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Luis Felipe Gonçalves

Técnico da Argentina rebate fala de Ancelotti e minimiza comparação: "Levei como elogio"

L. Scaloni
Argentina
C. Ancelotti
Brasil

Lionel Scaloni respondeu comentário do técnico da seleção brasileira e descartou qualquer polêmica antes dos próximos compromissos da Copa do Mundo

A rivalidade entre Brasil e Argentina ganhou um novo capítulo na Copa do Mundo de 2026, mas longe de qualquer clima de tensão. Neste domingo (22), Lionel Scaloni comentou uma declaração de Carlo Ancelotti sobre o estilo de jogo argentino e fez questão de tratar o assunto de forma tranquila.

Durante entrevista coletiva antes do duelo contra a Áustria, o treinador da atual campeã mundial afirmou que interpretou as palavras do comandante brasileiro como um elogio, e não como uma crítica ao futebol praticado pela Albiceleste.

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    Provocação de Ancelotti?

    O tema surgiu após a vitória do Brasil sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. Ao analisar o nível da competição, Ancelotti destacou a intensidade apresentada por diversas seleções e citou a Argentina como um exemplo de equipe que alcança resultados por outros caminhos.

    Segundo o treinador italiano, a atual campeã do mundo não se caracteriza por um futebol de alta intensidade, mas compensa com organização, qualidade técnica e capacidade de adaptação durante os jogos.

    A fala rapidamente repercutiu entre jornalistas argentinos e chegou até Scaloni na coletiva pré-jogo.

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    "Disse de um jeito bom"

    Sem alimentar qualquer discussão, o treinador argentino saiu em defesa de Ancelotti e afirmou ter compreendido perfeitamente o contexto da declaração.

    "Entendi muito bem o que ele quis dizer. E disse de uma maneira boa. Não foi algo negativo. Ele mistura espanhol, italiano e português, mas eu entendi perfeitamente. Para mim foi mais um elogio do que uma crítica", afirmou Scaloni.

    Scaloni ainda aproveitou para evitar análises definitivas sobre o perfil desta Copa do Mundo e destacou o equilíbrio que tem marcado os primeiros jogos do torneio.

    Segundo ele, fatores como o calor, a qualidade das equipes e o nível físico dos confrontos fazem com que muitas seleções optem por estratégias mais cautelosas sem a bola.

    "Temos visto equipes muito equilibradas. Nem sempre a intensidade significa pressionar alto durante os 90 minutos. Ainda é cedo para definir como será esta Copa, mas acredito que as grandes seleções vão crescer ao longo da competição", avaliou.

    Argentina e Áustria dividem a liderança do Grupo J com três pontos cada. Uma vitória dos sul-americanos nesta segunda-feira pode garantir a classificação antecipada para a próxima fase e deixar a equipe de Lionel Messi muito próxima da liderança da chave.

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