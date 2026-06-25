Técnico do Senegal provoca os marroquinos... e desafia o Iraque

Papi Thiaw, técnico da seleção do Senegal, continuou provocando os marroquinos antes do confronto contra o Iraque, na noite desta sexta-feira, que encerra a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O Senegal perdeu suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, contra a França e a Noruega, e o mesmo cenário se repetiu com os Leões do Rio dos Dois Rios.

O jornal “L’Équipe” publicou as declarações de Thiaw durante a coletiva de imprensa realizada na noite de quinta-feira.

O técnico dos Leões da Teranga afirmou que ainda acredita na possibilidade de melhorar a situação e conquistar a vaga para as oitavas de final entre as melhores seleções que ficarem em terceiro lugar.

“A derrota para a Noruega foi dolorosa”, disse Thiaw. “Estávamos bem preparados para aquele jogo, mas acabamos perdendo.”

E acrescentou: “Já superamos isso, e a equipe está ansiosa por conquistar vitórias pelo nosso povo e pela nossa bandeira. Queremos sair daqui como vencedores... Todos contam conosco, e precisamos provar que somos os campeões da África”.

Talvez essa declaração provoque os marroquinos, após a decisão da CAF de retirar o título da Copa Africana das Nações de 2025 do Senegal e concedê-lo aos Leões do Atlas.