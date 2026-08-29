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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Superou o Barcelona e as ofertas da Arábia Saudita: Real Madrid conquista contratação de ouro

Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
Racing Santander
S. Martinez
Barcelona
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Atlético de Madrid
Campeonato Saudita
Espanha
Arábia Saudita

Até 2030: o magnetismo do Real Madrid decidiu a acirrada disputa

O Real Madrid tomou sua decisão em relação a uma das mais promissoras jovens revelações do futebol espanhol, ao chegar a um acordo decisivo para contratá-lo, após uma disputa acirrada com Barcelona e Villarreal.

Trata-se do jovem craque Sergio Martínez, de 19 anos, que atraiu os olhares dos grandes clubes espanhóis desde sua estreia pela equipe principal do Racing Santander na temporada passada, quando o clube ainda estava na segunda divisão.

Apesar de ter tido a oportunidade de sair durante a última janela de transferências de inverno, o jogador preferiu permanecer até o fim da temporada, que viu o Racing subir para La Liga.

Martínez vem brilhando pelo Racing, tendo marcado um gol no empate por 2 a 2 com o Villarreal na rodada de abertura de La Liga.

  • O apelo do Real decide a questão

    O Real Madrid chegou a um acordo para contratar Sergio Martínez Montero, meia do Racing Santander, com um contrato que se estende até 2030, segundo confirmou o jornal espanhol "As" neste sábado.

    O jornal aponta que Martínez inicialmente se juntará às fileiras do Real Madrid Castilla, com a possibilidade de participar dos treinos do time principal, em um movimento que lhe dá a chance de se desenvolver sob os olhares da comissão técnica da equipe comandada por José Mourinho.

    Martínez havia começado a aparecer com o time principal do Racing durante a parte final da temporada passada, disputando 10 partidas na segunda divisão espanhola.

    O jornal considerou que a atratividade do Real Madrid e a possibilidade de chegar ao time principal foram fatores decisivos na decisão do meio-campista.

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  • Barcelona, Atlético e Villarreal: as tentativas de barrar a transferência

    O "AS" revelou que, ao longo dos últimos dias, o Racing e o jogador receberam contatos sucessivos de clubes que buscaram mudar seu destino, entre eles o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Villarreal, além de clubes da Premier League, da Bundesliga e da liga saudita.

    E frisou que essas tentativas não mudaram a posição de Martínez, que se manteve firme em sua decisão de vestir a camisa do Real Madrid, apesar das outras propostas que estavam disponíveis para ele.

    Também mencionou que o Real Madrid não tentou acionar a cláusula de rescisão no contrato do jogador, no valor de 3 milhões de euros, mas sim buscou chegar a um acordo com o Racing, para evitar qualquer tensão durante as negociações e para não prejudicar a relação com o Racing no futuro.

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