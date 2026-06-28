Técnico da Portugal reage com veemência à comparação entre Ronaldo, Messi e Haaland

Em resposta contundente a uma pergunta de um jornalista da ESPN durante a coletiva de imprensa — na qual se comparava a participação de Cristiano Ronaldo por 90 minutos completos em todas as partidas, aos 41 anos, enquanto Messi e Haaland foram poupados por suas seleções —, Roberto Martínez afirmou: “Obviamente, não comparamos os jogadores da nossa equipe com outros jogadores para tomar decisões; acho que isso seria algo extremamente infantil e nada profissional.”

Martínez esclareceu que a comissão técnica acompanha Ronaldo de perto, dizendo: “Posso lhes dizer que analisamos todas as informações e dados que obtemos diretamente durante as partidas e, certamente, o que fazemos também nos treinos”.

Sobre a preparação de Ronaldo e sua participação nos 90 minutos completos contra a Colômbia, o técnico destacou: “Cristiano está acostumado a estar no lugar certo na hora certa. A questão tem mais a ver com força mental, com ele estar sempre disciplinado em sua posição e abrir espaços para os nossos esquemas ofensivos”.

Martínez enfatizou que não há obstáculos que impeçam Ronaldo de jogar, afirmando: “Portanto, não há nenhum problema físico ou mental para Cristiano no jogo de hoje para jogar os 90 minutos completos. Talvez no próximo jogo precisemos fazer uma substituição, mas isso se aplica a qualquer outro jogador; seguimos as informações e os dados que temos à disposição”.

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