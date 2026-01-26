“Tanto poder” – Por que a transferência de Christian Pulisic para a MLS seria uma péssima ideia, enquanto a lenda da seleção americana Brad Friedel afirma que o AC Milan precisa “se organizar” em relação ao contrato

Em entrevista ao SportsbookReview.com, conhecido por listar e analisar ofertas como o código de bônus BetMGM, o ex-goleiro da seleção americana Brad Friedel disse ao GOAL, quando questionado se gostaria de ver Pulisic na MLS: “No futuro, sim. É assim: apenas do ponto de vista de um torcedor dos EUA, quero que o maior número possível dos melhores jogadores da seleção nacional jogue no mais alto nível de competição possível, porque isso garantirá que a seleção nacional compita com mais força contra a elite mundial. É claro que nem todos precisam jogar na Europa, pode haver jogadores da MLS, com certeza. Mas ter todos os melhores jogadores na MLS, onde mentalmente é uma liga muito mais fácil, seus padrões podem cair, não há promoção ou rebaixamento, há muito pouca pressão. Gosto quando os jogadores não sabem quando será seu próximo contrato, eles sempre têm o próximo jovem jogador pressionando para tomar seu lugar, eles têm que melhorar sempre.

“Se alguém como Weston McKennie e Christian Pulisic entrasse, eles teriam tanto poder em um clube da MLS que eu ficaria preocupado que eles não se concentrassem apenas em melhorar. Essa seria minha preocupação. Nem todos os jogadores são assim, alguns conseguem se motivar, mas há muitos jogadores que não conseguem.

“Acho que você poderia comparar isso com: você prefere que os jogadores da NBA joguem na Euro League ou na NBA? Se você tem a oportunidade de jogar na Premier League e tem qualidade para isso, além da qualidade e habilidade para jogar em outro país e na Liga dos Campeões, esses são os melhores eventos para o futebol de clubes no momento. Então, teste a si mesmo e faça isso. Esse seria o meu desejo para a maioria da seleção dos EUA. Não é para todos, e eventualmente eu adoraria ver Christian, Weston e Tyler [Adams] voltarem e todos esses caras terminarem suas carreiras na MLS. Isso seria ótimo. Mas no auge de suas carreiras, não acho que a MLS esteja pronta para isso ainda.”

