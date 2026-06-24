"Temos que fugir da Holanda": Ronaldo aponta caminho ideal para o Brasil na Copa do Mundo

Para Ronaldo, a Sseleção ainda tem margem para evolução ao longo do torneio e pode chegar mais forte às fases decisivas. Por isso, ele considera que um duelo contra os holandeses neste estágio representaria um desafio excessivamente complicado.

"Acho que a gente vai evoluir durante a competição. Nós vamos crescer, mas não estamos preparados ainda. Acho que Japão e Suécia são seleções que dá para a gente passar tranquilo", completou.

O Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos, mesma pontuação de Marrocos, mas em vantagem nos critérios de desempate. A equipe de Ancelotti encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, enquanto os marroquinos enfrentam o Haiti.

No Grupo F, a Holanda aparece na liderança com quatro pontos, seguida de perto pelo Japão, que também soma quatro. A Suécia tem três pontos e segue viva na disputa pela classificação.

O cruzamento entre os grupos pode colocar qualquer uma dessas seleções no caminho brasileiro na primeira fase eliminatória.