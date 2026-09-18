Sergio Ros
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'Szczesny ou Livakovic?' - Lesão força decisão dramática de Hansi Flick sobre goleiro do Barcelona
Garcia sofre pancada no joelho após escorregão no Camp Nou sob chuva
De acordo com o Marca, o goleiro do Barcelona Joan Garcia passou por exames médicos na manhã de quinta-feira após sentir um desconforto no joelho direito durante a vitória de quarta-feira sobre o Racing Santander. O goleiro catalão sofreu o problema ao escorregar no gramado molhado enquanto buscava uma bola atrás do próprio gol sob chuva forte.
Embora tenha terminado o primeiro tempo, o movimento brusco fez com que ele fosse substituído no intervalo por precaução.
Wojciech Szczesny saiu do banco para substituí-lo no segundo tempo.
- Sergio Ros
Exames médicos descartam danos graves para o zagueiro
Os exames iniciais no centro de treinamento trouxeram alívio à equipe médica do Barcelona ao descartarem uma lesão grave. O clube confirmou que o desconforto é no joelho direito, e não na perna esquerda, que precisou de intervenção cirúrgica na temporada passada.
No entanto, sua disponibilidade para o confronto de sábado contra o Sevilla ainda não foi confirmada.
"O jogador do time principal Joan Garcia está sentindo um leve desconforto no joelho direito. Sua disponibilidade dependerá da evolução da lesão", diz o comunicado oficial do clube.
Flick enfrenta dilema no gol no Sánchez Pizjuán
Com apenas 48 horas separando os testes do apito inicial no Ramón Sánchez Pizjuán, o técnico Hansi Flick enfrenta uma delicada escolha tática. Conhecido por se recusar a apressar o retorno de jogadores antes das pausas para jogos de seleções, Flick dificilmente assumirá riscos desnecessários com Garcia.
O treinador alemão precisa decidir se confia mais uma vez em Szczesny ou se recorre ao reforço de verão Dominik Livakovic.
O goleiro número 1 da Croácia, Livakovic, ainda espera para fazer sua estreia oficial com a camisa do Barcelona.
- Sergio Ros
Decisão iminente com a aproximação da pausa internacional
O Barcelona fará uma avaliação física final durante seu último treino antes de viajar para a Andaluzia. Se Garcia for preservado, ele terá três semanas completas para se recuperar durante a próxima pausa internacional.
Szczesny segue como o favorito no momento para começar jogando após ter entrado no meio da partida contra o Racing.
Flick esclarecerá quem será seu goleiro titular durante sua aparição diante da imprensa na sexta-feira, antes da partida.
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