Steven Gerrard critica o Liverpool, que está “muito mal”, após a surpreendente derrota para o Wolves, e pede a Arne Slot que coloque Rio Ngumoha em campo
Gerrard exige que Ngumoha seja titular imediatamente
O principal alvo da ira de Gerrard foi a falta de criatividade no ataque, o que o levou a defender a inclusão do jovem Ngumoha. O jogador de 17 anos fez uma participação breve, mas impactante, contrastando fortemente com o desempenho de Gakpo, que teve dificuldades para influenciar o jogo, apesar de seu preço de 44 milhões de libras. Gerrard está convencido de que o jovem conquistou o direito de liderar o ataque na próxima partida da FA Cup contra o time de Rob Edwards, o Wolves, na sexta-feira. “Durante 65 minutos, o Liverpool esteve desesperado esta noite, muito fraco”, disse ele em sua função de comentarista da TNT Sports. “Eles não jogaram com o ritmo certo, com a qualidade certa. Ele está fazendo mais em uma breve participação do que (Cody) Gakpo em 65 minutos. Portanto, ele merece ser titular. (Slot) tem que escalar o garoto na sexta-feira à noite.”
Falhas defensivas geram críticas severas
Além dos problemas no ataque, Gerrard voltou sua atenção para uma defesa que parecia estranhamente frágil contra um time que luta contra o rebaixamento. O primeiro gol do Wolves frustrou particularmente o ex-técnico do Rangers e do Aston Villa, que citou a falta de consciência defensiva básica de Ibrahima Konate e Virgil van Dijk. Gerrard também observou uma falta de urgência após um erro de Alisson Becker que levou ao segundo gol dos anfitriões. “O Wolves estava muito confortável, conteve muito bem o Liverpool”, comentou Gerrard. “Foi uma bola básica para o atacante, eles tinham dois contra um ali, isso tinha que ser resolvido. Para o segundo gol, foi uma bola ruim do goleiro (Alisson) e não houve reação. Se eles querem avançar na FA Cup, precisam defender muito melhor. Eles dizem 'não fomos bons o suficiente no terço final', mas também precisam defender."
Slot e Van Dijk refletem sobre o sofrimento em Molineux
Dentro do campo, o clima era igualmente sombrio à medida que a realidade da derrota se instalava. O técnico Slot descreveu o resultado como “mais um revés” em uma temporada que está se tornando cada vez mais inconsistente, enquanto Van Dijk foi honestamente sincero sobre as falhas técnicas da equipe naquela noite. “Fomos lentos, previsíveis, desleixados na posse de bola e tomamos decisões erradas”, admitiu Van Dijk após o apito final. Os Reds agora enfrentam uma noite de quarta-feira nervosa, sabendo que uma vitória do Chelsea sobre o Aston Villa faria com que eles ultrapassassem o Liverpool e entrassem no top 5 por diferença de gols.
Caminho difícil pela frente para os Reds
Navegar por uma agenda lotada em várias competições é uma tarefa desafiadora para Slot. Após a partida da quinta rodada da FA Cup contra o Wolves, o Liverpool deve rapidamente voltar sua atenção para a disputa pela liderança do campeonato, com um jogo crucial em casa contra o Tottenham Hotspur, no Anfield, no próximo domingo. Com a classificação para a Liga dos Campeões em jogo e a aprovação de Gerrard agora firmemente dada a Ngumoha, a pressão recai sobre o técnico para encontrar uma fórmula vencedora.
