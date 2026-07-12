E o mesmo jornal esportivo também cita o nome de Andrea Pirlo, uma sugestão ligada à intenção de Leonardo de levá-lo para Paris em 2017. Além do nome de Pirlo, nas últimas horas também ressurgiu o perfil de Stefano Pioli, campeão da Itália no comando do Milan com Maldini na diretoria.





Segundo o *Corriere della Sera*, o nome em ascensão é justamente o de Stefano Pioli, que, justamente ao lado de Maldini, conquistou um título do campeonato italiano com o Milan, reconstruindo um time que, por sete anos, nem sequer havia conseguido se classificar para a Liga dos Campeões. “Um recomeço a partir do zero. No fundo, é exatamente disso que esta Seleção Nacional precisaria”, afirma o *Corsera*.







