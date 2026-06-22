Técnico da Argentina rebate fala de Ancelotti e minimiza comparação: "Levei como elogio"

Sem alimentar qualquer discussão, o treinador argentino saiu em defesa de Ancelotti e afirmou ter compreendido perfeitamente o contexto da declaração.

"Entendi muito bem o que ele quis dizer. E disse de uma maneira boa. Não foi algo negativo. Ele mistura espanhol, italiano e português, mas eu entendi perfeitamente. Para mim foi mais um elogio do que uma crítica", afirmou Scaloni.

Scaloni ainda aproveitou para evitar análises definitivas sobre o perfil desta Copa do Mundo e destacou o equilíbrio que tem marcado os primeiros jogos do torneio.

Segundo ele, fatores como o calor, a qualidade das equipes e o nível físico dos confrontos fazem com que muitas seleções optem por estratégias mais cautelosas sem a bola.

"Temos visto equipes muito equilibradas. Nem sempre a intensidade significa pressionar alto durante os 90 minutos. Ainda é cedo para definir como será esta Copa, mas acredito que as grandes seleções vão crescer ao longo da competição", avaliou.

Argentina e Áustria dividem a liderança do Grupo J com três pontos cada. Uma vitória dos sul-americanos nesta segunda-feira pode garantir a classificação antecipada para a próxima fase e deixar a equipe de Lionel Messi muito próxima da liderança da chave.