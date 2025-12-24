+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Técnico de Portugal aponta as três razões para que Cristiano Ronaldo siga indispensável na seleção

Roberto Martínez explicou os motivos pelos quais Cristiano Ronaldo continua sendo titular incontestável da seleção portuguesa. O astro completa 41 anos em fevereiro, mas segue como capitão da seleção e deve ter papel de destaque na equipe lusitana na Copa do Mundo de 2026. Segundo o treinador, a comissão técnica analisa constantemente “três pilares” para justificar a permanência do camisa 7 entre os titulares.

    Cristiano Ronaldo foi decisivo na campanha de classificação de Portugal

    Cristiano Ronaldo é um dos primeiros nomes na escalação da seleção portuguesa após marcar cinco gols em cinco partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A sua equipe terminou na liderança do grupo, com quatro vitórias em seis jogos. O atacante do Al Nassr ficou fora do último compromisso da campanha por suspensão, após a expulsão na derrota por 2 a 0 para a República da Irlanda.

    O atacante de 40 anos era esperado cumprir ao menos um jogo de suspensão durante a Copa do Mundo, mas a FIFA decidiu suspender as duas últimas partidas de uma punição de três jogos. Com isso, Cristiano Ronaldo estará apto a atuar na estreia de Portugal no Grupo K, na América do Norte.

    Mesmo completando 41 anos quando o principal torneio do futebol mundial começar, em junho, Roberto Martínez detalhou por que o craque português segue como titular absoluto. O ex-treinador do Everton destacou os “três pilares que analisamos constantemente” para justificar a escolha.

  • “Talento, experiência e atitude”

    Questionado pelo Marca sobre o motivo de Cristiano Ronaldo ser um titular indiscutível, Martínez afirmou: “Atitude. Há três pilares que analisamos o tempo todo: talento, experiência e a atitude que ele pode levar à Seleção.

    “Essa exigência máxima que ele impõe a si mesmo para estar presente e ajudar é o que permite ao capitão da seleção estar sempre convocado. Essa fome de ser o melhor é contagiante. 25 gols em 30 jogos atuando como centroavante mostram que o que ele faz em campo contribui muito para a equipe nacional.”

    Martínez assumiu o comando de Portugal em janeiro de 2023, substituindo Fernando Santos, e se aproxima de três anos à frente da seleção. Ao avaliar seu trabalho, o espanhol disse: “Gosto sempre de trabalhar com a ideia de tomar decisões que sejam válidas pelos próximos 20 anos. É uma responsabilidade que temos. Já disputamos 36 partidas, com ótimo equilíbrio e grande consistência.”

    Consistência do elenco é a chave no trabalho de Martínez

    O treinador acrescentou que manter a consistência é fundamental no futebol de seleções, o que explica a repetição frequente de nomes nas convocações: “No nível de seleções, você tem três dias para preparar um jogo. Não faz sentido mudar os 23 jogadores a cada convocação, porque você perde os conceitos-base.

    “Mantivemos o compromisso de atletas muito experientes, que amam defender a seleção: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo…

    “Além disso, conseguimos abrir espaço para novos talentos que vêm decidindo jogos: Vitinha, João Neves, Chico Conceição, Pedro Neto, Renato Veiga… O futebol de base em Portugal é incrível e serve de exemplo para outros países. Com 11 milhões de habitantes, consegue revelar três ou quatro jogadores de alto nível por ano.”

  • Portugal sonha com o primeiro título mundial

    Portugal iniciará a preparação para a Copa do Mundo de 2026 com amistosos contra os coanfitriões México e Estados Unidos, em março. Depois, a equipe de Roberto Martínez estreia no Grupo K contra Nova Caledônia, Jamaica ou República Democrática do Congo.

    Na sequência, a Seleção enfrenta o estreante Uzbequistão e encerra a fase de grupos diante da Colômbia, uma das principais forças do futebol sul-americano.

    Portugal busca conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. O melhor resultado até hoje foi o terceiro lugar em 1966, a campanha mais próxima de levantar o troféu mais cobiçado do futebol.

