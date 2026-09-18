Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081362947.jpgSergio Ros
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Szczesny ou Livakovic?' - Lesão força decisão dramática de Hansi Flick sobre goleiro do Barcelona

Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
J. Garcia
D. Livakovic
W. Szczesny

O Barcelona enfrenta um grande dilema de escalação no gol depois que Joan Garcia sentiu um desconforto no joelho direito durante a vitória sobre o Racing Santander. Com a viagem para Sevilha a apenas 48 horas de distância, Hansi Flick precisa decidir se entrega a meta a Wojciech Szczesny ou se dá a Dominik Livakovic sua estreia.

  • Garcia sofre pancada no joelho após escorregão no Camp Nou sob chuva

    De acordo com o Marca, o goleiro do Barcelona Joan Garcia passou por exames médicos na manhã de quinta-feira após sentir um desconforto no joelho direito durante a vitória de quarta-feira sobre o Racing Santander. O goleiro catalão sofreu o problema ao escorregar no gramado molhado enquanto buscava uma bola atrás do próprio gol sob chuva forte.

    Embora tenha terminado o primeiro tempo, o movimento brusco fez com que ele fosse substituído no intervalo por precaução.

    Wojciech Szczesny saiu do banco para substituí-lo no segundo tempo.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083409978.jpgSergio Ros

    Exames médicos descartam danos graves para o zagueiro

    Os exames iniciais no centro de treinamento trouxeram alívio à equipe médica do Barcelona ao descartarem uma lesão grave. O clube confirmou que o desconforto é no joelho direito, e não na perna esquerda, que precisou de intervenção cirúrgica na temporada passada.

    No entanto, sua disponibilidade para o confronto de sábado contra o Sevilla ainda não foi confirmada.

    "O jogador do time principal Joan Garcia está sentindo um leve desconforto no joelho direito. Sua disponibilidade dependerá da evolução da lesão", diz o comunicado oficial do clube.

  • Flick enfrenta dilema no gol no Sánchez Pizjuán

    Com apenas 48 horas separando os testes do apito inicial no Ramón Sánchez Pizjuán, o técnico Hansi Flick enfrenta uma delicada escolha tática. Conhecido por se recusar a apressar o retorno de jogadores antes das pausas para jogos de seleções, Flick dificilmente assumirá riscos desnecessários com Garcia.

    O treinador alemão precisa decidir se confia mais uma vez em Szczesny ou se recorre ao reforço de verão Dominik Livakovic.

    O goleiro número 1 da Croácia, Livakovic, ainda espera para fazer sua estreia oficial com a camisa do Barcelona.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1083409981.jpgSergio Ros

    Decisão iminente com a aproximação da pausa internacional

    O Barcelona fará uma avaliação física final durante seu último treino antes de viajar para a Andaluzia. Se Garcia for preservado, ele terá três semanas completas para se recuperar durante a próxima pausa internacional.

    Szczesny segue como o favorito no momento para começar jogando após ter entrado no meio da partida contra o Racing.

    Flick esclarecerá quem será seu goleiro titular durante sua aparição diante da imprensa na sexta-feira, antes da partida.

La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR