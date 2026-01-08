Técnico do Tottenham se explica após ser visto com copo do Arsenal em nova derrota dos Spurs
Noite dramática para o Spurs no Vitality Stadium
O treinador Thomas Frank teve uma noite para esquecer na costa sul da Inglaterra, já que pouco deu certo para ele e seu time na disputa dramática com o Bournemouth.
O Spurs saiu na frente cedo contra os Cherries, com Mathys Tel abrindo o placar em cinco minutos, mas até o intervalo o time da casa já havia feito 2 a 1. João Palhinha empatou a 12 minutos do fim, até que Antoine Semenyo, que se encaminha para o Manchester City, arrancou uma vitória aos 95 minutos para os mandantes.
Frank é questionado após polêmica com copo do Arsenal
Thomas Frank foi exposto a críticas depois do apito final, com perguntas desconfortáveis sendo feitas na coletiva de imprensa pós-jogo sobre suas atitudes.
Alguns desses questionamentos focaram em sua falha em perceber que lhe haviam entregue um copo com o emblema do Arsenal antes do jogo.
Frank respondeu às perguntas dizendo: “Eu definitivamente não percebi. Seria completamente estúpido de minha parte aceitá-lo se soubesse. É um pouco triste no futebol que eu precise ser questionado sobre isso. Eu nunca faria algo tão estúpido. Acho que estamos definitivamente indo na direção errada se precisamos nos preocupar com o fato de eu ter um copo com o logotipo de outro clube.”
Técnico dos Spurs explica por que bebeu do copo do Arsenal
A BBC Sport afirma que Frank recebeu seu costumeiro copo de café de um membro da equipe ao chegar no Vitality, e o Arsenal havia visitado o mesmo local no dia 3 de janeiro. Ninguém no campo do Spurs notou o que havia acontecido.
“Definitivamente não percebi isso. Acho que é justo dizer que não estamos vencendo todas as partidas de futebol, então seria absolutamente, completamente estúpido da minha parte levar um copo com Arsenal. Alguém acha que eu fiz isso [de propósito]? Aconteceu o mesmo com todos.
“Eles [jogadores do Arsenal] estavam no vestiário, no jogo antes de nós. É normal pegar um copo, me dar um espresso, eu faço isso antes de todos os jogos. Acho que na verdade é um pouco triste no futebol que eu precise ser questionado sobre isso.”
Depois de tropeçar contra o Bournemouth, o Spurs agora está sem vitórias nos últimos três jogos e conquistou apenas uma vitória em seus últimos seis confrontos na Premier League. O descontentamento está aumentando nas arquibancadas, com a frustração sendo direcionada à equipe e à comissão técnica.
Frank falou sobre o envolvimento de seus jogadores com supostas discussões com torcedores: “Eu não vi essa situação. Acho que é justo dizer que todos envolvidos no Tottenham, jogadores, funcionários, fãs, todos, estão tendo um dia difícil hoje.
“Espero que todos possam ver o quanto trabalhamos duro para colocar tudo na direção certa. E acho que, no geral, a performance foi boa, especialmente no segundo tempo, em um jogo em que merecíamos mais. Isso é extremamente doloroso de fazer parte, então é claro que as pessoas estão frustradas, eu estou frustrado, então isso é natural.”
O que vem por aí para o Tottenham?
Os Spurs, que terminaram em 17º na temporada passada sob o comando de Ange Postecoglou, mas salvaram sua campanha ao vencer a Liga Europa e se classificar para a Liga dos Campeões, caíram para a 14ª posição na tabela da atual temporada.
A atenção coletiva do time agora se voltará para a Copa da Inglaterra, com um confronto na terceira rodada do torneio contra o Aston Villa acontecendo no sábado, antes de enfrentar um derby de Londres contra o West Ham em seu próximo jogo da Premier League, no dia 17 de janeiro.