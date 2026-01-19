Por que o técnico de Senegal foi vaiado pelos jornalistas do Marrocos após o título da Copa Africana de Nações?

A que motivou a onda de hostilidade contra Thiaw foi sua decisão de retirar seus jogadores de campo nos acréscimos. A partida já havia se transformado em controvérsia quando o árbitro congolês Jean-Jacques Ndala concedeu um pênalti a Marrocos aos 95 minutos, após revisão do VAR. A decisão, baseada em um puxão do lateral-esquerdo senegalês El Hadji Malick Diouf em Brahim Diaz, ocorreu momentos depois de um gol do Senegal ter sido anulado, o que provocou fúria no banco de reservas dos Leões de Teranga.

Em cenas que provavelmente atrairão pesadas sanções da Confederação Africana de Futebol (CAF), Thiaw sinalizou para que sua equipe abandonasse a partida em protesto. O time senegalês desceu o túnel, deixando os jogadores e dirigentes marroquinos perplexos em campo por quase 15 minutos. Somente a intervenção de jogadores experientes, incluindo Sadio Mané, convenceu o restante da equipe a retornar e concluir o jogo.

Quando o jogo finalmente recomeçou, o drama foi ainda maior. O craque marroquino Brahim Diaz tentou uma cobrança de pênalti de cavadinha para dar a vitória ao time no torneio, mas seu chute foi facilmente defendido pelo goleiro Edouard Mendy. O pênalti perdido pareceu abalar a confiança do Marrocos, ao mesmo tempo que revigorou os visitantes, que acabaram conquistando o troféu com um gol certeiro de Pape Gueye aos quatro minutos da prorrogação.

Thiaw conseguiu se desculpar pela decisão de tirar seus jogadores de campo, dizendo à Bein Sports : "Não concordamos com a decisão, só isso, e não quero voltar a falar sobre o que aconteceu nesta partida. Depois de refletir, realmente não gostei de ter mandado meus jogadores saírem de campo. Peço desculpas ao futebol. Eu os trouxe de volta. Às vezes, você pode reagir no calor do momento. Nos perguntamos se aquele pênalti poderia ter sido marcado se o nosso gol anterior tivesse sido validado. Mas agora aceitamos os erros do árbitro, isso pode acontecer. Não deveríamos ter feito isso, mas já está feito. Pedimos desculpas."

