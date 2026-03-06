“Tão ruim” – Alan Shearer critica o Manchester United e não acredita que os “maus” Red Devils estejam prestes a se classificar para a Liga dos Campeões

As críticas não se limitaram à configuração tática da equipe, já que Shearer também abordou a surpreendente desaprovação pública do ícone do United, Paul Scholes, em relação ao seu ex-companheiro de equipe Carrick. A tensão entre os dois lendários meio-campistas adicionou mais uma camada de intriga ao drama que se desenrola em Old Trafford durante a reta final da campanha.

Shearer observou o atrito, dizendo: “Paul Scholes disse algo como que o Manchester United foi muito ruim em alguns jogos sob o comando de Michael Carrick. Eles podem ter sido ruins, mas têm obtido resultados. Acho que quando você joga assim, como na outra noite, e eles não jogaram bem, você vai ser criticado. Não sei se existe amizade entre Scholes e Carrick, mas acho que, quando se trata de ex-companheiros de equipe que lutaram juntos em campo, isso provavelmente é um pouco surpreendente. Mas sabemos como o mundo funciona agora e não acho que isso incomodaria muito Michael.”