Spence aceitou a proposta do Inter: negociações com o Tottenham

Spence, que disputará no sábado a final pelo terceiro e quarto lugares, estará de férias a partir de domingo por pelo menos três semanas, conforme o acordo coletivo, e voltará efetivamente à disposição do Tottenham — que atualmente detém seus direitos — ou de um novo clube a partir de 10 de agosto. A ideia de mudar de ares e voltar à Itália, onde já jogou (no Genoa entre janeiro e junho de 2024), está bem presente em sua mente: De forma direta — escreve a Gazzetta dello Sport—, ele deixou claro que gostaria muito de jogar pelo Inter, mas, nesta fase, a palavra de ordem é “cautela”. Ele sabe que não é intocável para o Tottenham; o assunto será discutido a partir da próxima semana, quando a Copa do Mundo já for apenas uma lembrança.



