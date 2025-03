Sucessor ideal de Pep Guardiola? Por que Andoni Iraola pode ser o cara certo para o Manchester City em meio a trabalho moderno no Bournemouth

O técnico basco representa a nova tendência tática que domina a Premier League, e os cityzens terão que encará-la

A pausa internacional de março, geralmente, é quando os clubes começam a planejar a próxima temporada. O Chelsea já contratou Geovany Quenda e Dario Essugo, enquanto o Real Madrid encaminhou um acordo com Trent Alexander-Arnold. Além disso, algumas equipes já avaliam novos treinadores, e um nome chama atenção: Andoni Iraola.

O basco é apontado como principal candidato ao comando do Tottenham, caso o clube decida seguir sem Ange Postecoglou, e também surge como opção para o Real Madrid, caso Carlo Ancelotti saia. O interesse não é à toa.

Aos 42 anos, Iraola transformou o Bournemouth em um dos times mais empolgantes da Premier League e até da Europa, colocando a equipe na briga por uma inédita vaga em torneios continentais, com chances remotas até de Champions League. Além disso, tem se destacado contra os grandes. Seu time venceu quatro dos tradicionais membros do 'Big Six' e atropelou o Nottingham Forest (5 a 0) e o Newcastle (4 a 1) fora de casa.

Neste domingo, Iraola enfrentou o Manchester City pelas quartas de final da Copa da Inglaterra e acabou derrotado por 2 a 1. Embora o resultado fosse esperado, o basco deixou uma forte impressão, consolidando suas credenciais diante dos donos do City. Com o time de Pep Guardiola enfrentando sua temporada mais instável e o próprio treinador questionando se seus métodos ainda são eficazes, talvez o City precise começar a olhar para Iraola como um possível sucessor.