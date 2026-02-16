Getty Images
“Tenho feito isso toda a minha vida” – José Mourinho admite que o Real Madrid, “rei ferido”, será “perigoso”, mas o técnico do Benfica insiste que está “acostumado” aos grandes desafios da Liga dos Campeões
Mourinho: Um rei ferido é perigoso
Perante os meios de comunicação social no Estádio da Luz, Mourinho recusou-se a deixar-se levar pela memória da vitória surpreendente do Benfica na fase da liga. O técnico português sabe que o triunfo por 4-2, embora histórico, serviu apenas para provocar os 15 vezes campeões europeus. Com o Real Madrid a chegar a Lisboa desesperado para restaurar a sua reputação, Mourinho alertou a sua equipa que enfrentar um adversário encurralado é muitas vezes mais difícil do que enfrentar um adversário confiante.
“Eles estão feridos. E um rei ferido é perigoso”, disse Mourinho aos repórteres. “Vamos jogar a primeira partida com cabeça, ambição e confiança. Sabemos o que fizemos com os reis da Liga dos Campeões, mas temos que estar preparados para a reação deles.”
A derrota em Lisboa no início desta campanha foi um resultado catastrófico para o Los Blancos, fazendo-o cair da terceira para a nona posição na tabela e forçando-o a disputar esta perigosa fase de desempate. Foi uma noite caótica marcada pelo impressionante cabeceamento de Anatoliy Trubin aos 98 minutos, um momento que Mourinho referiu com um sorriso irônico.
“Trubin não estará no ataque no estádio da Luz desta vez”, brincou, aliviando o clima antes de ficar sério sobre seu próprio pedigree no futebol de eliminação. “Estou muito acostumado com esse tipo de confronto. Tenho feito isso toda a minha vida. As pessoas costumam pensar que você precisa de um determinado resultado na primeira partida por esta ou aquela razão. Eu digo que não há resultado definitivo.”
Dores de cabeça na seleção para o Especial
Apesar da vantagem psicológica da recente vitória, Mourinho enfrenta uma potencial crise de seleção em relação à sua linha defensiva. O técnico português está preocupado com a condição física do lateral-direito Amar Dedic, que tem sido essencial para a campanha europeia do Benfica nesta temporada. O zagueiro bósnio fez 32 partidas em todas as competições, mas sua condição está sendo monitorada de perto.
Mourinho admitiu que é difícil encontrar uma “solução equilibrada” para um jogo desta magnitude se o jogador de 22 anos estiver ausente, observando que Dedic deve ser tratado com cuidado. A situação é ainda mais complicada por fatores externos, já que relatos sugerem que a próxima observância do Ramadã pelo zagueiro pode ser uma consideração para sua gestão física.
No entanto, há notícias positivas em relação a Fredrik Aursnes. O versátil norueguês era motivo de preocupação desde que perdeu a viagem aos Açores devido a uma lesão muscular, mas sua recuperação está indo bem, aumentando as esperanças de que ele possa jogar no Estádio da Luz.
Real Madrid busca redenção em Lisboa
Para Álvaro Arbeloa e o Real Madrid, o regresso a Lisboa representa uma oportunidade para exorcizar os demônios da sua última visita. A equipe espanhola viu dois jogadores, Raúl Asencio e Rodrygo, serem expulsos nos momentos finais da derrota por 4 a 2, uma partida que acabou custando a vaga automática nas oitavas de final. Apesar dos tropeços na Europa, o time continua sendo uma força formidável no campeonato nacional, liderando a La Liga com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona. Mourinho não tem ilusões de que o clube que ele já treinou buscará reafirmar seu domínio histórico.
“A partida será muito exigente, sem dúvida”, admitiu Mourinho. A vitória histórica no mês passado foi particularmente gratificante para o técnico do Benfica, pois marcou sua primeira vitória contra o Real Madrid. Esse resultado foi o catalisador para uma improvável reviravolta do Benfica, que chegou às oitavas de final apesar de ter perdido as quatro primeiras partidas. Agora, o time precisa provar que aquele resultado não foi um acaso, já que os dois pesos pesados se enfrentam mais uma vez.
O peso das expectativas no Estádio da Luz
O Benfica ocupa atualmente o terceiro lugar na Primeira Liga portuguesa e está desesperado para transformar a sua consistência nacional numa longa campanha europeia. A vasta experiência do técnico em eliminatórias de duas partidas é vista como o maior trunfo do clube. Mourinho continua desafiador em relação ao seu pedigree, reiterando que se destaca sob essa pressão específica. Ele passou décadas dominando a arte da fase eliminatória da Liga dos Campeões e espera que seus jogadores tenham a mesma força mental quando o apito soar na noite de terça-feira.
A primeira partida em Portugal definirá o tom de toda a disputa. O status do Real Madrid como “reis feridos” torna o time imprevisível, mas o conhecimento íntimo de Mourinho sobre o DNA do clube pode ser o fator decisivo. Embora o foco continue nas estrelas em campo, a batalha de inteligência entre os bancos de reservas será o centro das atenções. Como diz o Special One, não existe um “resultado definitivo” na primeira partida, mas ele certamente vai tentar garantir que seu time chegue ao Bernabeu com algo a defender.
