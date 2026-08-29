O Real Madrid tomou sua decisão em relação a uma das mais promissoras jovens revelações do futebol espanhol, ao chegar a um acordo decisivo para contratá-lo, após uma disputa acirrada com Barcelona e Villarreal.

Trata-se do jovem craque Sergio Martínez, de 19 anos, que atraiu os olhares dos grandes clubes espanhóis desde sua estreia pela equipe principal do Racing Santander na temporada passada, quando o clube ainda estava na segunda divisão.

Apesar de ter tido a oportunidade de sair durante a última janela de transferências de inverno, o jogador preferiu permanecer até o fim da temporada, que viu o Racing subir para La Liga.

Martínez vem brilhando pelo Racing, tendo marcado um gol no empate por 2 a 2 com o Villarreal na rodada de abertura de La Liga.