Djed Spence é o alvo do Inter para a lateral. Depois de perder, por motivos diferentes, suas duas primeiras opções — Palestra, que voou para Londres para assinar com o Chelsea, e Khalaili, que não passou nos exames médicos —, os nerazzurri avaliaram diversas opções; a mais cotada até o momento é a que aponta para o lateral inglês nascido em 2000, eliminado ontem na semifinal da Copa do Mundo com a seleção de Sua Majestade. Segundo o que publica o jornal *La Gazzetta dello Sport*,o jogador é especialmente apoiado por Cristian Chivu, que gostaria de ter no elenco um jogador capaz de atuar nas duas laterais, sem perder qualidade. Na última semana, Spence superou todos os concorrentes, tornando-se a primeira opção.
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Spence aceitou a proposta do Inter: negociações com o Tottenham
SPENCE DISSE SIM
Spence, que disputará no sábado a final pelo terceiro e quarto lugares, estará de férias a partir de domingo por pelo menos três semanas, conforme o acordo coletivo, e voltará efetivamente à disposição do Tottenham — que atualmente detém seus direitos — ou de um novo clube a partir de 10 de agosto. A ideia de mudar de ares e voltar à Itália, onde já jogou (no Genoa entre janeiro e junho de 2024), está bem presente em sua mente: De forma direta — escreve a Gazzetta dello Sport—, ele deixou claro que gostaria muito de jogar pelo Inter, mas, nesta fase, a palavra de ordem é “cautela”. Ele sabe que não é intocável para o Tottenham; o assunto será discutido a partir da próxima semana, quando a Copa do Mundo já for apenas uma lembrança.
O TOTTENHAM ERRA O ALVO
O Inter quer o Spence, que se mostrou aberto à transferência, mas o problema continuam sendo as exigências do Spurs. O clube londrino continua pedindo 35 milhões de euros pelo jogador, 10 a mais do que os nerazzurri teriam pago pelo Khalaili (e do que era o orçamento inicial para o lateral). A boa notícia para Marotta é a disposição dos ingleses em negociar: a primeira opção de De Zerbi é Pedro Porro, em quem, aliás, a Inter também pensou; Spence é uma alternativa e, por esse motivo, está disponível para ser negociado.
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