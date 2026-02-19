(C)Getty Images
Spurs perde milhões! Patrocinador de longa data rescinde contrato com clube do norte de Londres em meio a temores de rebaixamento
Spurs sofre revés com o término do contrato de um grande patrocinador com o clube
Segundo o jornal The Telegraph, o Spurs sofreu mais um golpe em uma temporada tumultuada, já que um patrocinador de longa data decidiu cortar os laços com o clube no final da campanha, à medida que os danos causados por uma possível luta contra o rebaixamento da Premier League se tornam cada vez mais evidentes.
O patrocinador, cujo nome não foi divulgado, informou ao clube que sua parceria será encerrada no final da temporada 2025/26, independentemente da divisão em que o Spurs se encontrar, com vários fatores que se acredita estarem no centro do rompimento do relacionamento com a conhecida empresa. Acredita-se que o acordo tenha rendido milhões ao Spurs ao longo de vários anos.
Fontes apontaram como fator principal a decisão do Spurs de efetivamente sacrificar a Premier League sob o comando de Ange Postecoglou na última temporada, apesar de saber da natureza lucrativa das finanças disponíveis. Os patrocinadores estão preocupados que uma segunda temporada decepcionante no campeonato nacional neste semestre possa se tornar uma tendência contínua nos próximos anos, a menos que o novo técnico interino Igor Tudor consiga reverter a situação, e consideraram o 17º lugar na última temporada “inaceitável”.
Problemas em campo no centro da crescente crise de patrocínio
Uma fonte disse ao The Telegraph: “Não houve nenhuma explicação do clube nem reconhecimento das preocupações com o desempenho doméstico. Em vez disso, suas mensagens se concentraram na Liga Europa, que não é o nível de competição que os patrocinadores globais esperam de um clube chamado de ‘elite’.”
A crescente desilusão dos torcedores locais, que levou a assentos vazios e a uma atmosfera tóxica no Tottenham Hotspur Stadium nos dias de jogo, também é citada como um fator, com uma fonte dizendo: “Quem quer se associar a um clube que é odiado por seus próprios torcedores e ninguém quer entreter clientes em um estádio que não está cheio e onde as pessoas estão irritadas? Essa é a realidade.”
É uma realidade preocupante para os patrocinadores quando sua marca é exibida dentro de um estádio que está meio vazio e infeliz, com os patrocinadores do Tottenham acreditando que o declínio nos números de público e na satisfação dos torcedores está afetando o valor percebido de seus contratos de patrocínio.
Além disso, o Spurs mostrou que está atrás de seus rivais do “big six” em termos de poder de atração para transferências de alto nível, com nomes como Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White e Antoine Semenyo, todos rejeitando o time do norte de Londres nas duas últimas janelas de transferências. A saída de Daniel Levy também é vista como algo negativo pelos patrocinadores, que se sentiam muito respeitados pelo ex-presidente e, em algumas ocasiões, foram deixados de fora da nova estrutura de liderança.
A perda de outros acordos de patrocínio poderá vir a seguir o mesmo caminho.
O Spurs ainda pode perder mais contratos de patrocínio até o final da temporada, enquanto cláusulas de rescisão estão incluídas em muitos contratos, segundo relatos.
Uma fonte disse ao The Telegraph: “Mesmo quando os acordos parecem ser parcerias de longo prazo ou plurianuais, eles normalmente incluem cláusulas de rescisão ou saída que não se baseiam apenas no rebaixamento ou na qualificação europeia. Alguns podem até ter o direito de renegociar seus acordos no final de cada ano contratual.
“É por isso que alguns patrocinadores já estão analisando a situação e tomando decisões ainda mais cautelosas, dependendo de como a temporada terminar. Pode não ser apenas uma empresa que rescinda o contrato.”
No início desta semana, um porta-voz do Tottenham disse: “Não divulgamos os termos comerciais de nossos acordos com parceiros, essa abordagem de confidencialidade é padrão na maioria dos setores.”
Período de acerto de contas se aproxima para o Spurs
As notícias continuam a indicar que, embora um dos acordos de patrocínio do Spurs já tenha sido confirmado como encerrado, outra empresa também vê um acordo chegar ao fim com os Lilywhites no final da temporada e ainda não negociou uma renovação. Acredita-se que outra empresa também esteja “considerando suas opções”, e muitos dos acordos restantes incluem bônus lucrativos baseados na qualificação europeia, que parecem quase certos de serem perdidos.
A realidade parece ser que, até que as coisas melhorem para o Spurs na Premier League, os problemas fora de campo só vão continuar a se multiplicar.
