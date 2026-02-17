Steve McClaren revela o que causou o “impasse” entre Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag no Manchester United

McClaren, que trabalhou ao lado de Ten Hag depois de ter passado algum tempo em Old Trafford como braço direito de Sir Alex Ferguson, contou ao podcast The Good, The Bad & The Football como a relação tensa entre Ronaldo e seu técnico em Manchester acabou por se romper: “Houve muitas disputas naquele campo de treino. Havia muito 'tudo o que quero que você faça é isso, isso, isso e isso'. Esse era o estilo de treinamento de Erik - Ronnie, esse é o seu trabalho.

Eu costumava dizer ao Ronnie: ‘tudo o que ele [Ten Hag] quer que você faça é: você é o primeiro a pressionar, faça uma corrida, faça duas corridas e talvez faça uma terceira, se quiser. E então, recue para o meio, caso ganhemos a bola, para que possamos jogar para você. É tudo o que ele quer que você faça. Se você não conseguir fazer isso, não vai jogar. Ou se você não quiser fazer isso, não pode jogar. Ok, ou ele [Ten Hag] não vai te escalar. Estou te dizendo, ele não vai te escalar'.

“Não é como eu acho que outras pessoas fariam, e essa é a diferença, outras pessoas fariam. Mas Erik disse: não, eu vou fazer isso, e ele [Ronaldo] tem que fazer, senão não joga. Foi um pouco de uma briga. Não uma briga, mas um impasse, e quem vai ganhar? Erik manteve sua posição. Acho que a maioria dos treinadores se adaptaria a isso. Alguns treinadores são assim. Mas ele manteve a sua posição.”