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Spanish Super Cup Getty
Alvino Hanafi
Traduzido por

Supercopa da Espanha de 2027: locais em Istambul, datas das partidas e anúncio da RFEF

Supercopa da Espanha
Real Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Real Sociedad

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) assinou um acordo formal para sediar a Supercopa da Espanha de 2027 em Istambul. Com Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad, o torneio de quatro equipes será disputado em três estádios icônicos da Turquia entre 2 e 6 de fevereiro.

  • Istambul entra em cena para sediar a Supercopa da Espanha de 2027

    A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou oficialmente que a Supercopa da Espanha de 2027 acontecerá em Istambul, de 2 a 6 de fevereiro. O presidente da RFEF, Rafael Louzan, assinou o acordo na cidade turca na quinta-feira, formalizando uma mudança histórica para a competição.

    O torneio conta com o campeão de La Liga, Barcelona, o Real Madrid, o vencedor da Copa do Rei, Real Sociedad, e o Atlético de Madrid.

    Istambul substitui a Arábia Saudita na edição de 2027 devido a um conflito de calendário com a Copa da Ásia.

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    Presidente da RFEF elogia vínculo entre os países-sede

    Falando na sede da Federação Turca de Futebol, Louzan elogiou a paixão pelo futebol compartilhada entre Espanha e Turquia. Ele enfatizou seu desejo de que a parceria vá além de um único torneio.

    O chefe da RFEF destacou o poder do esporte de aproximar divisões culturais durante sua apresentação.

    "Hoje estamos apresentando muito mais do que um acordo para organizar uma competição", afirmou Louzan. "Trata-se, antes, da relação entre dois países que vivem o futebol com paixão extraordinária. O futebol tem essa virtude e essa responsabilidade: une países e aproxima culturas."

  • Estádios icônicos da Turquia recebem confronto entre quatro equipes

    O torneio utilizará três lendários estádios de Istambul, com capacidade combinada para 150 mil espectadores. O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid na primeira semifinal, em 2 de fevereiro, no Chobani Stadium, do Fenerbahce, com capacidade para 48 mil pessoas.

    A Real Sociedad enfrenta o Real Madrid no dia seguinte, no Tupras Stadium, do Besiktas, que recebe 42.590 torcedores.

    O Ali Sami Yen Stadium, do Galatasaray, com capacidade para 52 mil pessoas, receberá a final em 6 de fevereiro.

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  • imago-sport-1083269237.jpgAFLOSPORT

    A bonança financeira continua a impulsionar o futebol espanhol

    A mudança temporária para a Turquia mantém o lucrativo formato moderno introduzido pela RFEF. Na edição anterior, realizada na Arábia Saudita, a federação gerou € 51 milhões, valor que foi distribuído entre os quatro participantes e o futebol de base da Espanha.

    Os organizadores esperam que os torcedores turcos abracem totalmente o espetáculo de quatro equipes em fevereiro de 2027.

    Agora, a atenção se volta para a logística operacional, enquanto os gigantes espanhóis se preparam para disputar o primeiro troféu da temporada em Istambul.