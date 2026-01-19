AFP
Por que o técnico de Senegal foi vaiado pelos jornalistas do Marrocos após o título da Copa Africana de Nações?
Caos na sala de imprensa força saída de Thiaw
A coletiva de imprensa pós-jogo no Estádio Príncipe Moulay Abdellah transformou-se em uma bagunça poucos minutos após o seu início, espelhando as cenas caóticas que marcaram o fim do tempo regulamentar. Pape Thiaw, o treinador da dramática vitória de Senegal por 1 a 0 na prorrogação, chegou à sala de imprensa à espera de responder a perguntas sobre o jogo. Em vez disso, deparou-se com uma onda de hostilidade que tornou a sessão impossível.
Assim que Thiaw se sentou, um grande grupo de jornalistas marroquinos começou a vaiar o treinador de 44 anos, visivelmente furiosos com sua conduta durante o momento mais polêmico da partida. Em resposta, a imprensa senegalesa que acompanhava o time começou a aplaudir e ovacionar seu técnico, criando uma bagunça que impediu o seguimento da coletiva. O clima na sala foi descrito por testemunhas como tóxico, com discussões acaloradas entre os profissionais.
Visivelmente incomodado com a falta de ética, Thiaw esperou que as vaias diminuíssem. Quando ficou claro que os oficiais não conseguiriam acalmar a sala tumultuada, o técnico do Senegal se levantou e saiu, recusando-se a falar. A saída deixou dezenas de perguntas sem resposta sobre o abandono anterior, mas serviu como um final apropriadamente turbulento para uma final que havia saído do controle.
Senegal vence final controversa
A que motivou a onda de hostilidade contra Thiaw foi sua decisão de retirar seus jogadores de campo nos acréscimos. A partida já havia se transformado em controvérsia quando o árbitro congolês Jean-Jacques Ndala concedeu um pênalti a Marrocos aos 95 minutos, após revisão do VAR. A decisão, baseada em um puxão do lateral-esquerdo senegalês El Hadji Malick Diouf em Brahim Diaz, ocorreu momentos depois de um gol do Senegal ter sido anulado, o que provocou fúria no banco de reservas dos Leões de Teranga.
Em cenas que provavelmente atrairão pesadas sanções da Confederação Africana de Futebol (CAF), Thiaw sinalizou para que sua equipe abandonasse a partida em protesto. O time senegalês desceu o túnel, deixando os jogadores e dirigentes marroquinos perplexos em campo por quase 15 minutos. Somente a intervenção de jogadores experientes, incluindo Sadio Mané, convenceu o restante da equipe a retornar e concluir o jogo.
Quando o jogo finalmente recomeçou, o drama foi ainda maior. O craque marroquino Brahim Diaz tentou uma cobrança de pênalti de cavadinha para dar a vitória ao time no torneio, mas seu chute foi facilmente defendido pelo goleiro Edouard Mendy. O pênalti perdido pareceu abalar a confiança do Marrocos, ao mesmo tempo que revigorou os visitantes, que acabaram conquistando o troféu com um gol certeiro de Pape Gueye aos quatro minutos da prorrogação.
Thiaw conseguiu se desculpar pela decisão de tirar seus jogadores de campo, dizendo à Bein Sports : "Não concordamos com a decisão, só isso, e não quero voltar a falar sobre o que aconteceu nesta partida. Depois de refletir, realmente não gostei de ter mandado meus jogadores saírem de campo. Peço desculpas ao futebol. Eu os trouxe de volta. Às vezes, você pode reagir no calor do momento. Nos perguntamos se aquele pênalti poderia ter sido marcado se o nosso gol anterior tivesse sido validado. Mas agora aceitamos os erros do árbitro, isso pode acontecer. Não deveríamos ter feito isso, mas já está feito. Pedimos desculpas."
Regragui é pressionado a renunciar
Enquanto Thiaw enfrentava hostilidade por suas ações, seu adversário, Walid Regragui, era submetido a um tipo diferente de pressão. Apesar de ter levado Marrocos a uma semifinal histórica da Copa do Mundo em 2022, o técnico dos Leões do Atlas viu sua posição imediatamente questionada após a derrota. A imprensa local, ainda se recuperando do trauma de mais uma oportunidade perdida em casa, não poupou críticas ao técnico por sua incapacidade de conquistar o título.
Durante sua participação na coletiva de imprensa, Regragui foi confrontado diretamente por jornalistas que questionavam seu futuro. Um repórter perguntou quando o treinador pretendia renunciar, em um interrogatório brutal para um técnico que transformou o futebol marroquino, mas que agora não conseguiu alcançar o objetivo final do principal torneio do continente.
Regragui, no entanto, manteve-se firme, recusando-se a renunciar imediatamente. Em vez disso, criticou o técnico do Senegal, dizendo: “A imagem que a África mostrou hoje é um pouco vergonhosa. Quando um técnico manda seus jogadores saírem de campo… Ele já tinha começado na coletiva de imprensa. Que bom para ele. Como eu disse, no final das contas, você sempre tem que manter a classe, tanto na derrota quanto na vitória. O que Pape fez esta noite não honra a África. Não foi elegante, mas não importa, ele é o campeão africano, então tem o direito de dizer o que quiser. Paramos a partida diante do mundo inteiro por pelo menos 10 minutos.”
Questionado sobre o pênalti perdido, ele acrescentou: "Acho que houve muito tempo antes da cobrança, e isso deve tê-lo perturbado. A interrupção não ajudou o Brahim. Isso não justifica a forma como ele bateu, mas não vamos voltar atrás agora, foi assim que ele chutou."
Noite histórica em Rabat
A vitória garantiu o segundo título continental para os africanos ocidentais, consolidando seu status como a força dominante da era moderna. Para os jogadores, as comemorações em campo representaram um forte contraste com a raiva nas arquibancadas e na sala de imprensa.
Para Marrocos, a espera continua. O reino investiu pesado em infraestrutura e instalações, encarando este torneio como um ensaio geral para a sua co-organização da Copa do Mundo de 2030. Perder nessas circunstâncias, com um pênalti perdido nos acréscimos seguido por um golpe duro na prorrogação, é um baque psicológico que pode levar anos para cicatrizar. As repercussões da final devem se estender por dias, com as investigações da CAF provavelmente pairando sobre Thiaw e a federação senegalesa, garantindo que as manchetes continuem a ser escritas muito depois do troféu ter deixado Rabat.
