Sumiço de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema de time novo e como a Liga Saudita se transformou em caos

Há apenas um mês, Cristiano se mostrava desafiador em meio às dificuldades do Al Nassr em campo. "É difícil competir com times como o Al Hilal e o Al Ittihad, mas ainda estamos aqui, ainda lutando e nos esforçando", disse ele ao Arab News. "O futebol é assim; você tem bons e maus momentos, mas o mais importante é ser profissional, se esforçar ao máximo, respeitar o clube, respeitar o contrato e acreditar que as coisas vão mudar."
No entanto, parece que o craque do PIF sente que a disputa pelo título da Liga Saudita não é mais justa, e se ele está certo ou errado é provavelmente irrelevante, já que o simples fato de CR7 desistir é uma péssima imagem para o campeonato.
Nas últimas janelas de transferências, vimos clubes da Arábia Saudita adotarem uma abordagem mais conservadoras na contratação de jogadores, em parte devido ao crescente investimento em outros esportes, e isso é parcialmente responsável pela mudança de foco para a contratação de jovens promessas em vez de superestrelas. Claro, ainda parece inevitável que Mohamed Salah acabe na liga eventualmente, mas as tentativas muito óbvias de contratar Vinicius Jr. do Real Madrid ilustram a direção que o PIF pretende seguir.
Cristiano continua sendo, sem dúvida, peça fundamental. Mesmo aos 40 anos, seu poder de atração é gigantesco, e essa birra não só prejudica a imagem dele e da liga, como também ameaça ofuscar uma emocionante disputa pelo título entre três jogadores.
Em meio a toda a polêmica de segunda-feira, quase passou despercebido que o Al Nassr, sem Cristiano Ronaldo, derrotou o Al Riyadh graças a um gol solitário de Mané, reduzindo a diferença para o Al Hilal para apenas um ponto, já que os líderes empataram em 0 a 0 com o terceiro colocado Al Ahli naquela mesma noite.
O que todos realmente queriam discutir era se Cristiano voltaria a jogar na partida de sexta-feira contra o Al Ittihad, que aconteceria em um momento oportuno e reuniria duas torcidas furiosas com a transferência de Benzema para o Al Hilal.
O Al Nassr certamente precisa do retorno de seu prolífico capitão para essa partida, a fim de manter vivas suas chances de título, mas é provavelmente tão importante para a Liga Saudita e para o PIF que Cristiano Ronaldo volte, porque, neste momento, os grandes revolucionários do futebol causaram, sem querer, o caos em sua própria liga.