Bilal El Khannouss, Antoine Semenyo, Troy ParrottGetty/GOAL

Talentos Escondidos FC 2025: as 25 maiores revelações "tardias" do futebol europeu nesta temporada

A GOAL apresenta uma lista com 25 jogadores que não eram vistos como grandes promessas na base, mas que hoje, já mais maduros, estão brilhando. Eles podem até não ser nomes totalmente desconhecidos para quem acompanha futebol de perto, mas vivem um momento tão forte que podem, em breve, despertar o interesse de gigantes da Europa

O desenvolvimento de jogadores de futebol segue muitos caminhos diferentes. Alguns talentos excepcionais, como Lamine Yamal e Estêvão, causam impacto no mais alto nível em uma idade muito jovem. Ao mesmo tempo, inúmeros jogadores precisam de mais tempo até que suas qualidades se manifestem totalmente.

Nick Woltemade, de 23 anos, por exemplo, garantiu uma transferência milionária para o Newcastle United após uma excelente temporada com o Stuttgart, ou Emmanuel Emegha, o atacante holandês que concluirá uma transferência do Strasbourg para o Chelsea no próxima janela de meio de ano. Ambos os jogadores já foram apresentados em nossa coluna mensal. E existem muitos futebolistas que esperam seguir seus passos e possuem o potencial para fazê-lo.

Com isso em mente, apresentamos com orgulho a lista do Talentos Escondidos FC de 2025.

  • Maghnes AklioucheGetty/GOAL

    1. Maghnes Akliouche (Monaco)

    Um dos talentos tardios desta lista é Maghnes Akliouche. Ele fez sua estreia em outubro de 2021 no time principal do Monaco e se desenvolveu de forma constante nos anos seguintes. Agora, o canhoto é um dos jogadores-chave para os Monégasques, e o técnico nacional Didier Deschamps também é fã dele. Akliouche entrou em campo durante quatro partidas das eliminatórias da Copa do Mundo pela França e marcou na sua estreia em novembro, contra o Azerbaijão.

    Akliouche é um armador que pode atuar tanto como ponta quanto como meio-campista ofensivo. Ele é um jogador elegante com um bom drible, que pensa nos companheiros de equipe antes de buscar o sucesso pessoal. Tudo isso é acompanhado por uma boa visão de jogo, passes excelentes e muito trabalho sem a bola. Essa última qualidade o diferencia de muitos pontas. Akliouche modela seu jogo a partir dos seus ídolos: Zinedine Zidane, Andrés Iniesta e Mesut Özil.

  • Elliot AndersonGetty/GOAL

    2. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    A história futebolística de Elliot Anderson, de 23 anos, começou no condado de Tyne and Wear, no nordeste da Inglaterra. Lá, o jovem jogava pelo Wallsend Boys Club, da mesma cidade do Newcastle United, e não surpreendentemente os olheiros dos Magpies levaram Anderson para o clube aos oito anos de idade. Exatamente dez anos depois, o incansável meio-campista fez sua estreia pelo clube, mas ele ainda demorou para de fato desabrochar. Um período de empréstimo ao Bristol Rovers foi necessário para que impressionasse o Newcastle e fizesse com que ele voltasse para a equipe. Com oito gols e cinco assistências, ele contribuiu significativamente para a promoção do Bristol para a segunda divisão inglesa.

    Eddie Howe não pôde mais ignorar Anderson, mas devido às regras financeiras da Premier League, o clube foi forçado a vendê-lo. O Nottingham Forest aceitou pagar mais de 40 milhões de euros pelo atleta de, então, 22 anos — apesar de que ele não havia marcado nenhum gol em 44 partidas da Premier League. Inicialmente, muitas dúvidas foram estabelecidas, mas Anderson rapidamente as resolveu. Hoje, ele é integrante da seleção da Inglaterra sob o comando do técnico Thomas Tuchel, e todos os grandes clubes buscam sua contratação. "Ele é um jogador-chave para nós e um dos melhores meio-campistas da Premier League", reconheceu recentemente o treinador alemão.

  • Fisnik AsllaniGetty/GOAL

    3. Fisnik Asllani (Hoffenheim)

    O pai de Fisnik Asllani, de 23 anos, fugiu para Berlim, a capital alemã, no final do século passado, quando uma guerra assolava sua terra natal, Kosovo. O refugiado de guerra se reinventou como eletricista e logo comemorou o nascimento de um filho, Fisnik, na Alemanha. Fisnik demonstrou possuir um talento considerável para o futebol e, aos quatorze anos, ingressou na academia de jovens do Union Berlin. Lá, ele impressionou tanto que o Bayern de Munique tentou atraí-lo com uma transferência. Asllani não mordeu a isca. No entanto, em 2020, ele fez uma mudança quando o TSG Hoffenheim abordou o talentoso atacante.

    Sua família inteira se mudou com ele para Sinsheim, algo que Asllani nunca esqueceria. Mais tarde, ele mimou sua mãe com um carro novo, e seu pai recebeu um relógio caro. No entanto, o jovem atacante teve dificuldades no Hoffenheim. Ele não conseguiu se firmar no time principal e jogou principalmente na Regionalliga, a quarta divisão do futebol alemão. Um período por empréstimo no Austria Wien também não teve sucesso, mas um ano depois Asllani teve sua temporada de estreia na 2. Bundesliga com o SV Elversberg: 18 gols e 9 assistências em 33 partidas. Ele continuou essa forma de maneira constante no Hoffenheim nesta temporada. Portanto, o Bayern está interessado novamente. "É uma honra e secretamente me deixa bastante orgulhoso", disse ele à filial alemã da RTL. Caso ocorra uma transferência, ele poderia alcançar seu objetivo final no Bayern: comprar uma casa para seus pais.

  • Lorenzo BernasconiGetty/GOAL

    4. Lorenzo Bernasconi (Atalanta)

    Para Lorenzo Bernasconi, de 22 anos, tem sido uma temporada difícil de descrever em palavras. Ainda em junho de 2025, ele estava no sub-23 da Atalanta na luta pela promoção para a Série B. A equipe não conseguiu, e passaria mais um ano na Série C na temporada seguinte. Bernasconi também, ou pelo menos ele pensou que seria assim. O ala não se atreveu a sonhar que, menos de cinco meses depois, ele estaria no time titular quando a equipe principal de Bérgamo enfrentasse o atual campeão europeu, Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões.

    Ele também faz seus primeiros minutos na Série A como lateral-esquerdo, ou na verdade como meio-campista esquerdo no sistema da Atalanta. O canhoto tecnicamente habilidoso — com as meias logo acima dos tornozelos — tem passado muito tempo no banco nas últimas semanas devido à concorrência na posição, mas pelo menos agora ele é uma parte permanente do time principal. E Bernasconi teria aceitado isso de olhos fechados cinco meses atrás.

  • Santiago CastroGetty/GOAL

    5. Santiago Castro (Bologna)

    Em Bolonha, rapidamente esqueceram o nome de Joshua Zirkzee. Enquanto o atacante que se transferiu para o Manchester United é restringido a ficar a maior parte do tempo no banco, I Rossoblú já têm um novo talento de destaque na linha de frente do seu ataque. Seu nome é Santiago Castro, de 21 anos, que já tem um valor de mercado na casa dos 35 milhões de euros (R$ 222,3 milhões). Castro - outro talento argentino - está seguindo uma trajetória de talento mais tradicional.

    Ele fez sua estreia aos dezoito anos com o clube argentino Vélez Sarsfield. Em janeiro, o Bologna pagou mais de 13 milhões de euros para transferir o atacante para a histórica cidade italiana. Castro agora compete com o holandês Thijs Dallinga na posição, mas Castro claramente tem a vantagem. Após um ano e meio de boas atuações na Série A, a Inter agora também volta seus olhos para ele, e isso não é nada surpreendente. O argentino, com seu cabelo preto, curto e espetado, tem uma semelhança notável com Lautaro Martínez. Quem sabe eles possam jogar juntos algum dia.

  • Promise DavidGetty/GOAL

    6. Promise David (Union Saint-Gilloise)

    Promise David, de 24 anos, é um exemplo de perseverança. Ele tinha 22 anos quando realmente se destacou, apesar de sua mãe ter implorado inúmeras vezes para ele desistir de seu sonho profissional. David é atualmente o principal atacante do Union Saint-Gilles, mas o caminho que teve que percorrer para se tornar o centroavante indiscutível do campeão belga foi longo, muito longo. 

    Através da base do Toronto FC e dos semi-profissionais no Canadian Vaughan, David teve sua primeira chance na Europa com o NK Trnje, um time da terceira divisão croata. Ele não foi tão bem sucedido, e o mesmo pode ser dito de suas aventuras na América e em Malta, posteriormente. 

    Na Estônia, o nômade do futebol mostrou seu potencial. Isso lhe rendeu uma transferência para o Union no início de 2024, onde ele se destacou e passou a balançar as redes consistentemente. Ele fez isso, por exemplo, contra Ajax, PSV e recentemente na partida da Liga dos Campeões, contra o Galatasaray. 

  • Bilal El KhannoussGetty/GOAL

    7. Bilal El Khannouss (Stuttgart)

    Bilal El Khannouss, 21 anos, saiu de uma partida europeia pelo Genk conversando com jornalistas com as chuteiras remendadas. “Levei um chute no primeiro tempo e minha chuteira rasgou”, explicou ao Sporza. Além de humilde, ele é acima de tudo um meia extremamente talentoso: pode atuar como camisa 10 ou 8, tem muita técnica, aceleração, excelente visão de jogo e um domínio impressionante da bola.

    Nascido em 2004, cresceu em Strombeek-Bever, mas foi nas quadras de futsal de Bruxelas que realmente se formou. Ele jogou futsal até os 13 anos e diz que isso o ajudou a pensar mais rápido em espaços curtos. Aos 15, trocou a base do Anderlecht pela do Genk — e ganhou o rótulo de “traidor”. Porém, também abriu o caminho para estrear como profissional aos 18 anos.

    Na temporada seguinte, explodiu de vez e ganhou vaga na seleção de Marrocos para a Copa do Mundo de 2022 como o mais jovem do elenco. Continuou brilhando no Genk, virou melhor jogador da temporada e, em 2024, deu o passo seguinte: o Leicester City pagou 22,5 milhões de euros (R$ 142,9 milhões) para contratá-lo. Mesmo em uma temporada difícil, ele foi um dos poucos destaques do time. Depois, saiu para o Stuttgart para substituir Nick Woltemade, e já soma participação em 11 gols em 21 jogos.

  • Zakaria El OuahdiGetty/GOAL

    8. Zakaria El Ouahdi (KRC Genk)

    Na liga belga, poucos jogadores empolgam tanto quanto Zakaria El Ouahdi. O lateral-direito tem fôlego impressionante, chega muito ao ataque e vem sendo decisivo: já marcou quatro gols e deu duas assistências.

    Nascido em Antuérpia, foi convocado algumas vezes para a seleção de Marrocos, mas ainda não fez estreia oficial. Ele conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de 2024 com a seleção Sub-23. A concorrência na seleção principal é dura — com nomes como Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui — e, por isso, ainda existe a possibilidade de defender a Bélgica no futuro.

  • Karl Etta EyongGetty/GOAL

    9. Karl Etta Eyong (Levante)

    Em um campo esburacado de Douala, Camarões, o jovem Karl Etta Eyong, então com 17 anos, aparece sorrindo em uma foto. Ele está coberto de areia, mas feliz — tinha acabado de marcar três gols pelo modesto Galactique FC.

    Outra foto dessa época o mostra usando uma camisa (provavelmente falsa) do Barcelona. E é aí que está o simbolismo: o futebol muda rápido. Hoje, aos 22 anos, ele é atacante do Levante, autor de seis gols e três assistências na temporada, e já desperta interesse do Barcelona.

    Antes meia, inspirado em Yaya Touré, migrou para o ataque — e deu certo.

  • Hamza IgamaneGetty/GOAL

    10. Hamza Igamane (Lille OSC)

    Hamza Igamane trocou o Rangers pelo Lille no verão de 2025 por 11,5 milhões de euros (R$ 73 milhões). Começou com tudo: marcou dois gols na estreia em uma goleada por 7 a 1 sobre o Lorient. Nesta temporada, já soma nove gols em 18 partidas.

    Aos 23 anos, estreou pela seleção de Marrocos em março, disputando vaga com Ayoub El Kaabi. Ele está na lista de reservas para a Copa Africana de Nações por conta de uma lesão recente. Rápido, técnico e difícil de desarmar, deve alcançar voos maiores se mantiver a boa fase.

  • Mikel JauregizarGetty/GOAL

    11. Mikel Jauregizar (Athletic Club)

    Nenhum clube depende tanto do talento local quanto o Athletic Club, e Mikel Jauregizar é fruto dessa tradição. Aos 22 anos, ele só chegou ao clube em 2021 — bem depois do seu amigo de infância Unai Gómez, que entrou na base ainda criança.

    Jauregizar passou por uma trajetória discreta, mas sólida: pouco destaque nas seleções de base da Espanha e só ganhou sequência no time principal em 2024. Hoje é peça essencial no meio-campo por sua inteligência, leitura de jogo e confiabilidade. Ernesto Valverde o considera o primeiro nome da lista entre os meio-campistas.

    Às vezes, o talento tarda — mas chega.

  • Hugo LarssonGetty/GOAL

    12. Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

    No fim de agosto, Hugo Larsson recebeu uma oferta milionária da Arábia Saudita. Ele pensou, mas a mãe foi direta: “De jeito nenhum!”. E ele ficou no Eintracht Frankfurt.

    Larsson saiu do Malmö em 2023 e virou uma das maiores vendas da história da liga sueca: nove milhões de euros. Frankfurt tem sido um clube especialista em valorizar jogadores — vendeu cinco nomes recentes por cerca de 340 milhões de euros — e acredita que Larsson pode elevar esse número para 400 milhões. Clubes grandes já estão de olho.

  • Esteban LepaulGetty/GOAL

    13. Estéban Lepaul (Stade Rennes)

    Estéban Lepaul é um caso clássico de persistência. Não conseguiu espaço no Lyon, rodou por clubes menores como Épinal e Orléans, até chegar à Ligue 1. Em 2025, o Rennes pagou 13,5 milhões de euros (R$ 85,7 milhõeos) para tirá-lo do Angers.

    Aos 25 anos, começou voando: marcou contra o ex-clube na estreia e, em novembro, anotou um hat-trick contra o Strasbourg. Pela liga, já soma oito gols e três assistências em 15 partidas.

  • Raphael OnyedikaGetty/GOAL

    14. Raphael Onyedika (Club Brugge)

    Raphael Onyedika está no radar de vários clubes europeus e pode deixar o Brugge em breve. Contratado em 2022, virou um dos pilares do meio-campo: forte, técnico, inteligente e excelente em duelos.

    O ex-treinador Nicky Hayen disse que ele “dá equilíbrio ao time”. Frankfurt monitora o jogador, mas não seria surpresa se gigantes da Europa entrarem na disputa.

  • Joel OrdonezGetty/GOAL

    15. Joel Ordóñez (Club Brugge)

    Joel Ordóñez chegou ao Brugge em 2022, vindo do Independiente del Valle, por cerca de quatro milhões de euros. Desde então, evoluiu sem parar: já disputou mais de 100 jogos pelo clube e se firmou como titular absoluto aos 21 anos.

    Forte, dominante fisicamente e seguro com a bola, ele tem sido ligado recentemente a Chelsea, Liverpool, Borussia Dortmund e PSG.

  • PabloGetty/GOAL

    16. Pablo (Gil Vicente)

    O atacante Pablo, de 21 anos, virou sensação em Portugal. Embora tenha nascido em Braga, passou parte da infância no Brasil — é filho de Penna, ex-atacante do Porto. Cresceu no Famalicão e hoje brilha pelo Gil Vicente.

    Nos primeiros 11 jogos do Campeonato Português, marcou oito vezes. Uma lesão muscular o afastou nos últimos jogos, mas, mantendo o ritmo, deve atrair clubes grandes já nas próximas janelas.

  • Troy ParrottGetty/GOAL

    17. Troy Parrott (AZ)

    Com apenas um gol, você pode virar herói nacional – e Troy Parrott provou isso no dia 16 de novembro, em Budapeste. Com um hat-trick inesquecível, incluindo o gol da vitória nos acréscimos contra a Hungria, o atacante de 24 anos colocou a Irlanda nos play-offs da Copa do Mundo.

    Na Holanda, porém, ninguém ficou surpreso. O Fruto da Academia do Tottenham já era bem avaliado por lá. O AZ pagou 4 milhões de euros (R$ 28,6 milhões) em julho de 2024 para tirá-lo dos Spurs, depois de uma boa passagem emprestado pelo Excelsior.

    Em sua primeira temporada em Alkmaar, ele marcou 20 gols oficiais. Agora, já soma 15 gols em 19 jogos, mais um salto de produção. Depois de balançar as redes duas vezes contra Portugal em novembro, seu valor de mercado subiu bastante. Hoje, a dúvida não é se ele fará uma transferência no próximo verão, mas para qual gigante europeu.

  • Nico PazGetty/GOAL

    18. Nico Paz (Como)

    Um dos talentos mais cobiçados do futebol mundial é Nico Paz (21). O meia espanhol vive um ótimo momento no Como, comandado por Cesc Fàbregas. O Real Madrid identificou seu potencial cedo: trouxe o garoto do CD Tenerife quando ele tinha 11 anos e o fez debutar na Champions League em 2023 – quando também marcou seu primeiro gol no torneio.

    Mesmo assim, Paz jogava mais pelo Castilla, o que incomodava até Toni Kroos:

    “Esse garoto deveria treinar com a gente todos os dias, ele é muito bom!”, disse o alemão ao MARCA.

    Quando o Como ofereceu 6 milhões de euros no verão de 2024, o Real topou vender, mas manteve uma cláusula de recompra.

    Depois de um ano brilhante na Série A, o clube espanhol pode levá-lo de volta por 8 milhões de euros, mas Xabi Alonso optou por esperar.

    O Tottenham não quer perder tempo e prepara uma oferta quase nove vezes maior. O Real e o Como já negociam uma possível revisão da cláusula. E com 5 gols e 5 assistências em 14 jogos, fica claro por que tantos clubes o querem — mesmo Paz sendo fã declarado de Messi e tendo escolhido jogar pela Argentina.

  • Robin RoefsGetty/GOAL

    19. Robin Roefs (Sunderland)

    Quando Robin Roefs (22) entra no vestiário do City Ground, casa do Nottingham Forest, o elenco do Sunderland para tudo e começa a aplaudir. O goleiro virou sensação do time recém-promovido — algo impensável alguns anos atrás.

    Em 2023/24, ele ainda era reserva do experiente Jasper Cillessen no NEC, mas aprendeu muito com o ídolo da seleção holandesa. Quando Cillessen saiu para o Las Palmas, Roefs assumiu o gol e brilhou. Acabou convocado para a seleção Sub-21 da Holanda.

    Seu destaque no Europeu Sub-21 chamou atenção. O Ajax até tentou contratá-lo, mas o Sunderland pagou 13 milhões de euros, estabelecendo o novo recorde de venda do NEC. E, pelos ingleses, ele já é tratado como uma barganha — e como o “achado da temporada”.

  • Ismael SaibariGetty/GOAL

    20. Ismael Saibari (PSV)

    Se existe alguém na Eredivisie pronto para dar um passo a mais na carreira, é Ismael Saibari. Contratado pelo PSV em 2020, o marroquino se transformou na principal peça do time.

    Depois de questionamentos físicos em 2024/25, Saibari vive o melhor momento da carreira: é forte, chega muito à área e aprendeu a finalizar com calma. Nesta temporada, já soma 10 gols (dois deles na Champions) e 4 assistências.

    No terceiro ano sob Peter Bosz, Saibari deixou de ser sombra de Malik Tillman e assumiu o protagonismo. Seu hat-trick contra o Feyenoord certamente chamou a atenção de clubes estrangeiros — mas, antes disso, ele está focado na Copa Africana de Nações.

  • Alex ScottGetty/GOAL

    21. Alex Scott (Bournemouth)

    Aos 16 anos, Alex Scott vestia a camisa gigante do Guernsey FC, na oitava divisão inglesa. Do outro lado, um defensor veterano, cheio de tatuagens, prometia “acabar com ele”. Mas Scott, rápido e técnico, deixava todos para trás.

    Rejeitado pelo Southampton por ser “pequeno demais”, reencontrou o amor pelo futebol no Guernsey. Em pouco tempo, virou destaque e ganhou uma chance no Bristol City, onde rapidamente se tornou titular e somou 83 jogos.

    Em 2023, o Bournemouth pagou 28,5 milhões de euros pelo meia. Hoje, com 22 anos, ele é peça-chave do time.

    Em novembro, Thomas Tuchel o convocou para a seleção inglesa principal depois de vê-lo brilhar no Europeu Sub-21. Em Guernsey, sua ilha natal, virou motivo de enorme orgulho.

  • Antoine SemenyoGetty/GOAL

    22. Antoine Semenyo (Bournemouth)

    Antes de cada jogo, Antoine Semenyo (25) passa pelo banco do Bournemouth para uma última oração com o Pastor John. Sua fé, porém, foi testada muitas vezes. Ele fez testes no Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham e Millwall — e foi rejeitado em todos.

    Aos 15, depois de mais um “não”, pensou em largar tudo:

    “Eu chorava no carro. Decidi que ia desistir”, contou ao The Athletic.

    Ele ficou um ano sem jogar, ganhou peso e quase largou o futebol. Mas, a pedido do tio, tentou mais uma vez — e explodiu. No Wiltshire Academy, marcou mais de 50 gols saindo do meio-campo. O Bristol City finalmente acreditou nele.

    Depois de empréstimos, consolidou-se: foram 125 jogos e 42 participações em gols. Esteve na Copa do Mundo com Gana e, em 2023, o Bournemouth o contratou.

    Hoje, vive seu melhor momento: 6 gols e 3 assistências em 14 jogos na Premier League. Não por acaso, Liverpool e Manchester City estão de olho.

  • Oussama TarghallineGetty/GOAL

    23. Oussama Targhalline (Feyenoord)

    O Feyenoord encontrou uma verdadeira pechincha no começo do ano: pagou apenas 450 mil euros (R$ 2,86 milhões) ao Le Havre por Oussama Targhalline, que enfrentava problemas financeiros.

    Mesmo com poucas chances no início, o marroquino de 23 anos conquistou vaga no time titular nesta temporada — o que é ainda mais impressionante em um meio-campo tão forte.

    Targhalline combina força física, resistência, qualidade técnica e leitura de jogo. Não é exagero imaginar que o Feyenoord fará muito dinheiro com ele no próximo ano.

  • Christos TzolisGetty/GOAL

    24. Christos Tzolis (Club Brugge)

    O Brugge não vive sua melhor temporada, mas Christos Tzolis (23) está carregando o time. O ponta grego já soma 9 gols e 11 assistências, números de destaque na metade da temporada.

    Contratado em 2024 por apenas 6 milhões de euros do Fortuna Düsseldorf, ele se valorizou rapidamente. Hoje, tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros (R$ 190,5 milhões), e clubes da Premier League já monitoram seu nome de perto.

  • Adam WhartonGetty/GOAL

    25. Adam Wharton (Crystal Palace)

    Adam Wharton (21) deixava sua mãe louca: tirava notas máximas em matemática e computação — sem estudar nada. “Eu odeio estudar”, contou ao The Times. No futebol, é igual: ele não se esconde atrás de estatísticas, apenas joga.

    Wharton é excelente na leitura de jogo e no passe vertical. Foi destaque no Blackburn Rovers e é visto há anos como um dos maiores talentos da Inglaterra.

    Quando Tuchel não o convocou em novembro, ele não se abalou:

    “Ótimo, vou aproveitar para visitar meus avós”, disse o jovem meio-campista.

