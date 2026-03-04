Steven Gerrard critica o Liverpool, que está “muito mal”, após a surpreendente derrota para o Wolves, e pede a Arne Slot que coloque Rio Ngumoha em campo

O principal alvo da ira de Gerrard foi a falta de criatividade no ataque, o que o levou a defender a inclusão do jovem Ngumoha. O jogador de 17 anos fez uma participação breve, mas impactante, contrastando fortemente com o desempenho de Gakpo, que teve dificuldades para influenciar o jogo, apesar de seu preço de 44 milhões de libras. Gerrard está convencido de que o jovem conquistou o direito de liderar o ataque na próxima partida da FA Cup contra o time de Rob Edwards, o Wolves, na sexta-feira. “Durante 65 minutos, o Liverpool esteve desesperado esta noite, muito fraco”, disse ele em sua função de comentarista da TNT Sports. “Eles não jogaram com o ritmo certo, com a qualidade certa. Ele está fazendo mais em uma breve participação do que (Cody) Gakpo em 65 minutos. Portanto, ele merece ser titular. (Slot) tem que escalar o garoto na sexta-feira à noite.”