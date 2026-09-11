STJD aumenta punição, e Abel desfalca Palmeiras em três jogos no Brasileirão

O Palmeiras terá de lidar com a ausência de Abel Ferreira em uma sequência importante do Campeonato Brasileiro. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta sexta-feira (11) ampliar de duas para três partidas a suspensão do treinador pelo episódio envolvendo um microfone durante o empate com o Mirassol.
A decisão encerra a possibilidade de novos recursos na Justiça Desportiva e faz com que Abel fique fora dos próximos compromissos do Verdão pela competição nacional. O português não poderá estar no banco contra São Paulo, Grêmio e Bahia, deixando o auxiliar João Martins responsável por comandar a equipe durante o período da punição.