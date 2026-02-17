Getty/GOAL
Steve McClaren revela o que causou o “impasse” entre Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag no Manchester United
Ronaldo rumou para a Arábia Saudita após ver seu contrato com o Manchester United rescindido.
Ronaldo viu seu contrato rescindido nessa fase, liberando-o para eventualmente se transferir para a Liga Profissional Saudita. Aos 41 anos, ele continua vinculado ao Al-Nassr por enquanto — embora mais rumores de transferência tenham surgido em meio à greve que está ocorrendo no Oriente Médio.
Não é a primeira vez que Ronaldo expressa sua frustração e se manifesta contra o que considera um comportamento injusto e uma liderança deficiente. Ele disse sobre Ten Hag, que assumiu o comando do United no verão de 2022: “Não tenho respeito por ele porque ele não demonstra respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por você.”
Revelado: Por que Ronaldo e Ten Hag entraram em conflito no Manchester United
McClaren, que trabalhou ao lado de Ten Hag depois de ter passado algum tempo em Old Trafford como braço direito de Sir Alex Ferguson, contou ao podcast The Good, The Bad & The Football como a relação tensa entre Ronaldo e seu técnico em Manchester acabou por se romper: “Houve muitas disputas naquele campo de treino. Havia muito 'tudo o que quero que você faça é isso, isso, isso e isso'. Esse era o estilo de treinamento de Erik - Ronnie, esse é o seu trabalho.
Eu costumava dizer ao Ronnie: ‘tudo o que ele [Ten Hag] quer que você faça é: você é o primeiro a pressionar, faça uma corrida, faça duas corridas e talvez faça uma terceira, se quiser. E então, recue para o meio, caso ganhemos a bola, para que possamos jogar para você. É tudo o que ele quer que você faça. Se você não conseguir fazer isso, não vai jogar. Ou se você não quiser fazer isso, não pode jogar. Ok, ou ele [Ten Hag] não vai te escalar. Estou te dizendo, ele não vai te escalar'.
“Não é como eu acho que outras pessoas fariam, e essa é a diferença, outras pessoas fariam. Mas Erik disse: não, eu vou fazer isso, e ele [Ronaldo] tem que fazer, senão não joga. Foi um pouco de uma briga. Não uma briga, mas um impasse, e quem vai ganhar? Erik manteve sua posição. Acho que a maioria dos treinadores se adaptaria a isso. Alguns treinadores são assim. Mas ele manteve a sua posição.”
Ronaldo afirma que ainda acompanha os resultados do Manchester United
Ronaldo foi acusado de ter planejado propositalmente sua saída do Old Trafford, com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro frustrado por voltar a um time do United que era uma sombra do que ele deixou para ir para o Real Madrid em 2009.
Ele ainda acompanha os resultados do time e, quando questionado por Piers Morgan em 2025 se o incomodava ver os Red Devils caírem do topo da Premier League, respondeu: “Claro. Claro. Porque eu estive lá por muitos anos. Ganhei a Liga dos Campeões lá, ganhei a Bola de Ouro, ganhei 12, 13, 14 títulos lá.
“Então, repito, o Manchester United ainda está no meu coração. Eu amo esse clube. Mas todos nós temos que ser honestos e olhar para nós mesmos e dizer: ‘Ouçam, eles não estão no caminho certo’. Então, eles precisam mudar e, na minha opinião, não se trata apenas do técnico e dos jogadores.”
Carrick assume comando dos Red Devils antes de mais uma janela de transferências
Desde então, o United seguiu esse conselho, com Ruben Amorim sendo dispensado de suas funções de treinador no início de 2026. As rédeas foram passadas para o ex-meio-campista Michael Carrick, de forma interina, até o final da atual campanha.
Ele supervisionou uma sequência de cinco jogos sem derrotas, conquistando quatro vitórias consecutivas em um determinado momento, e levou os Red Devils de volta à disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. Espera-se que mais dinheiro seja gasto neste verão para reformular um elenco que, como sugere Ronaldo, tem apresentado um desempenho abaixo do esperado há muito tempo.
