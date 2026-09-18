De acordo com o Marca, o goleiro do Barcelona Joan Garcia passou por exames médicos na manhã de quinta-feira após sentir um desconforto no joelho direito durante a vitória de quarta-feira sobre o Racing Santander. O goleiro catalão sofreu o problema ao escorregar no gramado molhado enquanto buscava uma bola atrás do próprio gol sob chuva forte.

Embora tenha terminado o primeiro tempo, o movimento brusco fez com que ele fosse substituído no intervalo por precaução.

Wojciech Szczesny saiu do banco para substituí-lo no segundo tempo.