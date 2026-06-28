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Técnico da Portugal reage com veemência à comparação entre Ronaldo, Messi e Haaland

Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
Copa do Mundo
Colômbia x Portugal
Colômbia
C. Ronaldo
R. Martinez
D. Jota
D. Costa
D. Dalot
J. Cancelo
J. Neves
L. Messi
E. Haaland
Portugal
Croácia
Canadá
Colômbia
EUA
Espanha
Argentina
Noruega

"... Isso é uma grande infantilidade"

Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, elogiou o desempenho de sua equipe durante o confronto contra a Colômbia, afirmando que foi uma “partida fantástica” para as duas seleções, que já haviam garantido a classificação, e descrevendo-a como um teste extremamente valioso que aumenta a preparação da equipe para enfrentar as exigências rigorosas da Copa do Mundo em condições climáticas adversas.

A Portugal empatou sem gols com a Colômbia na manhã de domingo, permitindo que esta última mantivesse a liderança do Grupo 11 com 7 pontos, garantindo assim a classificação para as oitavas de final junto com a Portugal, que encerrou a competição com 5 pontos.

A Portugal está programado para enfrentar a Croácia na próxima fase, enquanto a Colômbia jogará contra Gana.

  • "Ronaldo não tem comparação com ninguém, e nossas decisões não são infantis"

    Em resposta contundente a uma pergunta de um jornalista da ESPN durante a coletiva de imprensa — na qual se comparava a participação de Cristiano Ronaldo por 90 minutos completos em todas as partidas, aos 41 anos, enquanto Messi e Haaland foram poupados por suas seleções —, Roberto Martínez afirmou: “Obviamente, não comparamos os jogadores da nossa equipe com outros jogadores para tomar decisões; acho que isso seria algo extremamente infantil e nada profissional.”

    Martínez esclareceu que a comissão técnica acompanha Ronaldo de perto, dizendo: “Posso lhes dizer que analisamos todas as informações e dados que obtemos diretamente durante as partidas e, certamente, o que fazemos também nos treinos”. 

    Sobre a preparação de Ronaldo e sua participação nos 90 minutos completos contra a Colômbia, o técnico destacou: “Cristiano está acostumado a estar no lugar certo na hora certa. A questão tem mais a ver com força mental, com ele estar sempre disciplinado em sua posição e abrir espaços para os nossos esquemas ofensivos”.

    Martínez enfatizou que não há obstáculos que impeçam Ronaldo de jogar, afirmando: “Portanto, não há nenhum problema físico ou mental para Cristiano no jogo de hoje para jogar os 90 minutos completos. Talvez no próximo jogo precisemos fazer uma substituição, mas isso se aplica a qualquer outro jogador; seguimos as informações e os dados que temos à disposição”.

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    • Publicidade

  • A filosofia da rotação... e o teste valioso

    Martínez acrescentou, explicando a filosofia de rodízio e controle do esforço físico: “Hoje aproveitamos a energia de João Neves por 45 minutos, colocamos Rubén Neves em campo por 45 minutos e utilizamos Diogo Dalot e João Cancelo; há diferentes posições em campo que exigem requisitos distintos, e estamos monitorando isso nos mínimos detalhes”.

    O técnico continuou explicando o mecanismo de escolha da escalação: “Há informações entre uma partida e outra; há jogadores que sofrem contusões, há jogadores que atuam com lesões leves, há jogadores totalmente aptos e há jogadores que passaram por um período excelente; todas essas informações são importantes para nós, a fim de utilizar todos os jogadores e, como disse, utilizamos 21 jogadores de linha”.

    Em sua avaliação técnica geral da partida, Martínez destacou que o confronto contra a Colômbia foi um “jogo excelente” para as duas seleções, que já haviam garantido a classificação, descrevendo-o como um teste extremamente valioso que eleva a preparação da equipe para enfrentar as exigências rigorosas da Copa do Mundo sob condições climáticas adversas.

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  • Elogios ao goleiro Diogo Costa e à solidez defensiva

    O técnico expressou grande satisfação com a solidez defensiva e com o desempenho do goleiro Diogo Costa, que conseguiu manter o gol intacto diante dos repetidos ataques da Colômbia no último terço do campo, ressaltando que esse desempenho ajuda a ajustar e melhorar a estrutura tática defensiva de Portugal.

    Martínez reconheceu que a Portugal permitiu que a Colômbia impusesse seu estilo, baseado em transições ofensivas e duelos individuais, observando que sua equipe não tomou as decisões corretas para controlar a bola da maneira necessária, o que tornou a partida mais aberta do que ele gostaria.

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  • Não é possível comparar a Colômbia com a Croácia

    Martínez destacou que a Portugal chega à fase de eliminatórias com mais confiança e melhor preparação, comentando: “A equipe está mais unida do ponto de vista psicológico e em termos de responsabilidade depois de enfrentar esses momentos difíceis”, e ressaltou que o objetivo não mudou: tentar vencer todas as partidas e chegar ao máximo nível.

    Em sua resposta em espanhol sobre as semelhanças entre a Colômbia e seu próximo adversário, a Croácia, Martínez explicou: “São duas seleções totalmente diferentes; estamos comparando uma seleção europeia como a Croácia com uma seleção sul-americana como a Colômbia, e elas diferem completamente no que diz respeito à filosofia de jogo e ao aproveitamento dos espaços”, elogiando, ao mesmo tempo, as decisões da arbitragem e o auxílio do VAR na condução da partida difícil.

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  • Memória e homenagem a Jota

    Em resposta a uma pergunta sobre a realização da próxima partida coincidindo com o aniversário da morte do jogador Diogo (Jota), Martínez disse: “Todos os dias são difíceis quando treinamos, e sempre há momentos em que as lembranças de Jota voltam à nossa mente. Não digo que o aniversário da morte deva ser particularmente difícil, mas sim que é um momento para celebrá-lo e homenageá-lo, pois tudo o que começamos nesta equipe começou com ele e conquistamos a Liga das Nações com ele; e sua ausência física nos torna uma equipe mais forte”.

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