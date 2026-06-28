Técnico da Portugal reage com veemência à comparação entre Ronaldo, Messi e Haaland

Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, elogiou o desempenho de sua equipe durante o confronto contra a Colômbia, afirmando que foi uma “partida fantástica” para as duas seleções, que já haviam garantido a classificação, e descrevendo-a como um teste extremamente valioso que aumenta a preparação da equipe para enfrentar as exigências rigorosas da Copa do Mundo em condições climáticas adversas.
A Portugal empatou sem gols com a Colômbia na manhã de domingo, permitindo que esta última mantivesse a liderança do Grupo 11 com 7 pontos, garantindo assim a classificação para as oitavas de final junto com a Portugal, que encerrou a competição com 5 pontos.
A Portugal está programado para enfrentar a Croácia na próxima fase, enquanto a Colômbia jogará contra Gana.