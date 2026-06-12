Suíça, a matadora de gigantes: de Akanji e Ndoye até Jashari, eis o “azarão” da Copa do Mundo

Uma seleção completa, pronta para dar o grande salto. E o momento é propício: os suíços se classificaram com facilidade no grupo com Kosovo, Eslovênia e Suécia, sem perder nenhuma partida, com 4 vitórias e 2 empates. O objetivo é chegar mais longe do que as quartas de final da Copa do Mundo alcançadas em 1934, 1938 e 1954, meta alcançada também nos Euro 2020 e 2024.





Após anos difíceis, para a Suíça, o torneio decisivo foi a Copa do Mundo de 2006. Lá, os suíços conseguiram chegar às oitavas de final, sendo eliminados pela Ucrânia nos pênaltis e saindo sem sofrer nenhum gol. Quatro anos depois, a primeira vítima foi a Espanha, que viria a ser campeã, derrotada na estreia, embora aqueles três pontos não tenham levado à classificação. Em 2014, a Suíça chega às oitavas, mas é eliminada pela Argentina, chegando perto de uma grande façanha contra a equipe que mais tarde chegou à final. Quatro anos depois, empata com o Brasil, mas é eliminada novamente nas oitavas pela Suécia. Em 2022, mais uma vez é eliminada nas oitavas pelas mãos de Portugal, que lhe inflige uma goleada de 6 a 1.





Enquanto isso, em outras competições, consegue chegar às semifinais da Liga das Nações. Depois, no Euro, vem se destacando cada vez mais. No Euro 2020, elimina a França nos pênaltis, mas perde nas quartas-de-final, novamente nos pênaltis, para a Espanha. Na Euro 2024, dá uma surra na Azzurri, eliminada nas oitavas por 2 a 0, antes de ser eliminada pela Inglaterra nos pênaltis. Poucos meses antes, havia ficado à frente da Itália nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, forçando a Azzurri a disputar a repescagem, que acabou mal.