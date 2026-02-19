Os técnicos com mais títulos na história do Flamengo

Ao longo de sua história centenária, o Rubro-Negro acumulou conquistas expressivas dentro e fora do país. Por trás dessas campanhas vitoriosas, estiveram técnicos que deixaram legado, identidade de jogo e, principalmente, taças na Gávea. Alguns comandaram gerações históricas; outros potencializaram elencos talentosos e escreveram capítulos inesquecíveis.

Filipe Luís, atual comandante do Mengão, vive momento especial e pode alcançar o topo dessa lista caso conquiste a Recopa Sul-Americana diante do Lanús, da Argentina. O primeiro duelo será disputado nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na casa dos argentinos. A decisão acontece no dia 26, em um Maracanã que promete estar lotado e pulsando por mais uma conquista rubro-negra.

Abaixo, a GOAL lista os treinadores que mais conquistaram taças pelo Rubro-Negro