"Temos que protegê-lo melhor" - Kylian Mbappé sai em defesa de Vinícius Junior após novas vaias da torcida do Real Madrid

Mbappé prosseguiu dizendo sobre Vinicius ter sido alvo de críticas nos últimos três jogos do Real Madrid em casa: “Claro, não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. É tudo o que tenho a dizer aos torcedores. Deixem que vaiem o time inteiro. Temos que aceitar, é o nosso trabalho. Sabemos disso. Mas não podemos apontar o dedo para alguns e dizer que a culpa é deles. A culpa é de todos. No Real Madrid, existem momentos como este, e temos que mudar isso.”

“Eu não sou o Vini. Se você quiser, eu o encontro. Não tenho que dar conselhos. Não sou ninguém para dar conselhos. Minha única responsabilidade é cuidar dele, protegê-lo… Quando ele está feliz, é diferente.”

O francês acrescentou sobre a tristeza de Vinicius em meio às provocações da torcida: “Vini, como você, como ela, como todos. Ele é um ser humano. Ele é um jogador fantástico. Ele é um cara incrível, tenho sorte de conhecê-lo e gosto muito dele. Precisamos protegê-lo melhor. Para que ele não esteja sozinho contra todos. Ele não está sozinho no Real Madrid. Estamos todos com ele. Se ele estiver no seu melhor, ele é um dos melhores do mundo.”