Talentos Escondidos FC 2025: as 25 maiores revelações "tardias" do futebol europeu nesta temporada

Quando Robin Roefs (22) entra no vestiário do City Ground, casa do Nottingham Forest, o elenco do Sunderland para tudo e começa a aplaudir. O goleiro virou sensação do time recém-promovido — algo impensável alguns anos atrás.
Em 2023/24, ele ainda era reserva do experiente Jasper Cillessen no NEC, mas aprendeu muito com o ídolo da seleção holandesa. Quando Cillessen saiu para o Las Palmas, Roefs assumiu o gol e brilhou. Acabou convocado para a seleção Sub-21 da Holanda.
Seu destaque no Europeu Sub-21 chamou atenção. O Ajax até tentou contratá-lo, mas o Sunderland pagou 13 milhões de euros, estabelecendo o novo recorde de venda do NEC. E, pelos ingleses, ele já é tratado como uma barganha — e como o “achado da temporada”.
