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Técnico do Senegal provoca os marroquinos... e desafia o Iraque

Senegal x Iraque
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P. Thiaw
K. Koulibaly
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Estamos surpresos com a nossa situação atual, pois somos os atuais campeões da África

Papi Thiaw, técnico da seleção do Senegal, continuou provocando os marroquinos antes do confronto contra o Iraque, na noite desta sexta-feira, que encerra a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O Senegal perdeu suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, contra a França e a Noruega, e o mesmo cenário se repetiu com os Leões do Rio dos Dois Rios.

O jornal “L’Équipe” publicou as declarações de Thiaw durante a coletiva de imprensa realizada na noite de quinta-feira.

O técnico dos Leões da Teranga afirmou que ainda acredita na possibilidade de melhorar a situação e conquistar a vaga para as oitavas de final entre as melhores seleções que ficarem em terceiro lugar.

“A derrota para a Noruega foi dolorosa”, disse Thiaw. “Estávamos bem preparados para aquele jogo, mas acabamos perdendo.”

E acrescentou: “Já superamos isso, e a equipe está ansiosa por conquistar vitórias pelo nosso povo e pela nossa bandeira. Queremos sair daqui como vencedores... Todos contam conosco, e precisamos provar que somos os campeões da África”.

Talvez essa declaração provoque os marroquinos, após a decisão da CAF de retirar o título da Copa Africana das Nações de 2025 do Senegal e concedê-lo aos Leões do Atlas.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Koulibaly está pronto... e Mendy ficará de fora

    Durante a coletiva de imprensa, Thiaw explicou: “Quando sofremos pressão contra a Noruega, substituímos Koulibaly, pois ele está sem ritmo de jogo, e isso torna as coisas mais difíceis para ele”.

    Ele enfatizou: “Agora, porém, Koulibaly está pronto e em boa forma, e está apto para disputar a partida contra o Iraque, enquanto nosso goleiro, Édouard Mendy, ficará de fora devido a uma lesão”.

    Ele destacou: “É uma partida decisiva para ambas as seleções e será muito difícil, pois o Iraque é uma seleção extremamente organizada e disciplinada”.

    Thiago disse: “Estamos surpresos com a nossa situação atual, pois somos os atuais campeões da África e, mesmo assim, nos encontramos após duas derrotas. Mas nada acabou ainda, pois ainda temos um jogo pela frente. Após a fase de grupos, começa um torneio totalmente diferente”.

    Ele acrescentou: “Todos esperam muito de nós, e precisamos provar que somos os campeões da África. Esta geração quer alcançar uma conquista maior do que a que foi alcançada na edição de 2002”.

    E concluiu: “Esses jovens jogadores devem escrever a história do Senegal no cenário mundial, e esperamos que alcancem um feito melhor do que o que nós alcançamos em 2002”, em referência à eliminação do Senegal naquela época nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Turquia.

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