“Temos que estabelecer regras claras!” – O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, se manifesta contra as táticas de perda de tempo do Arsenal

Embora o técnico alemão defenda que as autoridades intervenham e tornem as regras mais rígidas, ele também é pragmático o suficiente para saber que seus jogadores devem lidar com a realidade do futebol de alto nível moderno enquanto isso. O Brighton não pode se dar ao luxo de ser vítima das mesmas táticas que seu técnico critica. Ele reconheceu a importância desses momentos, dizendo: “Não vamos mudar essas regras imediatamente, então sabemos como as jogadas ensaiadas são importantes. Sempre digo que elas podem mudar o jogo, então temos que usá-las também, ser muito eficientes em marcar gols, mais eficientes em criar chances em escanteios e cobranças de falta e sempre tentar defendê-las bem.”

Tanto os torcedores quanto os observadores agora acompanharão de perto a arbitragem das jogadas ensaiadas do Arsenal durante o confronto de quarta-feira no Amex. Com a disputa pelo título esquentando e Hurzeler deixando seus sentimentos claros, essa batalha de inteligência entre o técnico mais jovem da liga e o experiente Arteta promete ser uma aula de tática. Ainda não se sabe se a Premier League atenderá ao seu pedido por “regras claras”, mas o técnico do Brighton garantiu que cada segundo gasto em um escanteio será contado pela torcida da casa.