Técnico do Chelsea fala sobre ausência de Estevão por motivos pessoais: "Momento difícil"

Os preparativos do Chelsea para o confronto decisivo contra o Arsenal pela Copa da Liga Inglesa foram ofuscados pela ausência contínua de Estevão. O jovem perdeu o jogo do fim de semana contra o West Ham após receber permissão para retornar ao Brasil.

Em declarações antes do encontro com os Gunners, Rosenior adotou um tom sério e protetor em relação à sua jovem estrela. O treinador dos Blues deixou claro que o futebol fica em segundo plano em relação ao bem-estar do jogador neste momento. Questionado sobre a disponibilidade de Estevão para a partida, Rosenior recusou-se a criar falsas esperanças ou a fazer exigências ao jovem.

"Ainda não sei", admitiu Rosenior. "Com o Este, ele é um garoto jovem que chegou e foi magnífico. Ele está passando por um momento muito difícil por motivos pessoais e está em licença por motivos pessoais."

A postura do treinador destaca o dever de cuidado com um jogador que ainda está se adaptando à vida em um novo continente e enfrentando dificuldades pessoais. Rosenior insistiu que o clube apoiará Estevão pelo tempo que for necessário, independentemente da importância dos próximos jogos.

"Não vou pressioná-lo", acrescentou. "Tem que ser o certo para ele e ele precisa sentir que está no lugar certo para jogar bem nesta equipe."