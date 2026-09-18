Getty
Traduzido por
Supercopa da Espanha de 2027: locais em Istambul, datas das partidas e anúncio da RFEF
Istambul entra em cena para sediar a Supercopa da Espanha de 2027
A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou oficialmente que a Supercopa da Espanha de 2027 acontecerá em Istambul, de 2 a 6 de fevereiro. O presidente da RFEF, Rafael Louzan, assinou o acordo na cidade turca na quinta-feira, formalizando uma mudança histórica para a competição.
O torneio conta com o campeão de La Liga, Barcelona, o Real Madrid, o vencedor da Copa do Rei, Real Sociedad, e o Atlético de Madrid.
Istambul substitui a Arábia Saudita na edição de 2027 devido a um conflito de calendário com a Copa da Ásia.
- AFP
Presidente da RFEF elogia vínculo entre os países-sede
Falando na sede da Federação Turca de Futebol, Louzan elogiou a paixão pelo futebol compartilhada entre Espanha e Turquia. Ele enfatizou seu desejo de que a parceria vá além de um único torneio.
O chefe da RFEF destacou o poder do esporte de aproximar divisões culturais durante sua apresentação.
"Hoje estamos apresentando muito mais do que um acordo para organizar uma competição", afirmou Louzan. "Trata-se, antes, da relação entre dois países que vivem o futebol com paixão extraordinária. O futebol tem essa virtude e essa responsabilidade: une países e aproxima culturas."
Estádios icônicos da Turquia recebem confronto entre quatro equipes
O torneio utilizará três lendários estádios de Istambul, com capacidade combinada para 150 mil espectadores. O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid na primeira semifinal, em 2 de fevereiro, no Chobani Stadium, do Fenerbahce, com capacidade para 48 mil pessoas.
A Real Sociedad enfrenta o Real Madrid no dia seguinte, no Tupras Stadium, do Besiktas, que recebe 42.590 torcedores.
O Ali Sami Yen Stadium, do Galatasaray, com capacidade para 52 mil pessoas, receberá a final em 6 de fevereiro.
- AFLOSPORT
A bonança financeira continua a impulsionar o futebol espanhol
A mudança temporária para a Turquia mantém o lucrativo formato moderno introduzido pela RFEF. Na edição anterior, realizada na Arábia Saudita, a federação gerou € 51 milhões, valor que foi distribuído entre os quatro participantes e o futebol de base da Espanha.
Os organizadores esperam que os torcedores turcos abracem totalmente o espetáculo de quatro equipes em fevereiro de 2027.
Agora, a atenção se volta para a logística operacional, enquanto os gigantes espanhóis se preparam para disputar o primeiro troféu da temporada em Istambul.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.