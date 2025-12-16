Talentos Escondidos FC: Didier Drogba, Virgil van Dijk e oito jogadores que explodiram depois de mais velhos

É a semana do Talentos Escondidos FC. Na última segunda-feira (15), já apresentamos 25 jogadores que vêm impressionando nesta temporada 2025/26 e que podem em breve protagonizar uma grande transferência. Hoje, destacamos dez “late bloomers” comprovados: futebolistas com histórias marcantes que, por diferentes razões, não despontaram ainda jovens, mas construíram carreiras brilhantes mais adiante.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar têm algo em comum: desde cedo ficou claro que possuíam um talento excepcional. No entanto, também existem inúmeros jogadores que desabrocham mais tarde, mostrando que o desenvolvimento no futebol raramente é linear e que a paciência pode render frutos espetaculares.

Um dos melhores exemplos é, sem dúvida, Jamie Vardy. O atacante inglês foi peça-chave na histórica conquista da Premier League pelo Leicester City na temporada 2015/16, quando já tinha 29 anos. A seguir, confira a história dele e de outros nove jogadores que alcançaram o auge mais tarde.