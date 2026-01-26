Getty
“Tanto poder” – Por que a transferência de Christian Pulisic para a MLS seria uma péssima ideia, enquanto a lenda da seleção americana Brad Friedel afirma que o AC Milan precisa “se organizar” em relação ao contrato
Aos 27 anos, Pulisic deve estar no auge da carreira. Ele tem apresentado um desempenho regular na Itália, o que sugere que atingiu todo o seu potencial no futebol. Ele bateu recordes pessoais em termos de gols marcados, ao mesmo tempo em que se tornou uma figura emblemática do Rossoneri.
Ele desfruta de uma posição semelhante no nível internacional, sendo o membro mais proeminente da seleção dos Estados Unidos há algum tempo, e voltará a brilhar no cenário global neste verão, quando disputar a Copa do Mundo em casa.
Esse evento ajudará a expandir ainda mais o futebol americano, assim como Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, ajuda a construir essa marca na MLS. O argentino GOAT não dá sinais de desaceleração no Inter Miami.
Espera-se que mais grandes nomes cruzem o Atlântico, com rumores de transferências sempre presentes, mas Friedel não está convencido de que jogadores como Pulisic devam seguir esse caminho tão cedo.
MLS explicou por que deve evitar Pulisic por enquanto
Em entrevista ao SportsbookReview.com, conhecido por listar e analisar ofertas como o código de bônus BetMGM, o ex-goleiro da seleção americana Brad Friedel disse ao GOAL, quando questionado se gostaria de ver Pulisic na MLS: “No futuro, sim. É assim: apenas do ponto de vista de um torcedor dos EUA, quero que o maior número possível dos melhores jogadores da seleção nacional jogue no mais alto nível de competição possível, porque isso garantirá que a seleção nacional compita com mais força contra a elite mundial. É claro que nem todos precisam jogar na Europa, pode haver jogadores da MLS, com certeza. Mas ter todos os melhores jogadores na MLS, onde mentalmente é uma liga muito mais fácil, seus padrões podem cair, não há promoção ou rebaixamento, há muito pouca pressão. Gosto quando os jogadores não sabem quando será seu próximo contrato, eles sempre têm o próximo jovem jogador pressionando para tomar seu lugar, eles têm que melhorar sempre.
“Se alguém como Weston McKennie e Christian Pulisic entrasse, eles teriam tanto poder em um clube da MLS que eu ficaria preocupado que eles não se concentrassem apenas em melhorar. Essa seria minha preocupação. Nem todos os jogadores são assim, alguns conseguem se motivar, mas há muitos jogadores que não conseguem.
“Acho que você poderia comparar isso com: você prefere que os jogadores da NBA joguem na Euro League ou na NBA? Se você tem a oportunidade de jogar na Premier League e tem qualidade para isso, além da qualidade e habilidade para jogar em outro país e na Liga dos Campeões, esses são os melhores eventos para o futebol de clubes no momento. Então, teste a si mesmo e faça isso. Esse seria o meu desejo para a maioria da seleção dos EUA. Não é para todos, e eventualmente eu adoraria ver Christian, Weston e Tyler [Adams] voltarem e todos esses caras terminarem suas carreiras na MLS. Isso seria ótimo. Mas no auge de suas carreiras, não acho que a MLS esteja pronta para isso ainda.”
Drama contratual: Pulisic gostaria de uma segunda chance na Premier League?
Pulisic tem algumas decisões importantes a tomar sobre o seu futuro, uma vez que ainda não foram acordados novos termos com o AC Milan. O seu contrato em San Siro vai até 2027, com opção de prorrogação por 12 meses.
Rumores sobre sua saída começaram a surgir, com admiradores da Premier League demonstrando interesse pelo ex-jogador do Chelsea. Questionado sobre se Pulisic gostaria de tentar novamente a primeira divisão da Inglaterra, Friedel disse: “Não conheço Christian pessoalmente, ele sempre esteve com a equipe principal quando eu estava nas seleções juvenis. Voltei e li muitas de suas declarações, parece que ele achava as coisas difíceis no Chelsea fora de campo. Quando ele foi para a Itália, ficou um pouco mais fácil fora de campo. Agora ele está alguns anos mais velho, mais maduro, então talvez ele queira.
“Ele tem talento para isso? Sim, ele tem talento, com certeza. Seu pacote contratual pode ser complicado para muitos clubes da Premier League agora, porque ele não ganha pouco e não pediria pouco. Mas não sei. Ele encontrou um lugar onde está jogando incrivelmente bem, então você sairia de lá? A grama do vizinho é sempre mais verde? É uma decisão difícil.
“Haverá muitas discussões internas com sua família e seu assessor. O fato de ele não ter assinado faria o mundo acreditar que ele pode estar procurando outro lugar. A prova está onde o contrato pode ou não estar no momento. A outra questão é que o AC Milan tem tido seus próprios problemas internos. Talvez ele queira ficar, mas o clube também precisa se organizar. Se eles fizerem isso e conseguirem provar, então ele assinará. Também pode ser isso.”
Janela da Copa do Mundo: Pulisic pode chamar a atenção em um palco global
O Milan continua em contato com Pulisic e seus representantes, na esperança de que se chegue a um acordo que satisfaça todas as partes. Por enquanto, o jogador natural da Pensilvânia, vencedor da Liga dos Campeões, está focado em desempenhar seu papel na disputa pelo título da Série A, sendo importante evitar qualquer distração fora de campo.
Elas podem ser abordadas novamente durante o verão, com a possibilidade de Pulisic usar a Copa do Mundo como uma vitrine para mostrar seu talento aos interessados que buscam mais inspiração ofensiva. Um retorno aos Estados Unidos pode então fazer parte de um planejamento de longo prazo.
