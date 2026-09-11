Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082217914.jpgSports Press Photo
Pedro Augusto Dias

STJD aumenta punição, e Abel desfalca Palmeiras em três jogos no Brasileirão

Palmeiras
Palmeiras x São Paulo
São Paulo
Brasileirão
Grêmio x Palmeiras
Grêmio
Palmeiras x Bahia
Bahia
A. Ferreira

Treinador teve pena ampliada pelo Pleno após recurso do Palmeiras e não poderá comandar a equipe diante de São Paulo, Grêmio e Bahia

O Palmeiras terá de lidar com a ausência de Abel Ferreira em uma sequência importante do Campeonato Brasileiro. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta sexta-feira (11) ampliar de duas para três partidas a suspensão do treinador pelo episódio envolvendo um microfone durante o empate com o Mirassol.

A decisão encerra a possibilidade de novos recursos na Justiça Desportiva e faz com que Abel fique fora dos próximos compromissos do Verdão pela competição nacional. O português não poderá estar no banco contra São Paulo, Grêmio e Bahia, deixando o auxiliar João Martins responsável por comandar a equipe durante o período da punição.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1082216977.jpgRainier Moura

    Palmeiras tentou reverter punição

    A suspensão determinada pelo tribunal tem validade apenas nas competições organizadas no futebol brasileiro. Por isso, Abel segue liberado para trabalhar normalmente na Libertadores.

    O caso chegou ao Pleno depois que o clube recorreu da decisão tomada anteriormente pela 3ª Comissão Disciplinar, que havia estabelecido dois jogos de suspensão para Abel.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    A defesa palmeirense questionou o enquadramento da conduta no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e sustentou que o episódio não havia sido considerado suficientemente grave pela arbitragem durante a partida.

    O jurídico do clube também argumentou que não houve interferência no andamento do jogo nem confronto direto com integrantes da equipe de arbitragem. A tentativa, porém, não foi suficiente para evitar o aumento da pena.

    • Publicidade

  • Efeito suspensivo

    A punição inicialmente determinada pelo STJD chegou a ameaçar a presença de Abel em partidas do Palmeiras no campeonato. O clube conseguiu um efeito suspensivo antes do confronto com o Botafogo, permitindo que o português permanecesse no comando à beira do gramado.

    Com o novo julgamento, entretanto, a suspensão definitiva passa a valer para três compromissos da equipe no Brasileirão.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google