STJD aumenta punição, e Abel desfalca Palmeiras em três jogos no Brasileirão

A suspensão determinada pelo tribunal tem validade apenas nas competições organizadas no futebol brasileiro. Por isso, Abel segue liberado para trabalhar normalmente na Libertadores.

O caso chegou ao Pleno depois que o clube recorreu da decisão tomada anteriormente pela 3ª Comissão Disciplinar, que havia estabelecido dois jogos de suspensão para Abel.

A defesa palmeirense questionou o enquadramento da conduta no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e sustentou que o episódio não havia sido considerado suficientemente grave pela arbitragem durante a partida.

O jurídico do clube também argumentou que não houve interferência no andamento do jogo nem confronto direto com integrantes da equipe de arbitragem. A tentativa, porém, não foi suficiente para evitar o aumento da pena.