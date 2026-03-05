Técnico da Premier League proibido de dirigir por seis meses após incidente envolvendo seu BMW em zona com limite de velocidade de 20 mph

O chefe dos Eagles estava sujeito a uma proibição automática devido a infrações anteriores em sua carteira de habilitação. Glasner inicialmente tentou pagar uma multa para resolver a questão, mas a Polícia Metropolitana deixou claro que seria instaurado um processo por excesso de velocidade. Um magistrado impôs a suspensão da carteira por seis meses.

A assistente social Emily Delroy disse sobre a suspensão da carteira de Glasner: “O pagamento foi feito e os detalhes da carteira foram fornecidos para endosso eletrônico. No entanto, os pontos de penalidade adicionais teriam resultado em um total de 12 ou mais pontos na carteira. Um reembolso foi solicitado e o caso foi encaminhado à equipe de acusação para que uma notificação de justiça única fosse emitida.”

Além da proibição de dirigir, Glasner também deve pagar uma multa de £ 660, £ 130 de custas e uma sobretaxa de £ 264 para a vítima.