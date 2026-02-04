Goal.com
Mark Doyle

Sumiço de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema de time novo e como a Liga Saudita se transformou em caos

Há três anos, Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo do esporte ao se juntar ao Al Nassr. Seis meses depois, o pioneiro português foi acompanhado na Liga Saudita por diversos jogadores de renome, incluindo Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino, Sadio Mané e Aymeric Laporte

Algumas dessas superestrelas já haviam passado do auge, mas o simples fato de estarem dispostas a se mudar para o Oriente Médio já era significativo.

Embora já fossem multimilionários, os salários da liga eram considerados capazes de "mudar suas vidas". Nem mesmo o antes íntegro Jordan Henderson conseguiu resistir às riquezas oferecidas.

Consequentemente, a Arábia Saudita era vista como um ponto de mudança radical do futebol, um desafio legítimo ao domínio europeu de longa data no mercado de transferências, devido à aparente fonte inesgotável de dinheiro do petróleo do Reino.

Agora, porém, a perturbação está ocorrendo dentro da Liga Saudita porque, na segunda-feira, foi uma transferência interna, e não a chegada de um jogador de fora, que fez o resto do mundo prestar atenção...

    Não joga mais bola

    Cristiano Ronaldo continua sendo o rosto de todo o projeto esportivo da Arábia Saudita. Desde o primeiro dia, ele tem servido como um embaixador de fato não apenas da liga, mas do próprio país.

    Ao assinar um novo contrato com o Al Nassr no meio do ano passado, ele disse: "Estou feliz porque sei que o campeonato é muito competitivo. Só quem nunca jogou na Arábia Saudita, quem não entende nada de futebol, diz que este campeonato não está entre os cinco melhores [do mundo]."

    "Acredito 100% nas minhas palavras, e as pessoas que jogam nesta liga sabem do que estou a falar. É por isso que quero ficar, porque acredito no projeto — não apenas nos próximos dois anos — mas até 2034, que será o Mundial na Arábia Saudita. Acredito, também, que esse será o [Mundial] mais bonito de sempre."

    É difícil atribuir um preço a esse tipo de trabalho de relações públicas vindo da figura pública mais seguida do planeta. No entanto, parece que Ronaldo não está mais disposto a colaborar — literalmente.

    "Imparável"

    Apesar de ter chegado no meio da temporada 2022/23, com o Al Nassr na liderança da tabela, e de ter marcado 91 gols em 95 jogos desde então, Cristiano continua sem um título da liga. Essa seca parecia destinada a terminar nesta temporada, já que o Al Nassr contratou Jorge Jesus no início da temporada, além de João Félix e Kingsley Coman para formar um quarteto ofensivo formidável com CR7 e Mané.

    Como Felix declarou ao site oficial da liga: "Acho que, quando nós quatro estamos bem, somos imbatíveis aqui na Arábia Saudita."

    O jogador, que decepcionou no Chelsea, certamente tinha razão. O Al Nassr teve um início impecável, vencendo seus primeiros 10 jogos antes de empatar em 2 a 2 com o Al Ettifaq em sua última partida de 2025.

    "Estamos no caminho certo", escreveu Ronaldo no Instagram, "e sabemos o que precisamos fazer em 2026!" 

    Para o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, isso significava reforçar o elenco, principalmente porque os resultados do Al Nassr pioraram no início do ano.

    "Haverá mudanças"

    Em um intervalo de 10 dias no início de janeiro, a equipe de Riad perdeu três vezes, o que fez com que uma vantagem de dois pontos sobre o Al Hilal se transformasse em uma desvantagem de sete pontos.

    Assim como CR7, Jorge Jesus sentia que reforços eram necessários para revitalizar sua equipe desgastada, e esperava que pelo menos dois jogadores chegassem durante a janela de transferências de janeiro, se não três: um atacante, um volante e um lateral.

    "Haverá mudanças na equipe durante a janela de transferências de janeiro", disse o ex-técnico do Flamengo aos repórteres. "Jogar uma partida a cada três dias é exaustivo para os jogadores."

    No entanto, Jesus reconheceu que a contratação de jogadores pelo clube poderia ser dificultada por certas restrições orçamentárias.

    "Na janela de transferências, todo treinador espera reforçar sua equipe, e eu também, mas as coisas não são fáceis", disse ele. "Portanto, se não conseguirmos contratar jogadores, continuaremos trabalhando com os nomes que já temos e lutaremos pelo título."

    Em greve

    O Al Nassr acabou fechando algumas contratações nos dois últimos dias da janela de transferências de janeiro. No entanto, é justo dizer que nem Hayder Abdulkareem nem Abdullah Al Hamdan eram o que Cristiano tinha em mente em termos de jogadores que poderiam mudar o rumo do jogo – principalmente se compararmos com as contratações do Al Hilal.

    Após já terem gasto mais de 80 milhões de euros apenas com Theo Hernandez e Darwin Nuñez no início da temporada, os líderes da liga contrataram mais cinco jogadores durante a janela de transferências de janeiro, incluindo o ex-defensor do Arsenal, Pablo Mari, e o ex-vencedor da Bola de Ouro, Benzema.

    Foi este último acordo que causou grande impacto na Liga Saudita e, segundo relatos, deixou Cristiano furioso.

    O atacante já estava extremamente frustrado com a incapacidade do Al Nassr de fazer contratações de peso, então a notícia de que seus rivais na disputa pelo título haviam contratado seu ex-companheiro de Real Madrid sem custos de transferência supostamente foi a gota d'água, resultando na recusa de CR7 em entrar em campo na partida do campeonato de segunda-feira contra o Al Riyadh.

    Conflitos de interesse?

    As circunstâncias que envolveram a transferência de Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal foram certamente incomuns. O ex-jogador da seleção francesa ainda tinha pouco menos de seis meses restantes em seu contrato com o Al Ittihad, clube que ele levou à conquista da dobradinha nacional na última temporada, com 25 gols em 33 jogos em todas as competições, e estava aberto a assinar uma renovação.

    No entanto, Benzema ficou descontente com a estrutura proposta para o acordo, que, segundo Fabrizio Romano, o faria "jogar de graça, sem receber nenhum dinheiro extra, apenas com o pagamento imediato dos direitos de imagem".

    O atacante considerou a proposta "desrespeitosa" e, num gesto que prenunciou o gol de Cristiano Ronaldo, tornou-se indisponível para os jogos do Al Ittihad contra o Al Fateh e o Al Najma.

    No fim, Benzema foi liberado para se transferir para o Al Hilal sem custos – o que parece estranho à primeira vista, mas não quando se considera que os dois clubes envolvidos, juntamente com o Al Nassr e o Al Ahli, pertencem ao PIF. Afinal, basta observar todas as transferências que vemos entre o Chelsea e seu irmão do grupo BlueCo, o Strasbourg; ter os mesmos donos facilita muito as negociações.

    A questão, claro, é que Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr e Al Ahli estão todos competindo na mesma liga - o que cria um óbvio conflito de interesses que deixa o PIF vulnerável ao tipo de acusações de favoritismo que estamos vendo agora.

    No entanto, vale ressaltar que, em termos de toda a atividade do Al Hilal na janela de transferências, todos os seus gastos foram financiados pessoalmente pelo Príncipe Al Waleed bin Talal, numa ação que gerou ainda mais debate sobre o que ficou conhecido como patrocínios "de ouro" de certos clubes.

    Já não é mais uma luta justa?

    Há apenas um mês, Cristiano se mostrava desafiador em meio às dificuldades do Al Nassr em campo. "É difícil competir com times como o Al Hilal e o Al Ittihad, mas ainda estamos aqui, ainda lutando e nos esforçando", disse ele ao Arab News. "O futebol é assim; você tem bons e maus momentos, mas o mais importante é ser profissional, se esforçar ao máximo, respeitar o clube, respeitar o contrato e acreditar que as coisas vão mudar."

    No entanto, parece que o craque do PIF sente que a disputa pelo título da Liga Saudita não é mais justa, e se ele está certo ou errado é provavelmente irrelevante, já que o simples fato de CR7 desistir é uma péssima imagem para o campeonato.

    Nas últimas janelas de transferências, vimos clubes da Arábia Saudita adotarem uma abordagem mais conservadoras na contratação de jogadores, em parte devido ao crescente investimento em outros esportes, e isso é parcialmente responsável pela mudança de foco para a contratação de jovens promessas em vez de superestrelas. Claro, ainda parece inevitável que Mohamed Salah acabe na liga eventualmente, mas as tentativas muito óbvias de contratar Vinicius Jr. do Real Madrid ilustram a direção que o PIF pretende seguir.

    Cristiano continua sendo, sem dúvida, peça fundamental. Mesmo aos 40 anos, seu poder de atração é gigantesco, e essa birra não só prejudica a imagem dele e da liga, como também ameaça ofuscar uma emocionante disputa pelo título entre três jogadores.

    Em meio a toda a polêmica de segunda-feira, quase passou despercebido que o Al Nassr, sem Cristiano Ronaldo, derrotou o Al Riyadh graças a um gol solitário de Mané, reduzindo a diferença para o Al Hilal para apenas um ponto, já que os líderes empataram em 0 a 0 com o terceiro colocado Al Ahli naquela mesma noite.

    O que todos realmente queriam discutir era se Cristiano voltaria a jogar na partida de sexta-feira contra o Al Ittihad, que aconteceria em um momento oportuno e reuniria duas torcidas furiosas com a transferência de Benzema para o Al Hilal.

    O Al Nassr certamente precisa do retorno de seu prolífico capitão para essa partida, a fim de manter vivas suas chances de título, mas é provavelmente tão importante para a Liga Saudita e para o PIF que Cristiano Ronaldo volte, porque, neste momento, os grandes revolucionários do futebol causaram, sem querer, o caos em sua própria liga.

