Tem que respeitar! Andreas Pereira iguala feito que o Palmeiras não via desde os tempos de Dudu em goleada sobre o Vitória

Andreas Pereira foi o grande nome da goleada do Palmeiras por 5 a 1 sobre o Vitória, nesta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. O meio-campista teve influência direta em todos os gols do Verdão na partida e terminou a noite com três assistências. Em uma das jogadas mais plásticas do jogo, o camisa 8 deu um passe de letra para a ultrapassagem de Piquerez, que participou da construção do terceiro gol.

A atuação de alto nível rendeu reconhecimento imediato das arquibancadas, com Andreas sendo eleito o craque do jogo pela torcida palmeirense.

O desempenho também entrou para a história recente do clube. As três assistências em uma única partida de Brasileirão representam um feito que não era alcançado por um jogador do Palmeiras desde 2019, quando Dudu distribuiu três passes para gol na goleada por 4 a 0 sobre o Santos, pelo primeiro turno daquela edição do campeonato.

Após o apito final, Andreas destacou a importância do resultado, especialmente após um período de oscilações da equipe, marcado por atuações irregulares no Campeonato Paulista, como a goleada sofrida diante do Novorizontino e a derrota para o Botafogo-SP.

“Importante a vitória e da forma como foi. Importante para a gente começar a ganhar confiança, e os três pontos são fundamentais. É muito fácil se adaptar em um grande clube como o Palmeiras, todos ajudam, desde a comissão aos jogadores. A cada dia me sinto melhor e consigo jogar meu futebol”, afirmou o camisa 8.