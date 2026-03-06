Getty Images Sport
Traduzido por
“Tão ruim” – Alan Shearer critica o Manchester United e não acredita que os “maus” Red Devils estejam prestes a se classificar para a Liga dos Campeões
Shearer critica a falta de qualidade do Manchester United
Em entrevista à Betfair, Shearer criticou duramente as recentes exibições dos Red Devils, afirmando: “O desempenho do Manchester United na quarta-feira [na derrota por 2 a 1 para o Newcastle] foi um pouco parecido com o que vimos na época de Ruben Amorim. Com exceção de Bruno Fernandes, eles estavam muito apáticos. Achei que não havia nada nas posições de ataque. Sei que Aaron Ramsdale fez algumas boas defesas, uma delas com uma excelente cabeçada, mas mesmo assim, as mudanças que Michael Carrick tentou fazer não funcionaram. Fiquei agradavelmente surpreso com o quão ruim o Man Utd foi. Eu esperava mais deles. Eles estão em terceiro lugar e eu sinceramente não acho que sejam um bom time. Eles têm uma boa chance de terminar entre os classificados para a Liga dos Campeões, o que é incrível quando se pensa em como o futebol deles tem sido ruim nesta temporada.”
- Getty Images Sport
Atrito entre Carrick e Scholes
As críticas não se limitaram à configuração tática da equipe, já que Shearer também abordou a surpreendente desaprovação pública do ícone do United, Paul Scholes, em relação ao seu ex-companheiro de equipe Carrick. A tensão entre os dois lendários meio-campistas adicionou mais uma camada de intriga ao drama que se desenrola em Old Trafford durante a reta final da campanha.
Shearer observou o atrito, dizendo: “Paul Scholes disse algo como que o Manchester United foi muito ruim em alguns jogos sob o comando de Michael Carrick. Eles podem ter sido ruins, mas têm obtido resultados. Acho que quando você joga assim, como na outra noite, e eles não jogaram bem, você vai ser criticado. Não sei se existe amizade entre Scholes e Carrick, mas acho que, quando se trata de ex-companheiros de equipe que lutaram juntos em campo, isso provavelmente é um pouco surpreendente. Mas sabemos como o mundo funciona agora e não acho que isso incomodaria muito Michael.”
Vaga sob pressão em Anfield
Enquanto o United ocupa a terceira posição, o futuro de Arne Slot no Liverpool está sob os holofotes após uma campanha nacional decepcionante. Shearer acredita que o holandês deve garantir uma classificação entre os cinco primeiros para garantir que permaneça no banco de Anfield na próxima temporada, especialmente depois que os Reds não conseguiram manter uma disputa séria pelo título da Premier League após seus sucessos anteriores.
Shearer disse: “A chave para Arne Slot permanecer no Liverpool na próxima temporada é garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Com o que o Liverpool gastou no verão, sua maior decepção é não disputar o título da liga novamente. Essa chance já passou há três ou quatro meses. Se eles não ficarem entre os cinco primeiros, sem dúvida, questionar-se-á se Slot continuará no cargo na próxima temporada. Para um clube desse porte, com o quanto gastou após vencer o campeonato, não terminar entre os cinco primeiros o deixaria sob pressão.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Manchester United?
O Manchester United tentará se recuperar e fortalecer sua posição na terceira colocação da tabela da Premier League, à medida que a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões se intensifica. Os Red Devils enfrentam um teste difícil ao se prepararem para receber o Aston Villa no Old Trafford em 15 de março, com a equipe de Unai Emery apenas uma posição abaixo deles na tabela. Com a temporada entrando em sua fase decisiva, o United sabe que uma vitória pode desempenhar um papel significativo na manutenção de sua vantagem na batalha pelo quarto lugar e em manter suas ambições na Liga dos Campeões firmemente no caminho certo.
Publicidade