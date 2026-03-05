Met Police/Getty
Traduzido por
Técnico da Premier League proibido de dirigir por seis meses após incidente envolvendo seu BMW em zona com limite de velocidade de 20 mph
- Getty Images
Glasner flagrado por excesso de velocidade no sul de Londres
O último incidente envolvendo o técnico austríaco ocorreu em julho de 2025, enquanto Glasner dirigia por Bermondsey, no sul de Londres. Ele foi flagrado por uma câmera de velocidade dirigindo seu carro pela Old Kent Road pouco antes das 7h30 da manhã.
Glasner já estava de mau humor na época, pois apenas três dias antes, o Palace — após sua vitória histórica sobre o Manchester City na final da FA Cup de 2025 — soube que seria rebaixado da Liga Europa para a Liga Conferência.
O chefe do Palácio aceitou a proibição sem audiência judicial
O homem de 51 anos, ao escrever ao Tribunal de Willesden, confessou-se culpado por excesso de velocidade a 29 mph numa zona com limite de 20 mph, em 27 de janeiro. Ele aceitou que lhe seria imposta uma proibição sem audiência pública ao enviar uma segunda carta em 16 de fevereiro. Ele prometeu não infringir a lei novamente e não tentou convencer as autoridades de que deveria ser poupado da inibição.
Glasner escreveu: “Aceito totalmente a responsabilidade por minhas ações e compreendo a gravidade do assunto. Tomei medidas para garantir que isso não volte a acontecer. Devido à natureza da minha função, vou garantir que tomo as medidas necessárias para resolver o problema.”
- Getty
Por que Glasner foi proibido de dirigir
O chefe dos Eagles estava sujeito a uma proibição automática devido a infrações anteriores em sua carteira de habilitação. Glasner inicialmente tentou pagar uma multa para resolver a questão, mas a Polícia Metropolitana deixou claro que seria instaurado um processo por excesso de velocidade. Um magistrado impôs a suspensão da carteira por seis meses.
A assistente social Emily Delroy disse sobre a suspensão da carteira de Glasner: “O pagamento foi feito e os detalhes da carteira foram fornecidos para endosso eletrônico. No entanto, os pontos de penalidade adicionais teriam resultado em um total de 12 ou mais pontos na carteira. Um reembolso foi solicitado e o caso foi encaminhado à equipe de acusação para que uma notificação de justiça única fosse emitida.”
Além da proibição de dirigir, Glasner também deve pagar uma multa de £ 660, £ 130 de custas e uma sobretaxa de £ 264 para a vítima.
Glasner deixará Selhurst Park no verão
Glasner, que tem sido associado ao cargo de técnico permanente vago no Manchester United, enquanto Michael Carrick ocupa uma função interina nos Red Devils, estará de volta ao banco na quinta-feira, quando o Palace visitará o vizinho londrino Tottenham, com os Spurs agora apenas duas posições e um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League.
Publicidade