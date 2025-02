Sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025: quando é, quem transmite e quais são os potes com os times?

Saiba todos os detalhes do primeiro sorteio da principal competição de clubes do país

A Copa do Brasil está de volta em mais uma temporada, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já se prepara para dar início à disputa com o sorteio da primeira fase. Esse evento definirá os confrontos entre os 80 clubes que participarão desta edição, em busca da classificação para a segunda fase da competição. Além disso, o sorteio também definirá os chaveamentos para a segunda fase, dando início a um caminho decisivo para as equipes.

Neste ano, o formato das primeiras fases sofreu mudanças. Diferente das edições anteriores, onde equipes de potes A, B, C e D (classificadas por ranking) jogavam fora de casa e tinham a vantagem do empate, a regra foi adaptada. A partir de 2025, as duas primeiras fases serão disputadas em jogo único. Caso o tempo regulamentar termine empatado, os times seguirão para a disputa de pênaltis para determinar quem avança.

Com tantas mudanças e com equipes de todos os cantos do Brasil, a Copa do Brasil 2025 promete ser uma edição repleta de surpresas, e todos os olhos estarão voltados para o sorteio que definirá os rumos da competição.