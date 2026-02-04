Sumiço de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema de time novo e como a Liga Saudita se transformou em caos

Algumas dessas superestrelas já haviam passado do auge, mas o simples fato de estarem dispostas a se mudar para o Oriente Médio já era significativo.

Embora já fossem multimilionários, os salários da liga eram considerados capazes de "mudar suas vidas". Nem mesmo o antes íntegro Jordan Henderson conseguiu resistir às riquezas oferecidas.

Consequentemente, a Arábia Saudita era vista como um ponto de mudança radical do futebol, um desafio legítimo ao domínio europeu de longa data no mercado de transferências, devido à aparente fonte inesgotável de dinheiro do petróleo do Reino.

Agora, porém, a perturbação está ocorrendo dentro da Liga Saudita porque, na segunda-feira, foi uma transferência interna, e não a chegada de um jogador de fora, que fez o resto do mundo prestar atenção...