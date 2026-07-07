Tatuagens de Messi: quantas ele tem, quais são e o que significam

Oito vezes vencedor da Bola de Ouro, campeão do mundo com a Argentina em 2022 e um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi também chama atenção fora dos gramados pelo estilo e pelas tatuagens espalhadas pelo corpo.

Embora seja lembrado principalmente pelos feitos dentro de campo, o camisa 10 da seleção argentina também utiliza a arte no corpo para homenagear pessoas importantes de sua vida e eternizar momentos marcantes da carreira. Os desenhos estão distribuídos pelos braços, pernas, costas e quadril.

Diferentemente do grande rival Cristiano Ronaldo, que nunca fez tatuagens por afirmar que doa sangue com frequência, Messi reúne diversas artes com referências à família, à religião e à própria trajetória. Outro jogador conhecido pela quantidade de tatuagens é o brasileiro Neymar, que possui mais de 35 desenhos espalhados pelo corpo.

Veja, abaixo, as tatuagens do craque argentino.