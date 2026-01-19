Getty
"Temos que protegê-lo melhor" - Kylian Mbappé sai em defesa de Vinícius Junior após novas vaias da torcida do Real Madrid
Xabi Alonso entrou em conflito com estrelas antes de demissão
O campeão mundial Xabi Alonso durou apenas sete meses no comando, tendo voltado ao Real em 2025. Ele entrou em conflito com várias figuras importantes em um elenco repleto de 'Galácticos'.
Vinicius, Bellingham e Fede Valverde estão entre os jogadores que teriam entrado em conflito com um treinador que nem sempre cedia às suas exigências. Como resultado, os madrilenos vaiaram os craques durante a vitória por 2 a 0, que deixou o time a apenas um ponto do rival Barcelona na liderança da La Liga.
Mbappé escapou de vaias vindas das arquibancadas durante sua recuperação de lesão, mas entende a frustração dos torcedores. Ele acredita, no entanto, que todos devem receber o mesmo tratamento caso haja alguma queixa a ser resolvida.
Mbappe reage às vaias da torcida
Ele disse aos repórteres antes do reencontro com seu antigo clube, o Monaco, na terça-feira, pela Liga dos Campeões – partida que também acontecerá no Santiago Bernabéu: “As vaias… Acho que entendo. Compreendo. Antes de ser jogador de futebol, eu era jovem e, quando não estava feliz, falava mal dos jogadores e, se estivesse no estádio, vaiava. Entendo porque não estamos fazendo as coisas direito.”
“O que eu não gostei foi que, se vão vaiar, deveria ser o elenco todo. Não se deve apontar o dedo para um jogador só. Estamos jogando mal como equipe, e temos caráter para mudar isso em campo. Não vejo os torcedores do Real Madrid como sendo contra nós. Eles estão com raiva, e tenho certeza de que voltarão a nos apoiar.”
Vinicius desolado após receber vaias dos torcedores
Mbappé prosseguiu dizendo sobre Vinicius ter sido alvo de críticas nos últimos três jogos do Real Madrid em casa: “Claro, não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. É tudo o que tenho a dizer aos torcedores. Deixem que vaiem o time inteiro. Temos que aceitar, é o nosso trabalho. Sabemos disso. Mas não podemos apontar o dedo para alguns e dizer que a culpa é deles. A culpa é de todos. No Real Madrid, existem momentos como este, e temos que mudar isso.”
“Eu não sou o Vini. Se você quiser, eu o encontro. Não tenho que dar conselhos. Não sou ninguém para dar conselhos. Minha única responsabilidade é cuidar dele, protegê-lo… Quando ele está feliz, é diferente.”
O francês acrescentou sobre a tristeza de Vinicius em meio às provocações da torcida: “Vini, como você, como ela, como todos. Ele é um ser humano. Ele é um jogador fantástico. Ele é um cara incrível, tenho sorte de conhecê-lo e gosto muito dele. Precisamos protegê-lo melhor. Para que ele não esteja sozinho contra todos. Ele não está sozinho no Real Madrid. Estamos todos com ele. Se ele estiver no seu melhor, ele é um dos melhores do mundo.”
Bellingham perde apoio da torcida
Mbappé comentou sobre o meio-campista inglês Bellingham, que também se tornou alvo de torcedores, após ter sido aclamado como um super-herói: “Ninguém duvida da qualidade de Bellingham. Ele tem muito potencial. Quando está em forma, é um dos melhores do mundo.”
“É difícil para todos. Podemos aceitar que os torcedores não estejam felizes. Mas eles deveriam vaiar a todos, não é culpa do Jude ou de um jogador em particular. É nosso trabalho mudar essa situação. Vencemos na La Liga e agora temos que continuar assim na Liga dos Campeões. Se os torcedores virem que estamos nos esforçando, que estamos jogando bem, eles voltarão a nos apoiar.”
O Real Madrid entra em campo contra o Monaco ocupando a sétima posição na tabela da Liga dos Campeões. Restam apenas dois jogos para garantir uma vaga entre os oito primeiros e a classificação direta para as oitavas de final.
Ter todos remando na mesma direção, dentro e fora de campo, será fundamental para a conquista de títulos importantes, tanto nacionais quanto internacionais. Após a surpreendente demissão de Alonso, Álvaro Arbeloa permanece como treinador interino da equipe principal.
