“Temos que estabelecer regras claras!” – O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, se manifesta contra as táticas de perda de tempo do Arsenal
A luta contra as artes negras
O Arsenal tornou-se especialista em situações de bola parada, uma característica que mais uma vez ficou evidente durante a recente vitória sobre o Chelsea. Os gols de William Saliba e Jurrien Timber, assistidos por Declan Rice e Bukayo Saka, garantiram três pontos vitais, mas a natureza física de sua abordagem chamou a atenção. Hurzeler acredita que a falta de consistência na forma como os árbitros lidam com essas situações é um problema crescente. Falando antes do jogo do Brighton em casa contra o Arsenal, ele disse: “Algumas das bloqueadas ou a forma como as equipes bloqueiam, não há uma regra clara. Às vezes, o árbitro apita e é falta, outras vezes não apita. Acho que é por isso que temos esse assunto no momento, mas para mim o assunto principal é estabelecer uma regra clara sobre quanto tempo você pode perder em um escanteio, em um lateral, em uma falta.”
Exigindo um tempo de jogo natural
O técnico do Brighton está particularmente frustrado com as pausas no jogo que ocorrem quando uma equipe está ganhando, sugerindo que o tempo real de jogo é significativamente reduzido. Hurzeler deixou claro que acredita que o valor do entretenimento para os torcedores está sendo comprometido por esses atrasos táticos. Ele afirmou: “Ninguém percebe, mas quando o Arsenal tem um escanteio e está ganhando, às vezes leva mais de um minuto só para cobrar o escanteio. Portanto, temos que estabelecer regras claras, porque assim teremos um tempo de jogo natural de 50 minutos, em vez de, às vezes, 65 minutos.”
Uma enorme diferença na análise
As frustrações de Hurzeler são comprovadas por dados, com o técnico do Seagulls observando que as discrepâncias no tempo de jogo ativo em toda a liga são surpreendentes. Ele argumenta que os torcedores merecem um produto consistente, independentemente de quais times estão competindo ou como um time escolhe administrar sua vantagem. “O jogo muda muito se você não tem tempo de jogo natural para todas as partidas. Nós analisamos isso e a diferença é enorme”, continuou Hurzeler. “Sou da opinião de que todos os torcedores que pagam muito dinheiro para assistir aos nossos jogos devem ter o mesmo tempo de jogo natural. Eles querem ver um evento de futebol, não querem ver talvez 50 minutos de jogo e 40 minutos sem ação.”
Adaptando-se ao clima atual
Embora o técnico alemão defenda que as autoridades intervenham e tornem as regras mais rígidas, ele também é pragmático o suficiente para saber que seus jogadores devem lidar com a realidade do futebol de alto nível moderno enquanto isso. O Brighton não pode se dar ao luxo de ser vítima das mesmas táticas que seu técnico critica. Ele reconheceu a importância desses momentos, dizendo: “Não vamos mudar essas regras imediatamente, então sabemos como as jogadas ensaiadas são importantes. Sempre digo que elas podem mudar o jogo, então temos que usá-las também, ser muito eficientes em marcar gols, mais eficientes em criar chances em escanteios e cobranças de falta e sempre tentar defendê-las bem.”
Tanto os torcedores quanto os observadores agora acompanharão de perto a arbitragem das jogadas ensaiadas do Arsenal durante o confronto de quarta-feira no Amex. Com a disputa pelo título esquentando e Hurzeler deixando seus sentimentos claros, essa batalha de inteligência entre o técnico mais jovem da liga e o experiente Arteta promete ser uma aula de tática. Ainda não se sabe se a Premier League atenderá ao seu pedido por “regras claras”, mas o técnico do Brighton garantiu que cada segundo gasto em um escanteio será contado pela torcida da casa.
