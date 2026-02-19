Spurs perde milhões! Patrocinador de longa data rescinde contrato com clube do norte de Londres em meio a temores de rebaixamento

Uma fonte disse ao The Telegraph: “Não houve nenhuma explicação do clube nem reconhecimento das preocupações com o desempenho doméstico. Em vez disso, suas mensagens se concentraram na Liga Europa, que não é o nível de competição que os patrocinadores globais esperam de um clube chamado de ‘elite’.”

A crescente desilusão dos torcedores locais, que levou a assentos vazios e a uma atmosfera tóxica no Tottenham Hotspur Stadium nos dias de jogo, também é citada como um fator, com uma fonte dizendo: “Quem quer se associar a um clube que é odiado por seus próprios torcedores e ninguém quer entreter clientes em um estádio que não está cheio e onde as pessoas estão irritadas? Essa é a realidade.”

É uma realidade preocupante para os patrocinadores quando sua marca é exibida dentro de um estádio que está meio vazio e infeliz, com os patrocinadores do Tottenham acreditando que o declínio nos números de público e na satisfação dos torcedores está afetando o valor percebido de seus contratos de patrocínio.

Além disso, o Spurs mostrou que está atrás de seus rivais do “big six” em termos de poder de atração para transferências de alto nível, com nomes como Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White e Antoine Semenyo, todos rejeitando o time do norte de Londres nas duas últimas janelas de transferências. A saída de Daniel Levy também é vista como algo negativo pelos patrocinadores, que se sentiam muito respeitados pelo ex-presidente e, em algumas ocasiões, foram deixados de fora da nova estrutura de liderança.