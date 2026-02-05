Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico Mineiro v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Tem que respeitar! Andreas Pereira iguala feito que o Palmeiras não via desde os tempos de Dudu em goleada sobre o Vitória

Meio-campista tem atuação quase perfeita diante do Vitória, participa diretamente dos cinco gols e distribui três assistências, com direito a passe de letra

Andreas Pereira foi o grande nome da goleada do Palmeiras por 5 a 1 sobre o Vitória, nesta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. O meio-campista teve influência direta em todos os gols do Verdão na partida e terminou a noite com três assistências. Em uma das jogadas mais plásticas do jogo, o camisa 8 deu um passe de letra para a ultrapassagem de Piquerez, que participou da construção do terceiro gol.

A atuação de alto nível rendeu reconhecimento imediato das arquibancadas, com Andreas sendo eleito o craque do jogo pela torcida palmeirense.

O desempenho também entrou para a história recente do clube. As três assistências em uma única partida de Brasileirão representam um feito que não era alcançado por um jogador do Palmeiras desde 2019, quando Dudu distribuiu três passes para gol na goleada por 4 a 0 sobre o Santos, pelo primeiro turno daquela edição do campeonato.

Após o apito final, Andreas destacou a importância do resultado, especialmente após um período de oscilações da equipe, marcado por atuações irregulares no Campeonato Paulista, como a goleada sofrida diante do Novorizontino e a derrota para o Botafogo-SP.

“Importante a vitória e da forma como foi. Importante para a gente começar a ganhar confiança, e os três pontos são fundamentais. É muito fácil se adaptar em um grande clube como o Palmeiras, todos ajudam, desde a comissão aos jogadores. A cada dia me sinto melhor e consigo jogar meu futebol”, afirmou o camisa 8.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Andreas pelo Palmeiras

    Contratado para ser o elo entre meio-campo e ataque, Andreas Pereira começa a mostrar, neste início de 2026, exatamente o papel que a diretoria esperava. O entrosamento crescente com Marlon Freitas tem sido um dos pontos positivos da equipe, dando mais equilíbrio e fluidez à construção das jogadas.

    Com uma saída de bola mais qualificada desde a defesa, o meia tem encontrado espaço para ditar o ritmo do jogo, organizar o setor central e atuar como o “cérebro” do time, participando tanto da criação quanto da finalização das jogadas ofensivas.

    Nascido na Bélgica, Andreas passou pelas categorias de base do PSV e do Manchester United, clube onde iniciou sua carreira profissional. Ao longo da trajetória, acumulou experiências por Granada, Valencia, Lazio, Flamengo e Fulham, antes de acertar com o Palmeiras.

    O Verdão fechou a contratação do jogador em agosto do ano passado, em uma operação avaliada em 10 milhões de euros. Aos 30 anos, Andreas assinou contrato válido até dezembro de 2028. 

    Desde que chegou, soma 26 partidas com a camisa alviverde, com dois gols marcados e cinco assistências, números que tendem a crescer com o protagonismo recente.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    • Publicidade
  • Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem pela frente?

    Após a goleada no Brasileirão, o Palmeiras muda o foco e volta suas atenções para o Campeonato Paulista. O próximo compromisso será o clássico contra o Corinthians, neste domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do estadual.

Paulista
Corinthians crest
Corinthians
COR
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
0