabeceamento de Anatoliy Trubin aos 98 minutos, um momento que Mourinho referiu com um sorriso irônico.

“Trubin não estará no ataque no estádio da Luz desta vez”, brincou, aliviando o clima antes de ficar sério sobre seu próprio pedigree no futebol de eliminação. “Estou muito acostumado com esse tipo de confronto. Tenho feito isso toda a minha vida. As pessoas costumam pensar que você precisa de um determinado resultado na primeira partida por esta ou aquela razão. Eu digo que não há resultado definitivo.”