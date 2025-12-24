Técnico de Portugal aponta as três razões para que Cristiano Ronaldo siga indispensável na seleção

Cristiano Ronaldo é um dos primeiros nomes na escalação da seleção portuguesa após marcar cinco gols em cinco partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A sua equipe terminou na liderança do grupo, com quatro vitórias em seis jogos. O atacante do Al Nassr ficou fora do último compromisso da campanha por suspensão, após a expulsão na derrota por 2 a 0 para a República da Irlanda.

O atacante de 40 anos era esperado cumprir ao menos um jogo de suspensão durante a Copa do Mundo, mas a FIFA decidiu suspender as duas últimas partidas de uma punição de três jogos. Com isso, Cristiano Ronaldo estará apto a atuar na estreia de Portugal no Grupo K, na América do Norte.

Mesmo completando 41 anos quando o principal torneio do futebol mundial começar, em junho, Roberto Martínez detalhou por que o craque português segue como titular absoluto. O ex-treinador do Everton destacou os “três pilares que analisamos constantemente” para justificar a escolha.