Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Final
Luis Felipe Gonçalves

Os técnicos com mais títulos na história do Flamengo

Conheça os treinadores que mais marcaram época no Flamengo e ajudaram a consolidar o clube como uma das maiores potências do futebol brasileiro e sul-americano

Ao longo de sua história centenária, o Rubro-Negro acumulou conquistas expressivas dentro e fora do país. Por trás dessas campanhas vitoriosas, estiveram técnicos que deixaram legado, identidade de jogo e, principalmente, taças na Gávea. Alguns comandaram gerações históricas; outros potencializaram elencos talentosos e escreveram capítulos inesquecíveis.

Filipe Luís, atual comandante do Mengão, vive momento especial e pode alcançar o topo dessa lista caso conquiste a Recopa Sul-Americana diante do Lanús, da Argentina. O primeiro duelo será disputado nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na casa dos argentinos. A decisão acontece no dia 26, em um Maracanã que promete estar lotado e pulsando por mais uma conquista rubro-negra.

Abaixo, a GOAL lista os treinadores que mais conquistaram taças pelo Rubro-Negro

  • Carlinhos FlamengoReprodução

    1Carlinhos – 6 títulos

    Ídolo eterno da torcida, Carlinhos, o “Violino”, construiu trajetória vitoriosa tanto como jogador quanto como treinador. No comando técnico, ergueu seis troféus e se consolidou como um dos maiores nomes da história do clube.

    Sob sua liderança, o Flamengo conquistou dois Campeonatos Brasileiros (1987 e 1992), a Copa Mercosul de 1999 e três Campeonatos Cariocas (1991, 1999 e 2000). Sua forte identificação com o clube e sua capacidade de gestão em momentos decisivos o transformaram em referência para gerações posteriores.

    Títulos:

    • 2 Campeonatos Brasileiros (1987 e 1992)
    • 1 Copa Mercosul (1999)
    • 3 Campeonatos Cariocas (1991, 1999 e 2000)

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    2Filipe Luís – 5 títulos

    Representante de uma nova geração de treinadores, Filipe Luís iniciou sua trajetória no clube pelas categorias de base, onde já demonstrava potencial. Promovido ao time principal em outubro de 2024, rapidamente mostrou personalidade e capacidade de liderança.

    Ainda em 2024, conquistou a Copa do Brasil. Em 2025, protagonizou uma temporada histórica ao levantar a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Agora, está a um passo de igualar, e possivelmente superar, Carlinhos, dependendo do resultado da Recopa Sul-Americana.

    Títulos:

    • 1 Copa do Brasil (2024)
    • 1 Campeonato Carioca (2025)
    • 1 Supercopa do Brasil (2025)
    • 1 Libertadores (2025)
    • 1 Campeonato Brasileiro (2025)
  • Gabigol Jorge Jesus Flamengo 04 12 2019Getty Images

    3Jorge Jesus – 5 títulos

    Em pouco mais de uma temporada, Jorge Jesus protagonizou uma das passagens mais impactantes da história do Flamengo. Em 2019, conduziu o time a uma campanha memorável, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores com um futebol ofensivo e dominante.

    Em 2020, manteve o alto nível e faturou a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca. Seu estilo intenso e a transformação tática que promoveu no elenco o tornaram ídolo imediato da torcida rubro-negra.

    Títulos:

    • 1 Campeonato Brasileiro (2019)
    • 1 Copa Libertadores (2019)
    • 1 Supercopa do Brasil (2020)
    • 1 Recopa Sul-Americana (2020)
    • 1 Campeonato Carioca (2020)
  • Flavio Costa FlamengoReprodução

    4Flávio Costa – 5 títulos

    Nome histórico do futebol carioca, Flávio Costa foi responsável por alguns dos primeiros grandes momentos do Flamengo no século XX. Sua passagem consolidou o clube como força dominante no cenário estadual.

    Ele comandou as conquistas do Campeonato Carioca em 1939, 1942, 1943, 1944 e 1963, deixando marca profunda em uma era de afirmação do Rubro-Negro.

    Títulos:

    • 5 Campeonatos Cariocas (1939, 1942, 1943, 1944 e 1963)
  • Claudio Coutinho FlamengoReprodução

    5Cláudio Coutinho – 4 títulos

    Cláudio Coutinho teve papel essencial na construção de uma das fases mais vitoriosas do Flamengo. Visionário, ajudou a estruturar uma equipe competitiva que daria origem a uma geração histórica.

    Sob seu comando, o clube conquistou três Campeonatos Cariocas (1978 e 1979, sendo que este último teve duas edições) e o Campeonato Brasileiro de 1980, título que projetou o Flamengo definitivamente no cenário nacional.

    Títulos:

    • 3 Campeonatos Cariocas (1978 e 1979 – duas edições em 1979)
    • 1 Campeonato Brasileiro (1980)
  • Paulo Cesar Carpegiani Flamengo Apresentação 09 01 17

    6Paulo César Carpegiani – 4 títulos

    Carpegiani liderou o Flamengo em uma das fases mais gloriosas de sua história. Em 1981, comandou a equipe na conquista do Campeonato Carioca, da Libertadores e do Mundial Interclubes, colocando o clube no topo do futebol mundial.

    No ano seguinte, ainda faturou o Campeonato Brasileiro de 1982, consolidando seu nome como o treinador que levou o Rubro-Negro à maior conquista internacional de sua história.

    Títulos:

    • 1 Campeonato Carioca (1981)
    • 1 Libertadores (1981)
    • 1 Mundial Interclubes (1981)
    • 1 Campeonato Brasileiro (1982)
