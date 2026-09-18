A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou oficialmente que a Supercopa da Espanha de 2027 acontecerá em Istambul, de 2 a 6 de fevereiro. O presidente da RFEF, Rafael Louzan, assinou o acordo na cidade turca na quinta-feira, formalizando uma mudança histórica para a competição.

O torneio conta com o campeão de La Liga, Barcelona, o Real Madrid, o vencedor da Copa do Rei, Real Sociedad, e o Atlético de Madrid.

Istambul substitui a Arábia Saudita na edição de 2027 devido a um conflito de calendário com a Copa da Ásia.