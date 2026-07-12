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Gianluca Minchiotti

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Técnico da Itália: surge a possibilidade de Pirlo, Pioli ganha força

Itália
Mercado da bola
A. Pirlo

Após a chegada de Maldini e Leonardo, agora é a vez da nomeação do novo técnico

Após a nomeação de Paolo Maldini como diretor técnico da Seleção Nacional e presidente do Club Italia, tendo o brasileiro Leonardo como consultor, agora aguarda-se apenas a nomeação do novo técnico. Enquanto as candidaturas de Antonio Conte e Roberto Mancini continuam em voga, a Gazzetta dello Sport volta a levantar a possibilidade de Pep Guardiola.

  • PIRLO E PIOLI

    E o mesmo jornal esportivo também cita o nome de Andrea Pirlo, uma sugestão ligada à intenção de Leonardo de levá-lo para Paris em 2017. Além do nome de Pirlo, nas últimas horas também ressurgiu o perfil de Stefano Pioli, campeão da Itália no comando do Milan com Maldini na diretoria.


    Segundo o *Corriere della Sera*, o nome em ascensão é justamente o de Stefano Pioli, que, justamente ao lado de Maldini, conquistou um título do campeonato italiano com o Milan, reconstruindo um time que, por sete anos, nem sequer havia conseguido se classificar para a Liga dos Campeões. “Um recomeço a partir do zero. No fundo, é exatamente disso que esta Seleção Nacional precisaria”, afirma o *Corsera*.



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