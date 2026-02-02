Getty Images Sport
Técnico do Chelsea fala sobre ausência de Estevão por motivos pessoais: "Momento difícil"
Rosenior prioriza o bem-estar do atleta
Os preparativos do Chelsea para o confronto decisivo contra o Arsenal pela Copa da Liga Inglesa foram ofuscados pela ausência contínua de Estevão. O jovem perdeu o jogo do fim de semana contra o West Ham após receber permissão para retornar ao Brasil.
Em declarações antes do encontro com os Gunners, Rosenior adotou um tom sério e protetor em relação à sua jovem estrela. O treinador dos Blues deixou claro que o futebol fica em segundo plano em relação ao bem-estar do jogador neste momento. Questionado sobre a disponibilidade de Estevão para a partida, Rosenior recusou-se a criar falsas esperanças ou a fazer exigências ao jovem.
"Ainda não sei", admitiu Rosenior. "Com o Este, ele é um garoto jovem que chegou e foi magnífico. Ele está passando por um momento muito difícil por motivos pessoais e está em licença por motivos pessoais."
A postura do treinador destaca o dever de cuidado com um jogador que ainda está se adaptando à vida em um novo continente e enfrentando dificuldades pessoais. Rosenior insistiu que o clube apoiará Estevão pelo tempo que for necessário, independentemente da importância dos próximos jogos.
"Não vou pressioná-lo", acrescentou. "Tem que ser o certo para ele e ele precisa sentir que está no lugar certo para jogar bem nesta equipe."
Ausência de Estevão deixa lacuna no ataque
A possível ausência de Estevão para o jogo contra o Arsenal é um golpe duro para o Chelsea. Desde que chegou ao clube, o brasileiro tem sido descrito pelo técnico como "magnífico", proporcionando a criatividade que têm sido fundamental para a identidade ofensiva dos Blues sob o comando de Rosenior. Ele marcou dois gols e deu duas assistências em 18 jogos do Campeonato Inglês nesta temporada, além de outros três gols na Champions League.
A perda de uma figura tão crucial antes de um dérbi londrino em uma grande competição de copa representa um grande problema tático para a comissão técnica. A capacidade de Estevão de furar defesas tem sido uma arma fundamental, e sua ausência foi sentida até mesmo na vitória sobre o West Ham. No entanto, os comentários de Rosenior sugerem que ele está mais preocupado com o lado humano do que com o tático.
Bynoe-Gittens também lesionado
Para piorar a crise de opções nas pontas, Rosenior também deu uma notícia preocupante sobre Gittens. O atacante inglês, que recebeu uma rara oportunidade como titular contra o West Ham na esperança de conquistar um lugar no time titular, durou apenas 25 minutos antes de sentir uma lesão.
Gittens foi forçado a sair de campo no primeiro tempo da partida, e embora a extensão total da lesão ainda não tenha sido determinada, Rosenior ficou visivelmente decepcionado. O técnico esperava que o jogo contra o West Ham fosse uma oportunidade para Gittens mostrar seu talento, mas infelizmente seu corpo o decepcionou.
"Infelizmente, Jamie sentiu a coxa. Não sei a gravidade da lesão", revelou o treinador do Chelsea. "É uma pena para ele, porque eu queria dar-lhe uma oportunidade como titular e mostrar o que podia fazer."
Os Blues precisam se recuperar
Com Estevão e Gittens provavelmente indisponíveis, o elenco do Chelsea será testado ao limite contra o Arsenal. Rosenior agora precisa recorrer às opções ofensivas restantes para preencher a lacuna. A lesão de Gittens significa que os Blues estão com poucas opções pelos lados do campo justamente quando a temporada se aproxima de um momento crucial.
"Portanto, a saída dele após 25 minutos é decepcionante para ele, e espero que não seja nada muito grave", concluiu Rosenior sobre Gittens.
O treinador terá agora de motivar a sua equipe para garantir um bom resultado contra o seu maior rival, mesmo sem dois dos seus jogadores mais explosivos. A vitória sobre o West Ham provou que o time consegue vencer sem eles, mas o Arsenal representará um desafio muito maior. Para Rosenior, o desafio imediato é tático, mas o seu foco principal continua a ser o apoio a um jovem jogador que atravessa um período difícil fora de campo.
