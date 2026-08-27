Súmula de Vasco x Vitória relata tentativa de agressão e série de xingamentos contra arbitragem

A vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Vitória, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, teve um primeiro tempo marcado por muita tensão fora das quatro linhas. A súmula da partida, assinada pelo árbitro Matheus Candançan e enviada à CBF, detalhou uma série de episódios envolvendo integrantes do clube carioca e a equipe de arbitragem.

De acordo com o documento, a confusão começou após o apito final da primeira etapa, quando membros da comissão e da diretoria do Vasco questionaram a expulsão do volante Cauan Barros. O tumulto se intensificou no caminho para os vestiários e chegou a envolver a Polícia Militar, acionada para fazer a escolta dos árbitros.

O relato também aponta arremesso de copos, líquidos e pedras de gelo na direção da equipe de arbitragem, além de uma tentativa de agressão física que teria atingido o braço do quarto árbitro.