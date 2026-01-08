Técnico do Tottenham se explica após ser visto com copo do Arsenal em nova derrota dos Spurs

A BBC Sport afirma que Frank recebeu seu costumeiro copo de café de um membro da equipe ao chegar no Vitality, e o Arsenal havia visitado o mesmo local no dia 3 de janeiro. Ninguém no campo do Spurs notou o que havia acontecido.

“Definitivamente não percebi isso. Acho que é justo dizer que não estamos vencendo todas as partidas de futebol, então seria absolutamente, completamente estúpido da minha parte levar um copo com Arsenal. Alguém acha que eu fiz isso [de propósito]? Aconteceu o mesmo com todos.

“Eles [jogadores do Arsenal] estavam no vestiário, no jogo antes de nós. É normal pegar um copo, me dar um espresso, eu faço isso antes de todos os jogos. Acho que na verdade é um pouco triste no futebol que eu precise ser questionado sobre isso.”

Depois de tropeçar contra o Bournemouth, o Spurs agora está sem vitórias nos últimos três jogos e conquistou apenas uma vitória em seus últimos seis confrontos na Premier League. O descontentamento está aumentando nas arquibancadas, com a frustração sendo direcionada à equipe e à comissão técnica.

Frank falou sobre o envolvimento de seus jogadores com supostas discussões com torcedores: “Eu não vi essa situação. Acho que é justo dizer que todos envolvidos no Tottenham, jogadores, funcionários, fãs, todos, estão tendo um dia difícil hoje.

“Espero que todos possam ver o quanto trabalhamos duro para colocar tudo na direção certa. E acho que, no geral, a performance foi boa, especialmente no segundo tempo, em um jogo em que merecíamos mais. Isso é extremamente doloroso de fazer parte, então é claro que as pessoas estão frustradas, eu estou frustrado, então isso é natural.”