Técnico de Portugal aponta as três razões para que Cristiano Ronaldo siga indispensável na seleção
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo foi decisivo na campanha de classificação de Portugal
Cristiano Ronaldo é um dos primeiros nomes na escalação da seleção portuguesa após marcar cinco gols em cinco partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A sua equipe terminou na liderança do grupo, com quatro vitórias em seis jogos. O atacante do Al Nassr ficou fora do último compromisso da campanha por suspensão, após a expulsão na derrota por 2 a 0 para a República da Irlanda.
O atacante de 40 anos era esperado cumprir ao menos um jogo de suspensão durante a Copa do Mundo, mas a FIFA decidiu suspender as duas últimas partidas de uma punição de três jogos. Com isso, Cristiano Ronaldo estará apto a atuar na estreia de Portugal no Grupo K, na América do Norte.
Mesmo completando 41 anos quando o principal torneio do futebol mundial começar, em junho, Roberto Martínez detalhou por que o craque português segue como titular absoluto. O ex-treinador do Everton destacou os “três pilares que analisamos constantemente” para justificar a escolha.
“Talento, experiência e atitude”
Questionado pelo Marca sobre o motivo de Cristiano Ronaldo ser um titular indiscutível, Martínez afirmou: “Atitude. Há três pilares que analisamos o tempo todo: talento, experiência e a atitude que ele pode levar à Seleção.
“Essa exigência máxima que ele impõe a si mesmo para estar presente e ajudar é o que permite ao capitão da seleção estar sempre convocado. Essa fome de ser o melhor é contagiante. 25 gols em 30 jogos atuando como centroavante mostram que o que ele faz em campo contribui muito para a equipe nacional.”
Martínez assumiu o comando de Portugal em janeiro de 2023, substituindo Fernando Santos, e se aproxima de três anos à frente da seleção. Ao avaliar seu trabalho, o espanhol disse: “Gosto sempre de trabalhar com a ideia de tomar decisões que sejam válidas pelos próximos 20 anos. É uma responsabilidade que temos. Já disputamos 36 partidas, com ótimo equilíbrio e grande consistência.”
- Getty Images Sport
Consistência do elenco é a chave no trabalho de Martínez
O treinador acrescentou que manter a consistência é fundamental no futebol de seleções, o que explica a repetição frequente de nomes nas convocações: “No nível de seleções, você tem três dias para preparar um jogo. Não faz sentido mudar os 23 jogadores a cada convocação, porque você perde os conceitos-base.
“Mantivemos o compromisso de atletas muito experientes, que amam defender a seleção: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo…
“Além disso, conseguimos abrir espaço para novos talentos que vêm decidindo jogos: Vitinha, João Neves, Chico Conceição, Pedro Neto, Renato Veiga… O futebol de base em Portugal é incrível e serve de exemplo para outros países. Com 11 milhões de habitantes, consegue revelar três ou quatro jogadores de alto nível por ano.”
Portugal sonha com o primeiro título mundial
Portugal iniciará a preparação para a Copa do Mundo de 2026 com amistosos contra os coanfitriões México e Estados Unidos, em março. Depois, a equipe de Roberto Martínez estreia no Grupo K contra Nova Caledônia, Jamaica ou República Democrática do Congo.
Na sequência, a Seleção enfrenta o estreante Uzbequistão e encerra a fase de grupos diante da Colômbia, uma das principais forças do futebol sul-americano.
Portugal busca conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. O melhor resultado até hoje foi o terceiro lugar em 1966, a campanha mais próxima de levantar o troféu mais cobiçado do futebol.