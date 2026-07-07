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Pedro Augusto Dias

Tatuagens de Messi: quantas ele tem, quais são e o que significam

CULTURE
L. Messi
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Argentino não chama tanta atenção pelas tatuagens, mas tem grandes simbologias pelas que possui pelo corpo

Oito vezes vencedor da Bola de Ouro, campeão do mundo com a Argentina em 2022 e um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi também chama atenção fora dos gramados pelo estilo e pelas tatuagens espalhadas pelo corpo.

Embora seja lembrado principalmente pelos feitos dentro de campo, o camisa 10 da seleção argentina também utiliza a arte no corpo para homenagear pessoas importantes de sua vida e eternizar momentos marcantes da carreira. Os desenhos estão distribuídos pelos braços, pernas, costas e quadril.

Diferentemente do grande rival Cristiano Ronaldo, que nunca fez tatuagens por afirmar que doa sangue com frequência, Messi reúne diversas artes com referências à família, à religião e à própria trajetória. Outro jogador conhecido pela quantidade de tatuagens é o brasileiro Neymar, que possui mais de 35 desenhos espalhados pelo corpo.

Veja, abaixo, as tatuagens do craque argentino.

  • Lionel Messi tattooGetty Images

    Pernas

    As pernas concentram algumas das tatuagens mais conhecidas de Messi.

    Na perna esquerda, o argentino possui um grande preenchimento em preto (blackout), feito para cobrir uma tatuagem antiga. Permaneceram visíveis apenas alguns elementos, como as mãos e o nome do filho mais velho, Thiago, além de uma bola de futebol e o número 10, camisa que marcou sua carreira tanto pelo Barcelona quanto pela seleção argentina.

    Messi TattooGetty Images

    Na perna direita, Messi homenageia novamente a família. A tatuagem reúne os nomes e as datas de nascimento dos três filhos: Thiago, Mateo e Ciro.

    • Publicidade
  • Lionel Messi tattooGetty Images

    Braços

    Até o momento, Messi optou por tatuar apenas o braço direito.

    No ombro, o argentino possui o rosto de Jesus Cristo usando uma coroa de espinhos, em uma referência à religiosidade.

    Na parte interna do braço, há um olho acompanhado por uma pequena coroa. Embora Messi nunca tenha explicado oficialmente o significado, o desenho costuma ser interpretado como uma homenagem à esposa, Antonela Roccuzzo.

    Na região do cotovelo, o jogador tatuou uma rosa, além de outros elementos florais, como uma flor de lótus e flores de laranjeira. O significado dessas imagens nunca foi detalhado publicamente pelo argentino.

    Já no antebraço, Messi possui um relógio de bolso cercado por engrenagens, desenho frequentemente associado à passagem do tempo e à valorização dos momentos da vida, embora também nunca tenha recebido uma explicação oficial do jogador.

  • Messi TattooGetty Images

    Costas

    Nas costas, Messi possui apenas uma tatuagem: o rosto da mãe, Celia María Cuccittini, eternizado na região esquerda. A homenagem foi uma das primeiras feitas pelo argentino e segue como uma das mais simbólicas de sua coleção.

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  • Messi TattooDivulgação/Instagram

    Quadril

    Na região do quadril, onde a tatuagem fica mais discreta, Messi tatuou os lábios da esposa, Antonela Roccuzzo, em vermelho.

    Ao longo dos anos, o argentino praticamente não acrescentou novas tatuagens ao corpo. A maior parte dos desenhos foi feita entre 2012 e 2018 e permanece como um registro de momentos importantes da carreira, da família e de suas crenças pessoais.