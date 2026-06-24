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Miami Invitational 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

"Temos que fugir da Holanda": Ronaldo aponta caminho ideal para o Brasil na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Escócia x Brasil
Escócia
Brasil

Ex-atacante acredita que a seleção ainda não está pronta para enfrentar os holandeses e vê Japão ou Suécia como adversários mais favoráveis em uma eventual disputa por vaga nas oitavas de final

O ex-atacante Ronaldo acredita que a seleção brasileira deve evitar um confronto precoce contra a Holanda na fase mata-mata da Copa do Mundo.

Em entrevista à RomárioTV, o Fenômeno analisou os possíveis cenários para o Brasil na próxima fase e afirmou que o ideal seria cruzar com Japão ou Suécia, equipes que disputam com os holandeses as primeiras posições do Grupo F.

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  • Miami Invitational 2025Getty Images Sport

    Caminho para o Brasil

    Questionado por Romário sobre qual adversário seria mais conveniente para a equipe de Carlo Ancelotti, Ronaldo foi direto ao apontar a Holanda como o rival mais perigoso neste momento da competição.

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    "Acho que está ali entre Japão e Suécia. Acho que a gente tem que fugir da Holanda, porque é muito cedo ainda. Acho que a gente ainda não está preparado para esse confronto com a Holanda", afirmou.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Vamos crescer durante a competição"

    Para Ronaldo, a Sseleção ainda tem margem para evolução ao longo do torneio e pode chegar mais forte às fases decisivas. Por isso, ele considera que um duelo contra os holandeses neste estágio representaria um desafio excessivamente complicado.

    "Acho que a gente vai evoluir durante a competição. Nós vamos crescer, mas não estamos preparados ainda. Acho que Japão e Suécia são seleções que dá para a gente passar tranquilo", completou.

    O Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos, mesma pontuação de Marrocos, mas em vantagem nos critérios de desempate. A equipe de Ancelotti encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, enquanto os marroquinos enfrentam o Haiti.

    No Grupo F, a Holanda aparece na liderança com quatro pontos, seguida de perto pelo Japão, que também soma quatro. A Suécia tem três pontos e segue viva na disputa pela classificação.

    O cruzamento entre os grupos pode colocar qualquer uma dessas seleções no caminho brasileiro na primeira fase eliminatória.

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